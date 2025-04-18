Затеряемся
Описание тура
Организационные детали
Билеты:
Туда: необходимо прибыть в Касабланку (Марокко) 4.10.2024.
Оптимальный рейс:
Royal Air Maroc, Москва — Касабланка, 4 октября, 7:35-11:50.
Трансфер будет в это время. Вы можете выбрать любой другой удобный вам рейс и добраться в город самостоятельно, главное — встретиться с группой до 12:00 пятницы в день начала тура.
Обратно: улетаем из Касабланки (Марокко) 13.10.2024.
Оптимальный рейс:
Royal Air Maroc, Касабланка — Москва, 13 октября, 22:25-06:35 (+1)
Трансфер будет под этот рейс. Если вы улетаете раньше или позже, я помогу найти такси/трансфер.
Билеты просьба покупать только после консультации и получения подтверждения от организатора.
С собой возьмите:
— загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев после даты предполагаемого выезда из королевства
— удобные кроссовки или другую обувь
— лёгкий свитер на вечер в пустыне
— шляпу или другой головной убор
— лёгкие красивые платья для сочных фотографий
— солнечные очки
— наличные доллары для обмена на дирхамы
— крем от загара
Полный перечень необходимого будет оправлен каждому участнику ближе к поездке.
Виза россиянам для посещения Марокко не нужна.
Загранпаспорт должен действовать 6 месяцев после окончания поездки в Марокко.
Розетки в Марокко классические европейские.
Интернет: в аэропорту можно за 3 минуты оформить сим-карту (40 Гб — 25 $)
Проживание. В 2-местных номерах отелей 4* и уютных риадах: Imperial Boutique Hotel Rabat, Dar Yakout, Riad La Perle De La Mеdina, Rise In Valley, Magique Luxury, Hotel La Perle du Sud, Hоtel Racine, Les Terrasses de ЭсСувейра.
1 ночь в шатрах в пустыне (палаточный лагерь категории «люкс»).
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и ужин в пустыне. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Микроавтобус Mercedes на 19 мест.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Дети. Возможно участие от 16 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Касабланке, переезд в Рабат
Встречаемся и идём любоваться белоснежно-голубой мечетью Хасана II на фоне океанских волн. Её минарет считается самым высоким в мире. Затем отправимся гулять в старую медину и пробовать тажин — блюдо из овощей, мяса, специй и мёда, приготовленное на углях в глиняных горшках (по желанию). После — едем в уютную и тихую столицу королевства.
Всего за день проедем 90 км. Ночь в Рабате.
Экскурсия по Рабату, переезд в Шефшауэн
Позавтракав, исследуем Рабат — город, где много времени проводит сама королевская семья и где царят неевропейская атмосфера и арабский ритм жизни. Полюбуемся его архитектурой, преимущественно белого цвета, посмотрим на старинные крепости Касба Удайя и Шелла, мавзолей короля Мохаммеда V и минарет Хассана.
После обеда готовьте красивые наряды — едем в знаменитый синий город, чья фотогеничность известна на весь мир. Всего за день проедем 260 км. Ночь в Шефшауэне.
Прогулка по Шефшауэну, переезд в Фес
Сегодня встанем пораньше, чтобы погулять по сине-голубому городу, пока все спят и никто не мешает фотографироваться. Пройдёмся по его узким улочкам и сделаем сотни классных кадров. Затем посмотрим на крепость Касбах, построенную арабами для защиты своих земель от португальцев, вокруг которой позднее и вырос Шефшауэн.
Пообедав, отправимся в Фес. Всего за день проедем 200 км. Ночь проведём в риаде — традиционном марокканском отеле.
Знакомство с Фесом, переезд в Ифран
Позавтракав, отправимся знакомиться с Фесом. Увидим Аль-Карауин — один из старейших университетов мира — и дворец Дар-эль-Махзен. Пройдёмся по древней медине и заглянем в мастерские по выделке кожи — знаменитые красильни.
