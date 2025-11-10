Мы исследуем Касабланку, Рабат, Шефшауэн, Фес, Марракеш и другие атмосферные города, где будем не просто гулять и осматривать
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем, тёплую одежду для вечеров в пустыне. Полный список мы отправим перед поездкой.
Питание. Входят:
завтраки — ежедневно
обеды — в 10-11 дни по системе «всё включено»
ужины — в 6-7, 9-й дни без напитков, в 10-11 дни по системе «всё включено»
Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes Sprinter / Mercedes Vito / Mercedes E-Class с франко-англоговорящим водителем, питьевой водой и Wi-Fi.
Возраст участников. 10+.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Касабланка: мечеть Хасана II, медина
Встретим вас у аэропорта и первым же делом погуляем по Касабланке. Посетим мечеть Хасана II, пройдём по древней медине, насладимся контрастами старой и современной архитектуры. К ужину прибудем в Рабат, где расположен наш отель.
Рабат: касба Удайя, Королевский дворец. Белый город Танжер: касба, чаепитие в историческом кафе
Первую половину дня посвятим столице Марокко. Посетим касбу Удайя, откуда видны река и океан, Королевский дворец, самые значимые памятники Рабата.
Следующий пункт — белый город Танжер, не раз вдохновлявший художников изысканной архитектурой. Увидим касбу на высочайшей точке этих мест, линию встречи Атлантического океана со Средиземным морем. Выпьем чая в историческом кафе под открытым небом с видом на голубые просторы, проводим закат и отправимся в отель.
Танжер, синий город Шефшауэн
Продолжим исследовать Танжер и немного насладимся атлантическим побережьем, а затем проследуем дальше, в синий город Шефшауэн. Будем долго блуждать, рассматривая каждый уголок и наслаждаясь невероятной красотой улочек. Поговорим о традициях, культуре, жизни местных и проводим последние лучи солнца.
Прогулки по Шефшауэну, переезд в Фес
До обеда продолжим прогулку по прекрасному, удивительному, неповторимому синему Шефшауэну. Сделаем атмосферные фото на фоне колоритных фасадов и мощёных улиц.
Следующий на нашем пути — один из самых старых городов Марокко, Фес. Вечером — ужин, заселение в номера.
Фес: Королевский дворец, мастерские, красильни, медресе и другие достопримечательности
Позавтракаем в традиционном риаде и пойдём изучать медину Феса. Увидим Королевский дворец, еврейский квартал, керамические мастерские, кожевенные красильни, старые медресе и многое другое. Полюбуемся панорамой всего города, побродим по лабиринтам улиц и отыщем балкон дядюшки Али из сериала «Клон». Будем гулять весь день и завершим экскурсию ужином в марокканском ресторане.
Ифран: лес с обезьянками. Сахара: катание на верблюдах, ужин с берберским шоу, ночь в шатре
Движемся дальше, в Ифран. Отдохнём в кедровом лесу, покормим и сфотографируем очаровательных обезьянок.
Главной нашей целью сегодня будет Сахара. Мы проедем по пустыне на верблюдах, проводим закат в окружении бескрайних песков, сделаем кадры на фоне дюн всех цветов и размеров.
Останемся ночевать в роскошных шатрах. На ужин подадут блюда с необычными вкусами, а потом мы соберёмся у костра и посмотрим берберское шоу с музыкой, танцами, песнями.
Ущелье Тодра с обедом и чаепитием в мастерской ковров, переезд в Долину роз
Встретим рассвет посреди красных песков Сахары и поедем в ущелье Тодра. Тут нас будут ждать накрытый стол и экскурсия по каньонам. Также посетим мастерскую ковров, где нас угостят чаем.
Продолжим путь в сторону Эль-Келаа-Мгуна, знаменитого плантациями дамасской розы. По легенде, эти нежные цветы с тонким ароматом привезли сюда ещё в 10 веке паломники, вернувшиеся после хаджа в Мекку. Здесь останемся ночевать.
Марокканский Голливуд, Атласские горы, первая встреча с Марракешем
Далее дорога приведёт нас к африканскому Голливуду — касбе Айт-Бен-Хадду. Тут снимали картины «Игра престолов», «Клон», «Гладиатор», «Мумия», «Александр», «Принц Персии» и многие другие фильмы и сериалы. Обо всех деталях нам поведает местный гид.
Потом направимся в Марракеш. По пути сделаем остановку в самой высокой точке Атласских гор — на перевале Тизин-Тишка, откуда открываются впечатляющие панорамы. По прибытии поужинаем, прогуляемся по площади Джамаа-эль-Фна, заселимся в отель.
Марракеш: медина, дворец Бахия, сад Мажорель, отдых в хаммаме, ужин в стиле свадьбы
Начнём знакомство с Марракешем с медины, наполненной торговыми лавками и ремесленными мастерскими. Прочувствуем колорит, ароматы, ритм марокканской жизни, зайдём во дворец Бахия, прогуляемся по саду Мажорель и увидим ещё много интересного.
После променада расслабимся в хаммаме. Тут запланирован целый комплекс: посещение джакузи и парной, мыльный уход, пилинг, скрабирование, маска для лица, лёгкий массаж. Лучший способ восстановить силы после насыщенных дней!
А вечером состоится ужин в стиле традиционной свадьбы с фольклорной музыкой и шоу «1001 ночь».
Пляжный релакс на атлантическом побережье
Завершим наше большое путешествие пляжным отдыхом. Прибудем в Агадир на берегу Атлантического океана, поднимемся на холм, чтобы полюбоваться видами. А затем на пару дней задержимся в отеле с системой «всё включено»: насладимся золотистым пляжем, тёплыми водами и солнцем.
Прогулка на лошадях, мехенди
До полудня никуда не будем спешить, а потом покатаемся на лошадях вдоль леса, гор и побережья. Проводим невероятной красоты алый закат, а после ужина вы получите от нас в подарок марокканский ритуал — рисунок хной, который ещё некоторое время после отпуска будет напоминать вам о восточной сказке.
Возвращение домой
В первой половине дня доставим вас к аэропорту, если вы улетаете сегодня. Если желаете продлить отдых, мы поможем с бронированием отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€2397
|1-местное размещение
|€3047
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 2 обеда, 5 ужинов
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом (кроме 3 последних дней)
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Прогулки на верблюде и лошади
- 2 шоу-программы во время ужинов
- Посещение хаммама (полотенце, сланцы, рукавицу для пилинга, косметические средства предоставим)
- Рисунок хной
- Марокканское платье в подарок
- Городской налог
Что не входит в цену
- Билеты в Касабланку и обратно в ваш город
- Обеды, ужины вне программы
- Напитки, если они не включены
- Доплата за 1-местное размещение - €650
- Страховка
- Минимальное количество участников - 6 человек