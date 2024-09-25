8 марта – туры в Касабланке

Найдено 3 тура в категории «8 марта» в Касабланке на русском языке, цены от $1 328, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
На машине
На верблюдах
скидка
20%
2 отзыва
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
2 мар в 08:00
23 мар в 08:00
1660$1 328 за человека
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
На машине
9 дней
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Погрузиться в быт кочевников, освоить марокканскую кухню и погулять по древним улочкам
Начало: Касабланка, аэропорт, 17:00
22 фев в 17:00
8 мар в 17:00
1 790 за человека
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
На машине
1 отзыв
7 дней
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Рассмотреть архитектуру разных эпох, погулять по синему Шефшауэну и спуститься в Геркулесовы пещеры
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
16 дек в 11:50
23 дек в 11:50
2 157 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    25 сентября 2024
    Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
    Тур мне очень понравился😻Отлично продуманный маршрут. Самостоятельно за столько дней самим невозможно было бы увидеть столько городов и достопримечательностей,а с
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    Александром мы увидели разные уголки стран. Гид очень хорошо говорит на русском,человек жил в России и знает наш менталитет это большой плюс для групповых туров с россиянами☺ Все водители очень добрые и хорошие люди. Запомнить все сумки группы это дорого стоит☺ Проверял за нами, что все наши вещи на месте. Ездят аккуратно, соблюдая все правила. Ребята большие молодцы👏 Понравились все гостиницы и отели, где мы жили. Вкусные завтраки, пешая доступность до основных достопримечательностей. Это был мой первый группой тур и я очень довольна и не пожалела, что выбрала именно Вас☺ Марокко удивительная страна контрастов😍Красивой природы и невероятно добрых и гостеприимных людей, теперь он моём сердце навсегда🫶 Благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «8 марта»

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Сколько стоит тур в Касабланке в декабре 2024
Сейчас в Касабланке в категории "8 марта" можно забронировать 3 тура от 1 328 до 2 157 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «8 марта», 3 ⭐ отзыва, цены от $1328. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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