Здесь можно насладиться живописными пейзажами, покататься на верблюдах по песчаным дюнам или просто прогуляться
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Рюкзак или спортивная сумка / небольшой чемодан
Маленький рюкзак (20 литров)
Лёгкая куртка от возможного дождика
Лёгкая кофта от ветра и кондиционеров
Походные штаны с ремнем и подсумком для документов и денег
Удобная обувь или кроссовки
Легкие кеды или сандали
Футболки — 3 штуки
Шорты
Плавки или купальник
Треккинговые или спортивные носки — 3 пары
Головной убор, панама или бафф
Предметы личной гигиены
Аптечка
Тонкое быстросохнущее полотенце или влажные салфетки для пустыни
Фотоаппарат
Проживание. Двухместное размещение в риадах и трёхзвёздочных отелях, а также в шатровом лагере в пустыне.
Питание. В стоимость входят завтраки, а также обеды и ужины (в четвёртый и пятый дни тура). Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в Касабланку, прогулка по городу
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Разместившись, отправимся наслаждаться колоритом города. Одной из главных достопримечательностей Касабланки является мечеть Хасана II, которая считается одной из крупнейших в мире. Она расположена на берегу океана и имеет уникальный дизайн, включающий в себя купол высотой 210 метров и минарет высотой 200 метров.
В городе также есть множество других интересных мест для посещения, таких как Старый город (Медина), набережная Корниш, куда мы тоже заглянем. Пообедать сможем в ресторане марокканской кухни.
Достопримечательности Феса
После завтрака отправимся в Фес — один из четырёх имперских городов Марокко, расположенный в предгорьях Атласа. Он разделён на две части: старый Фес (Фес-эль-Бали) и новый Фес (Фес-Дждид). Старый Фес представляет собой лабиринт узких улочек и древних зданий, где можно увидеть мечети, медресе, мавзолеи и другие исторические памятники. Новый Фес более современный, здесь расположены правительственные здания, университеты и торговые центры.
Мы посетим мечеть Аль-Карауин, построенную в 9 веке. На её территории находится университет, который считается одним из самых престижных в мусульманском мире. Увидим Дворец Эмира, а ещё заглянем в квартал кожевенников — район, где до сих пор работают мастера по выделке кожи.
Вечером вы сможете поужинать, попробовав традиционные блюда в таджине. Так называется керамическая ёмкость, в которой тушат мясо, овощи и бобы.
Шефшауэн
Сегодня посетим Шефшауэн — небольшой город, расположенный на склонах Рифских гор. Он известен своими яркими голубыми зданиями. Город был основан в 15 веке еврейскими беженцами из Андалусии. Они принесли с собой традицию окрашивать дома в синий цвет, который символизирует небо и религиозные ценности. С годами Шефшауэн превратился в уникальный город с ярко-синими стенами, ставни которых украшены цветочными мотивами.
Мы осмотрим крепость Касбу и Испанскую мечеть, а также поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на Шефшауэн. Затем полакомимся местным козьим сыром и сможем попробовать кус-кус с мятным чаем.
Вечером вернёмся в Фес, где у вас будет свободное время.
Дорога в Мерзугу, дюны Эрг-Шебби
Позавтракав, выезжаем в Мерзугу. Дорога будет долгой, но по пути мы осмотрим Сидровый лес, где обитают берберийские макаки, увидим крепости Касбы и большой оазис долины Зиз. Сделаем остановку на обед в этническом поселении.
Прибудем к песчаным дюнам Эрг-Шебби около 16:30. Оставим вещи в отеле, забрав самое необходимое с собой, и направимся в пустыню на верблюдах. Путь до лагеря займёт около 1,5 часа. Добравшись, поужинаем, отведав берберские деликатесы. Также насладимся представлением с огнём и звёздным небом над Сахарой.
