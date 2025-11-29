Мои заказы

Марокканское приключение в мини-группе: 6 городов, ночь в пустыне, Атлантика и места съёмок

Увидеть все оттенки синего в Шефшауэне, пожить в бедуинских шатрах и посетить красильни Феса
Мы отправимся не просто в путешествие, а станем настоящими исследователями, которые приоткроют завесы тайн сказочной страны.

Почувствуем себя храбрыми пиратами в Эс-Сувейре — излюбленном городке авантюристов и романтиков, пройдём по дорожкам
сада, где гулял Мажорель, проведём вечер у костра и встретим рассвет в пустыне Сахара.

Вы увидите древние крепости и дворцы, побываете в местах, где снимали легендарные голливудские фильмы, и посетите колоритный восточный рынок.

Сделаете невероятные фотографии на фоне золотистых песчаных барханов, синих улочек Шефшауэна, старинных построек Касабланки и вод Атлантики.

Тур пройдёт в камерной группе до 8 человек, чтобы вам было максимально комфортно открывать для себя удивительный Марокко.

Описание тура

Организационные детали

Прямое авиасообщение между Москвой и Касабланкой.
Из Санкт-Петербурга комфортный перелёт до Касабланки с пересадкой в Стамбуле (Турция).
Из других городов РФ либо рейс до Москвы и далее прямой в Касабланку, либо рейс с пересадкой в Стамбуле (необходимо уточнять наличие рейсов, зависит от города вылета). Помогаем с подбором билетов и выбором площадки (сервиса).

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Касабланкой и переезд в Рабат

Путешествие по Марокко начнётся в Касабланке — самом современном городе страны. Мы посетим великолепную мечеть Хасана II, одну из крупнейших в исламском мире. Её минарет, достигающий 210 метров, виден издалека, а убранство поражает роскошью: искусная мозаика, кедровые резные потолки и полы, устланные плиткой из золотистого мрамора и зелёного оникса. Вечером нас ждёт переезд в Рабат.

2 день

Цитадель Касба Удайя, дворец Дар аль-Махзен и мавзолей Мухаммеда V

Утром отправимся знакомиться со столицей страны — Рабатом. Мы увидим цитадель Касба Удайя, возвышающуюся на побережье Атлантики, и дворец Дар аль-Махзен. Затем посетим мавзолей Мухаммеда V — место упокоения первого короля независимого Марокко, охраняемое почётным караулом.

После прогулки переедем в удивительный Шефшауэн — город, где даже воздух кажется окрашенным в синий. Заселимся в уютный дом, поужинаем и отдохнём.

3 день

Прогулка по лазурному, голубому и синему Шефшауэну

После завтрака начнём прогулку по Шефшауэну, утопающему в оттенках синего. Здесь всё — стены домов, лестницы, двери и даже цветочные горшки — окрашено во множество небесных и лазурных тонов. По одной из версий, этот цвет символизирует мир и духовную чистоту. Считается, что Шефшауэн сохраняет свой облик со времён, когда сюда переселились евреи, изгнанные из Испании более пяти столетий назад.

Мы пройдём по узким улочкам старой медины, сделаем множество ярких фотографий и насладимся атмосферой покоя и красоты. После экскурсии — переезд в древний Фес.

4 день

Прогулка по Фесу, кожевенные мастерские Шуара, ночь в берберском лагере

Сегодня мы окажемся в Фесе — духовной и культурной столице страны. Здесь сохранилась уникальная средневековая медина, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы пройдём по её лабиринтам, где жизнь кипит, как и сотни лет назад: узкие улочки, мастерские ремесленников, лавки специй, шумные рынки и повозки с осликами.

Особое впечатление оставят кожевенные мастерские Шуара, где и сегодня обрабатывают кожу по древним технологиям — зрелище самобытное и запоминающееся.

После прогулки нас ждёт переезд в деревню Мерзуга, у подножия дюн Эрга Шебби. По желанию можно оседлать верблюда и встретить закат в пустыне. Ночлег — в берберском лагере, ужин у костра под ритмы живой музыки под звёздным небом Сахары.

5 день

Рассвет в Сахаре, ущелье Тодра и долина Дадес с красными скалами

На рассвете встретим первые лучи солнца над песчаными барханами Сахары — одно из самых ярких впечатлений поездки. После завтрака начнём путь по восточным просторам страны.