После обеда поедем в Ифран, больше похожий на альпийскую деревню, чем на марокканский город. Его ещё называют «марокканской Швейцарией» — настолько здесь живописно. Всего за день проедем 190 км.
Путь в пустыню, ночь в шатрах
В этот день снова встанем рано, чтобы отправиться в пустыню Мерзуга, которая является частью пустыни Сахары. По пути заедем в лес, чтобы посмотреть на диких бесхвостых обезьян. Дорога предстоит неблизкая, но оно того стоит!
До лагеря в дюнах, где мы останемся на ночь, доедем на верблюдах или джипах (на ваш выбор). Полюбуемся игрой света и теней от заходящего солнца на барханах, послушаем треск костра в тишине пустыни, увидим миллиарды звёзд над головами и отведаем бедуинский ужин. Всего за день проедем 500 км.
Ущелье Тодра, переезд в Уарзазат
Проснувшись в окружении песчаных дюн, выезжаем в город Уарзазат, знаменитый расположенной здесь киностудией «Атлас». Стены города послужили декорациями к фильмам «Гладиатор», «Игра Престолов» и многим другим. По пути посетим ущелье Тодра с живописными красноватыми скалами.
Всего за день проедем 400 км. Ночь в Уарзазате.
Крепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, прогулка по городу
В первой половине дня исследуем традиционный берберский город-крепость Айт-Бен-Хадду в долине реки Варзазат. Затем, выпив на дорожку по чашечке кофе, отправимся в колоритный и оживлённый Марракеш.
После обеда посетим мечеть Кутубия и роскошный дворец Бахия, название которого в переводе означает «дворец красавицы». Полюбуемся его архитектурой и мозаикой, фонтанами и апельсиновыми деревьями.
Всего за день проедем 200 км.
День в Мараккеше: главные достопримечательности
Целый день проведём в Мараккеше, терракотовой столице королевства. Погуляем по сердцу города — старой медине, ботаническому саду Мажорель, созданному французским художником, и заглянем в музей Ива Сен-Лорана.
Вы попробуете самый ароматный в Марокко свежевыжатый апельсиновый сок, а в районе Гелиз отведаем морепродуктов. К вечеру придём на знаменитую центральную площадь Джамаа-эль-Фна, чтобы полюбоваться её архитектурой на закате и посмотреть на шоу заклинателей змей, выступления артистов и уловки гадалок.
Знакомство с Эс-Сувейрой
Сегодня переедем в Эс-Сувейру — очаровательный город белых и бирюзовых домов на берегу океана, где переплелись Восток и Запад, бывшее пристанище хиппи и излюбленное место художников и музыкантов.
Прогуляем по его прибрежным улочкам, заглянем в мастерские и галереи и посетим крепость Скала-де ла Касба, построенную в португальском стиле. Насладимся умиротворяющей атмосферой города и проводим закат на берегу океана.
Всего за день проедем 200 км.
Возвращение в Касабланку, отъезд в аэропорт
Проведя утро у океана, отправимся обратно в Касабланку. По прибытии отметим окончание тура в уютном заведении города и поедем в аэропорт.
Всего за день проедем 400 км.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4* в 2-местных номерах и уютных риадах
- Ночёвка в шатрах в пустыне Мерзуга
- Трансферы по всему маршруту
- Водитель, парковки, бензин, страховка авто
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Завтраки в гостиницах, ужин в пустыне
- Прогулка на верблюдах до лагеря в пустыне (или на джипе, по выбору)
- Все входные билеты на локации по программе
- Сопровождение турлидером (Анна) на протяжении всего маршрута
- Подарок от организатора
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города в г. Касабланка и обратно ~ 55 000 руб. за прямой рейс в обе стороны
- Обеды и ужины ~ $20-25 в день
- Личные расходы (сувениры, вкусности, вино)