Сафари в Сахаре
Встретим рассвет на барханах Эрг-Шебби, позавтракаем и помчим на джипах по дюнам до оазиса, где остановимся у семьи кочевников. Они расскажут о своей жизни в пустыне и приготовят барбекю. В течение дня у вас будет возможность прогуляться по каменной части пустыни и собрать природные сувениры для себя и близких.
На обратном пути в Мерзугу заглянем в деревню Рабов, здесь живут гнава. Полакомимся чаем, слушая музыкальное выступление. Ночь проведём в отеле с панорамной крышей и видом на Эрг-Шебби. При желании перед ужином вы сможете прокатиться по пескам на сноуборде и пофотографироваться в национальных костюмах.
Уарзазат: Касба Таурирт, ущелья Тудра и Дадес, долина Роз и киностудия «Атлас»
Утром прощаемся с великолепными дюнами и выдвигаемся в город Уарзазат. Он известен своими крепостями, касбами (традиционными марокканскими домами) и пальмовыми рощами. Здесь можно увидеть множество исторических достопримечательностей, таких как крепость Касба Таурирт. По пути мы увидим глубокие зелёные ущелья Тудра и Дадес.
Также мы осмотрим долину Роз, которая простирается на несколько десятков километров и включает в себя множество деревень и ферм, где выращивают розы. По прибытии в город у вас будет свободное время, а желающие смогут побывать в киностудии «Атлас», где снимались такие фильмы, как «Гладиатор», «Мумия возвращается» и «Лоуренс Аравийский». Здесь можно посетить музей киностудии, посмотреть на декорации к фильмам и узнать больше о процессе кинопроизводства.
Добро пожаловать в Марракеш
В этот день переезжаем в Марракеш. Маршрут пройдёт через деревню Айт-Бен-Хадду — яркий пример архитектуры южного Марокко. Она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Добравшись до города, разместимся в риаде и пойдём на рынок Джемаа-эль-Фна, который работает каждый день с утра до вечера. Здесь можно купить сувениры, одежду, еду и многое другое. После этого у вас будет время на посещение SPA и хаммамов, прогулки и отдых в ресторанах, где вы попробуете специфические местные блюда. Советуем продегустировать хариру — пряный суп из нута, чечевицы, томатов и специй.
Экскурсия по достопримечательностям Марракеша, переезд в Эс-Сувейру
После завтрака уделим время интересным локациям города. Осмотрим мечеть Кутубия, дворец Бахия, сады Мажорель. Мечеть Кутубия является символом города и одной из его главных достопримечательностей. Она была построена в 12 веке и имеет красивый минарет высотой 69 метров. Дворец Бахия был построен в конце 19 века для одной из жён марокканского султана. Сейчас это музей, где можно узнать больше о жизни королевской семьи.
Пообедав, направимся в Эс-Сувейру. Здесь нас ждёт пляжный отдых вечером и вкуснейшие морепродукты на ужин.
Релакс в Эс-Сувейре, возвращение в Касабланку
Предпоследний день путешествия проведём в расслабленном режиме. После завтрака пойдём гулять по городу. Одной из особенностей Эс-Сувейры являются её пляжи. Город окружён скалами, которые создают живописные пейзажи. Заглянем на один из них, но перед этим посетим морской порт, где понаблюдаем за процессов торговли рыбой.
Далее побываем на медине с рыбным рынком, осмотрим форт с португальскими пушками и, конечно, зайдём пообедать морскими деликатесами.
Насладившись отдыхом, вернёмся в Касабланку.
Окончание тура
Перед отъездом прогуляемся по городу и закупимся сувенирами. Те, у кого вылет запланирован на вечер, успеют заглянуть в «Марокко Молл». Затем мы проводим вас в аэропорт.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|149 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки - ежедневно, обеды и ужины - в четвёртый и пятый дни
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии
- Услуги гида
- Сафари на джипах и верблюдах
- Музыкальное представление
Что не входит в цену
- Перелёт до Касабланки и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии и развлечения