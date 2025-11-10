Мои заказы

Восточные сказки, воплощённые в реальности: 1001 впечатление в Марокко с комфортом

Отдохнуть в шатре и хаммаме, покататься на верблюде, узнать, как проходят свадьбы и живут берберы
Это будет большое путешествие по королевству Марокко, словно созданному по мотивам арабских преданий.

Мы исследуем Касабланку, Рабат, Шефшауэн, Фес, Марракеш и другие атмосферные города, где будем не просто гулять и осматривать
достопримечательности, а впитаем весь колорит Востока благодаря ярким эмоциям.

Отыщем балкон дядюшки Али из сериала «Клон» и увидим места съёмок «Игры престолов», «Гладиатора», «Мумии» и других голливудских блокбастеров. Покормим обезьянок, проедем на лошадях вдоль Атлантики и на верблюдах по Сахаре.

Остановимся в роскошном шатре посреди пустыни, посмотрим берберское шоу, поужинаем в стиле традиционной свадьбы и «1001 ночи».

После насыщенных дней восстановим силы: сходим в хаммам и отдохнём на пляже, живя в отеле по системе «всё включено».

Напоминать об этом отпуске вам будут подарки от организаторов: роспись хной мехенди и марокканское платье.

Ближайшие даты:
10
апр
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем, тёплую одежду для вечеров в пустыне. Полный список мы отправим перед поездкой.

Питание. Входят:
завтраки — ежедневно
обеды — в 10-11 дни по системе «всё включено»
ужины — в 6-7, 9-й дни без напитков, в 10-11 дни по системе «всё включено»

Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Sprinter / Mercedes Vito / Mercedes E-Class с франко-англоговорящим водителем, питьевой водой и Wi-Fi.

Возраст участников. 10+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Касабланка: мечеть Хасана II, медина

Встретим вас у аэропорта и первым же делом погуляем по Касабланке. Посетим мечеть Хасана II, пройдём по древней медине, насладимся контрастами старой и современной архитектуры. К ужину прибудем в Рабат, где расположен наш отель.

Касабланка: мечеть Хасана II, мединаКасабланка: мечеть Хасана II, мединаКасабланка: мечеть Хасана II, мединаКасабланка: мечеть Хасана II, медина
2 день

Рабат: касба Удайя, Королевский дворец. Белый город Танжер: касба, чаепитие в историческом кафе

Первую половину дня посвятим столице Марокко. Посетим касбу Удайя, откуда видны река и океан, Королевский дворец, самые значимые памятники Рабата.

Следующий пункт — белый город Танжер, не раз вдохновлявший художников изысканной архитектурой. Увидим касбу на высочайшей точке этих мест, линию встречи Атлантического океана со Средиземным морем. Выпьем чая в историческом кафе под открытым небом с видом на голубые просторы, проводим закат и отправимся в отель.

Рабат: касба Удайя, Королевский дворец. Белый город Танжер: касба, чаепитие в историческом кафеРабат: касба Удайя, Королевский дворец. Белый город Танжер: касба, чаепитие в историческом кафеРабат: касба Удайя, Королевский дворец. Белый город Танжер: касба, чаепитие в историческом кафеРабат: касба Удайя, Королевский дворец. Белый город Танжер: касба, чаепитие в историческом кафе
3 день

Танжер, синий город Шефшауэн

Продолжим исследовать Танжер и немного насладимся атлантическим побережьем, а затем проследуем дальше, в синий город Шефшауэн. Будем долго блуждать, рассматривая каждый уголок и наслаждаясь невероятной красотой улочек. Поговорим о традициях, культуре, жизни местных и проводим последние лучи солнца.

Танжер, синий город ШефшауэнТанжер, синий город ШефшауэнТанжер, синий город ШефшауэнТанжер, синий город Шефшауэн
4 день

Прогулки по Шефшауэну, переезд в Фес

До обеда продолжим прогулку по прекрасному, удивительному, неповторимому синему Шефшауэну. Сделаем атмосферные фото на фоне колоритных фасадов и мощёных улиц.

Следующий на нашем пути — один из самых старых городов Марокко, Фес. Вечером — ужин, заселение в номера.

