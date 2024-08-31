Список вещей:

Рюкзак или спортивная сумка / небольшой чемодан

Маленький рюкзак (20 литров)

Лёгкая куртка от возможного дождика

Лёгкая кофта от ветра и кондиционеров

Походные штаны с ремнем и подсумком для документов и денег

Удобная обувь или кроссовки

Легкие кеды или сандали

Футболки — 3 штуки

Шорты

Плавки или купальник

Треккинговые или спортивные носки — 3 пары

Головной убор, панама или бафф

Предметы личной гигиены

Аптечка

Тонкое быстросохнущее полотенце или влажные салфетки для пустыни

Фотоаппарат

Проживание. Двухместное размещение в риадах и трёхзвёздочных отелях, а также в шатровом лагере в пустыне.

Питание. В стоимость входят завтраки, а также обеды и ужины (в четвёртый и пятый дни тура). Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Не нужна.