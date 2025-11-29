После завтрака начнём прогулку по Шефшауэну, утопающему в оттенках синего. Здесь всё — стены домов, лестницы, двери и даже цветочные горшки — окрашено во множество небесных и лазурных тонов. По одной из версий, этот цвет символизирует мир и духовную чистоту. Считается, что Шефшауэн сохраняет свой облик со времён, когда сюда переселились евреи, изгнанные из Испании более пяти столетий назад.

Мы пройдём по узким улочкам старой медины, сделаем множество ярких фотографий и насладимся атмосферой покоя и красоты. После экскурсии — переезд в древний Фес.