Прогулки по Шефшауэну, переезд в ФесПрогулки по Шефшауэну, переезд в ФесПрогулки по Шефшауэну, переезд в ФесПрогулки по Шефшауэну, переезд в Фес
5 день

Фес: Королевский дворец, мастерские, красильни, медресе и другие достопримечательности

Позавтракаем в традиционном риаде и пойдём изучать медину Феса. Увидим Королевский дворец, еврейский квартал, керамические мастерские, кожевенные красильни, старые медресе и многое другое. Полюбуемся панорамой всего города, побродим по лабиринтам улиц и отыщем балкон дядюшки Али из сериала «Клон». Будем гулять весь день и завершим экскурсию ужином в марокканском ресторане.

Фес: Королевский дворец, мастерские, красильни, медресе и другие достопримечательностиФес: Королевский дворец, мастерские, красильни, медресе и другие достопримечательностиФес: Королевский дворец, мастерские, красильни, медресе и другие достопримечательностиФес: Королевский дворец, мастерские, красильни, медресе и другие достопримечательностиФес: Королевский дворец, мастерские, красильни, медресе и другие достопримечательностиФес: Королевский дворец, мастерские, красильни, медресе и другие достопримечательностиФес: Королевский дворец, мастерские, красильни, медресе и другие достопримечательностиФес: Королевский дворец, мастерские, красильни, медресе и другие достопримечательности
6 день

Ифран: лес с обезьянками. Сахара: катание на верблюдах, ужин с берберским шоу, ночь в шатре

Движемся дальше, в Ифран. Отдохнём в кедровом лесу, покормим и сфотографируем очаровательных обезьянок.

Главной нашей целью сегодня будет Сахара. Мы проедем по пустыне на верблюдах, проводим закат в окружении бескрайних песков, сделаем кадры на фоне дюн всех цветов и размеров.

Останемся ночевать в роскошных шатрах. На ужин подадут блюда с необычными вкусами, а потом мы соберёмся у костра и посмотрим берберское шоу с музыкой, танцами, песнями.

Ифран: лес с обезьянками. Сахара: катание на верблюдах, ужин с берберским шоу, ночь в шатреИфран: лес с обезьянками. Сахара: катание на верблюдах, ужин с берберским шоу, ночь в шатреИфран: лес с обезьянками. Сахара: катание на верблюдах, ужин с берберским шоу, ночь в шатреИфран: лес с обезьянками. Сахара: катание на верблюдах, ужин с берберским шоу, ночь в шатреИфран: лес с обезьянками. Сахара: катание на верблюдах, ужин с берберским шоу, ночь в шатреИфран: лес с обезьянками. Сахара: катание на верблюдах, ужин с берберским шоу, ночь в шатреИфран: лес с обезьянками. Сахара: катание на верблюдах, ужин с берберским шоу, ночь в шатреИфран: лес с обезьянками. Сахара: катание на верблюдах, ужин с берберским шоу, ночь в шатреИфран: лес с обезьянками. Сахара: катание на верблюдах, ужин с берберским шоу, ночь в шатре
7 день

Ущелье Тодра с обедом и чаепитием в мастерской ковров, переезд в Долину роз

Встретим рассвет посреди красных песков Сахары и поедем в ущелье Тодра. Тут нас будут ждать накрытый стол и экскурсия по каньонам. Также посетим мастерскую ковров, где нас угостят чаем.

Продолжим путь в сторону Эль-Келаа-Мгуна, знаменитого плантациями дамасской розы. По легенде, эти нежные цветы с тонким ароматом привезли сюда ещё в 10 веке паломники, вернувшиеся после хаджа в Мекку. Здесь останемся ночевать.

Ущелье Тодра с обедом и чаепитием в мастерской ковров, переезд в Долину розУщелье Тодра с обедом и чаепитием в мастерской ковров, переезд в Долину розУщелье Тодра с обедом и чаепитием в мастерской ковров, переезд в Долину розУщелье Тодра с обедом и чаепитием в мастерской ковров, переезд в Долину розУщелье Тодра с обедом и чаепитием в мастерской ковров, переезд в Долину розУщелье Тодра с обедом и чаепитием в мастерской ковров, переезд в Долину розУщелье Тодра с обедом и чаепитием в мастерской ковров, переезд в Долину розУщелье Тодра с обедом и чаепитием в мастерской ковров, переезд в Долину розУщелье Тодра с обедом и чаепитием в мастерской ковров, переезд в Долину роз
8 день

Марокканский Голливуд, Атласские горы, первая встреча с Марракешем

Далее дорога приведёт нас к африканскому Голливуду — касбе Айт-Бен-Хадду. Тут снимали картины «Игра престолов», «Клон», «Гладиатор», «Мумия», «Александр», «Принц Персии» и многие другие фильмы и сериалы. Обо всех деталях нам поведает местный гид.

