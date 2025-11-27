Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
1 мар в 12:00
12 мар в 12:00
$1700 за человека
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Рассмотреть архитектуру разных эпох, погулять по синему Шефшауэну и спуститься в Геркулесовы пещеры
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
6 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€2157 за человека
Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок
Погулять по старым мединам и рынкам, полюбоваться дворцами и мечетями, увидеть местный Версаль
Начало: Аэропорт Касабланки, точное время зависит от вашег...
€2580 за человека
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Погрузиться в быт кочевников, освоить марокканскую кухню и погулять по древним улочкам
Начало: Касабланка, аэропорт, 17:00
29 ноя в 17:00
21 фев в 12:00
€1790 за человека
Марокканское приключение в мини-группе: 6 городов, ночь в пустыне, Атлантика и места съёмок
Увидеть все оттенки синего в Шефшауэне, пожить в бедуинских шатрах и посетить красильни Феса
Начало: Касабланка, 13:00
10 апр в 13:00
20 апр в 13:00
€1900 за человека
