Движемся дальше, в Ифран. Отдохнём в кедровом лесу, покормим и сфотографируем очаровательных обезьянок.

Главной нашей целью сегодня будет Сахара. Мы проедем по пустыне на верблюдах, проводим закат в окружении бескрайних песков, сделаем кадры на фоне дюн всех цветов и размеров.

Останемся ночевать в роскошных шатрах. На ужин подадут блюда с необычными вкусами, а потом мы соберёмся у костра и посмотрим берберское шоу с музыкой, танцами, песнями.