Потом направимся в Марракеш. По пути сделаем остановку в самой высокой точке Атласских гор — на перевале Тизин-Тишка, откуда открываются впечатляющие панорамы. По прибытии поужинаем, прогуляемся по площади Джамаа-эль-Фна, заселимся в отель.

Марокканский Голливуд, Атласские горы, первая встреча с МарракешемМарокканский Голливуд, Атласские горы, первая встреча с МарракешемМарокканский Голливуд, Атласские горы, первая встреча с МарракешемМарокканский Голливуд, Атласские горы, первая встреча с Марракешем
9 день

Марракеш: медина, дворец Бахия, сад Мажорель, отдых в хаммаме, ужин в стиле свадьбы

Начнём знакомство с Марракешем с медины, наполненной торговыми лавками и ремесленными мастерскими. Прочувствуем колорит, ароматы, ритм марокканской жизни, зайдём во дворец Бахия, прогуляемся по саду Мажорель и увидим ещё много интересного.

После променада расслабимся в хаммаме. Тут запланирован целый комплекс: посещение джакузи и парной, мыльный уход, пилинг, скрабирование, маска для лица, лёгкий массаж. Лучший способ восстановить силы после насыщенных дней!

А вечером состоится ужин в стиле традиционной свадьбы с фольклорной музыкой и шоу «1001 ночь».

Марракеш: медина, дворец Бахия, сад Мажорель, отдых в хаммаме, ужин в стиле свадьбыМарракеш: медина, дворец Бахия, сад Мажорель, отдых в хаммаме, ужин в стиле свадьбыМарракеш: медина, дворец Бахия, сад Мажорель, отдых в хаммаме, ужин в стиле свадьбыМарракеш: медина, дворец Бахия, сад Мажорель, отдых в хаммаме, ужин в стиле свадьбыМарракеш: медина, дворец Бахия, сад Мажорель, отдых в хаммаме, ужин в стиле свадьбы
10 день

Пляжный релакс на атлантическом побережье

Завершим наше большое путешествие пляжным отдыхом. Прибудем в Агадир на берегу Атлантического океана, поднимемся на холм, чтобы полюбоваться видами. А затем на пару дней задержимся в отеле с системой «всё включено»: насладимся золотистым пляжем, тёплыми водами и солнцем.

Пляжный релакс на атлантическом побережьеПляжный релакс на атлантическом побережьеПляжный релакс на атлантическом побережьеПляжный релакс на атлантическом побережье
11 день

Прогулка на лошадях, мехенди

До полудня никуда не будем спешить, а потом покатаемся на лошадях вдоль леса, гор и побережья. Проводим невероятной красоты алый закат, а после ужина вы получите от нас в подарок марокканский ритуал — рисунок хной, который ещё некоторое время после отпуска будет напоминать вам о восточной сказке.

Прогулка на лошадях, мехендиПрогулка на лошадях, мехендиПрогулка на лошадях, мехендиПрогулка на лошадях, мехендиПрогулка на лошадях, мехенди
12 день

Возвращение домой

В первой половине дня доставим вас к аэропорту, если вы улетаете сегодня. Если желаете продлить отдых, мы поможем с бронированием отеля.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€2397
1-местное размещение€3047
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 2 обеда, 5 ужинов
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом (кроме 3 последних дней)
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Прогулки на верблюде и лошади
  • 2 шоу-программы во время ужинов
  • Посещение хаммама (полотенце, сланцы, рукавицу для пилинга, косметические средства предоставим)
  • Рисунок хной
  • Марокканское платье в подарок
  • Городской налог
Что не входит в цену
  • Билеты в Касабланку и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины вне программы
  • Напитки, если они не включены
  • Доплата за 1-местное размещение - €650
  • Страховка
  • Минимальное количество участников - 6 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
Завершение: Аэропорт Касабланки, 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Касабланке
Мы – туристическое агентство с многолетним опытом организации туров в Оман, Иорданию и, прежде всего, Марокко. Марокко – это наша страсть, и мы с удовольствием покажем вам его настоящую красоту. Мы создаем уникальные и аутентичные путешествия, от шумных медин до тишины Сахары. Наши туры и экскурсии раскрывают страну через призму истории, культуры и местных традиций. Путешествуйте с нами и откройте Марокко по-настоящему!