По дороге нас ждёт ущелье Тодра, поражающее мощью отвесных скал высотой до 300 метров. Прогулка вдоль реки подарит ощущение умиротворения и близости к природе.

К вечеру прибудем в долину Дадес, где среди красных скал и зелёных оазисов проведём ночь.

6 день

Ксар Айт-Бен-Хадду, место съёмок голливудских хитов, Атласские горы и прибытие в Марракеш

Переедем в сторону Марракеша. По пути посетим ксар Айт-Бен-Хадду — старинный укреплённый город, построенный из глины и камня. Он известен как съёмочная площадка для десятков фильмов: здесь снимали «Гладиатора», «Мумию», «Принца Персии», «Игру престолов».

Затем мы проедем через перевал Тизи-н-Тишка, самый высокий в Северной Африке, с которого открываются завораживающие виды на Атласские горы. Вечером прибудем в Марракеш и разместимся в риаде, сочетающем восточный колорит и уют.

7 день

Сад Мажореля, мечеть Кутубия, дворец Бахия, площадь Джемаа-эль-Фна

Утро начнём с посещения сада Мажореля, созданного художником Жаком Мажорелем и принадлежавшего Иву Сен-Лорану. Ярко-синие павильоны, экзотические растения и уникальная архитектура в стиле ар-деко сделали сад символом города. По желанию можно посетить Музей Ива Сен-Лорана, где представлены его работы, вдохновлённые Марокко.

Затем мы отправимся к мечети Кутубия — главному символу Марракеша, и осмотрим дворец Бахия, поражающий изяществом мозаики и резьбы по дереву.

Во второй половине дня прогуляемся по легендарной площади Джемаа-эль-Фна, где жизнь не замирает ни на минуту: заклинатели змей, музыканты, торговцы и повара создают неповторимую атмосферу восточного базара. С наступлением вечера площадь превращается в гигантский ресторан под открытым небом.

Поздно вечером переезд в Эс-Суэйру.

8 день

Прогулка по Эс-Суэйре и рыбацкий порт

Эс-Суэйра — город, где встречаются Атлантика, история и искусство. Узкие улочки, бело-голубые фасады и аромат моря создают особую атмосферу. Здесь веками жили купцы, пираты и авантюристы, оставившие богатое наследие.

Мы посетим рыбацкий порт — место, где кипит настоящая жизнь, а на прилавках лежат свежие дары океана. Город вдохновлял многих художников и кинематографистов: именно здесь снимались сцены из «Игры престолов», «Отелло» и «Царства небесного».

9 день

Возвращение в Касабланку и завершение тура

Последний день путешествия пройдёт в атмосфере спокойствия и вдохновения. Можно прогуляться по набережной, насладиться океанским бризом или провести время в уютных кафе старой медины.

Тем, кто хочет активности, можно заняться сёрфингом на побережье. После обеда доставим вас в Касабланку. На этом наше путешествие завершится, оставив за собой россыпь ярких впечатлений и желание однажды вернуться в Марокко снова.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Все входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Касабланки и обратно
  • Обеды и ужины - ок. $15-20 за приём пищи
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение (стоимость по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, 13:00
Завершение: Касабланка, 16:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Касабланке
Привет, я — Кирилл, профессиональный тревел-блогер и организатор эксклюзивных туров. Я живу путешествиями и помогаю другим людям открыть для себя лучшие уголки мира. Моя миссия — создавать не просто поездки,
а уникальные впечатления, в которых каждый момент будет пронизан комфортом, стилем и качеством. Организация туров — это то, в чём я действительно силён. Каждый маршрут я тщательно продумываю до мелочей. Моя цель — чтобы каждая поездка была не только удобной, но и запоминающейся. Я лично слежу за тем, чтобы все детали тура идеально совпадали с ожиданиями моих клиентов, и они получали настоящее удовольствие от путешествия. С многолетним опытом за плечами, я знаю, как сделать каждое путешествие не только комфортным, но и стильным. Если ты ищешь идеальный тур — я помогу тебе найти его и сделаю так, чтобы это стало твоим самым ярким воспоминанием!

