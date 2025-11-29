Почувствуем себя храбрыми пиратами в Эс-Сувейре — излюбленном городке авантюристов и романтиков, пройдём по дорожкам
Описание тура
Организационные детали
Прямое авиасообщение между Москвой и Касабланкой.
Из Санкт-Петербурга комфортный перелёт до Касабланки с пересадкой в Стамбуле (Турция).
Из других городов РФ либо рейс до Москвы и далее прямой в Касабланку, либо рейс с пересадкой в Стамбуле (необходимо уточнять наличие рейсов, зависит от города вылета). Помогаем с подбором билетов и выбором площадки (сервиса).
Программа тура по дням
Знакомство с Касабланкой и переезд в Рабат
Путешествие по Марокко начнётся в Касабланке — самом современном городе страны. Мы посетим великолепную мечеть Хасана II, одну из крупнейших в исламском мире. Её минарет, достигающий 210 метров, виден издалека, а убранство поражает роскошью: искусная мозаика, кедровые резные потолки и полы, устланные плиткой из золотистого мрамора и зелёного оникса. Вечером нас ждёт переезд в Рабат.
Цитадель Касба Удайя, дворец Дар аль-Махзен и мавзолей Мухаммеда V
Утром отправимся знакомиться со столицей страны — Рабатом. Мы увидим цитадель Касба Удайя, возвышающуюся на побережье Атлантики, и дворец Дар аль-Махзен. Затем посетим мавзолей Мухаммеда V — место упокоения первого короля независимого Марокко, охраняемое почётным караулом.
После прогулки переедем в удивительный Шефшауэн — город, где даже воздух кажется окрашенным в синий. Заселимся в уютный дом, поужинаем и отдохнём.
Прогулка по лазурному, голубому и синему Шефшауэну
После завтрака начнём прогулку по Шефшауэну, утопающему в оттенках синего. Здесь всё — стены домов, лестницы, двери и даже цветочные горшки — окрашено во множество небесных и лазурных тонов. По одной из версий, этот цвет символизирует мир и духовную чистоту. Считается, что Шефшауэн сохраняет свой облик со времён, когда сюда переселились евреи, изгнанные из Испании более пяти столетий назад.
Мы пройдём по узким улочкам старой медины, сделаем множество ярких фотографий и насладимся атмосферой покоя и красоты. После экскурсии — переезд в древний Фес.
Прогулка по Фесу, кожевенные мастерские Шуара, ночь в берберском лагере
Сегодня мы окажемся в Фесе — духовной и культурной столице страны. Здесь сохранилась уникальная средневековая медина, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы пройдём по её лабиринтам, где жизнь кипит, как и сотни лет назад: узкие улочки, мастерские ремесленников, лавки специй, шумные рынки и повозки с осликами.
Особое впечатление оставят кожевенные мастерские Шуара, где и сегодня обрабатывают кожу по древним технологиям — зрелище самобытное и запоминающееся.
После прогулки нас ждёт переезд в деревню Мерзуга, у подножия дюн Эрга Шебби. По желанию можно оседлать верблюда и встретить закат в пустыне. Ночлег — в берберском лагере, ужин у костра под ритмы живой музыки под звёздным небом Сахары.
Рассвет в Сахаре, ущелье Тодра и долина Дадес с красными скалами
На рассвете встретим первые лучи солнца над песчаными барханами Сахары — одно из самых ярких впечатлений поездки. После завтрака начнём путь по восточным просторам страны.
По дороге нас ждёт ущелье Тодра, поражающее мощью отвесных скал высотой до 300 метров. Прогулка вдоль реки подарит ощущение умиротворения и близости к природе.
К вечеру прибудем в долину Дадес, где среди красных скал и зелёных оазисов проведём ночь.
Ксар Айт-Бен-Хадду, место съёмок голливудских хитов, Атласские горы и прибытие в Марракеш
Переедем в сторону Марракеша. По пути посетим ксар Айт-Бен-Хадду — старинный укреплённый город, построенный из глины и камня. Он известен как съёмочная площадка для десятков фильмов: здесь снимали «Гладиатора», «Мумию», «Принца Персии», «Игру престолов».
Затем мы проедем через перевал Тизи-н-Тишка, самый высокий в Северной Африке, с которого открываются завораживающие виды на Атласские горы. Вечером прибудем в Марракеш и разместимся в риаде, сочетающем восточный колорит и уют.
Сад Мажореля, мечеть Кутубия, дворец Бахия, площадь Джемаа-эль-Фна
Утро начнём с посещения сада Мажореля, созданного художником Жаком Мажорелем и принадлежавшего Иву Сен-Лорану. Ярко-синие павильоны, экзотические растения и уникальная архитектура в стиле ар-деко сделали сад символом города. По желанию можно посетить Музей Ива Сен-Лорана, где представлены его работы, вдохновлённые Марокко.
Затем мы отправимся к мечети Кутубия — главному символу Марракеша, и осмотрим дворец Бахия, поражающий изяществом мозаики и резьбы по дереву.
Во второй половине дня прогуляемся по легендарной площади Джемаа-эль-Фна, где жизнь не замирает ни на минуту: заклинатели змей, музыканты, торговцы и повара создают неповторимую атмосферу восточного базара. С наступлением вечера площадь превращается в гигантский ресторан под открытым небом.
Поздно вечером переезд в Эс-Суэйру.
Прогулка по Эс-Суэйре и рыбацкий порт
Эс-Суэйра — город, где встречаются Атлантика, история и искусство. Узкие улочки, бело-голубые фасады и аромат моря создают особую атмосферу. Здесь веками жили купцы, пираты и авантюристы, оставившие богатое наследие.
Мы посетим рыбацкий порт — место, где кипит настоящая жизнь, а на прилавках лежат свежие дары океана. Город вдохновлял многих художников и кинематографистов: именно здесь снимались сцены из «Игры престолов», «Отелло» и «Царства небесного».
Возвращение в Касабланку и завершение тура
Последний день путешествия пройдёт в атмосфере спокойствия и вдохновения. Можно прогуляться по набережной, насладиться океанским бризом или провести время в уютных кафе старой медины.
Тем, кто хочет активности, можно заняться сёрфингом на побережье. После обеда доставим вас в Касабланку. На этом наше путешествие завершится, оставив за собой россыпь ярких впечатлений и желание однажды вернуться в Марокко снова.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Все входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Касабланки и обратно
- Обеды и ужины - ок. $15-20 за приём пищи
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение (стоимость по запросу)