«Манит, манит, манит карусель» — карусель ярких и разноцветных городов Марокко! Мы будем гулять среди изгибов базарных лавок Мараккеша и фотографироваться на сине-голубых улочках Шефшауэна, пока все остальные будут спать.Затеряемся

в переулках Феса, впитывая в себя его запахи и аккуратно следя за сценами из местной жизни. Прокатимся на джипах или верблюдах по барханам Мерзуги, а потом обнаружим, что вынесли полкило пустыни в своих ботинках. Вас также ждут романтичная Эс-Сувейра и Рабат, где почти все дома белого цвета, известный «киношникам» Уарзазат, Касабланка и похожий на альпийскую деревню Ифран. Мы поживём в традиционных домах, аутентичных отелях и люксовом шатровом лагере. Посмотрим на нахальных обезьян, послушаем крики чаек и погладим местных котиков. Кстати, из Москвы теперь есть прямые рейсы в Марокко — и это не просто так! Едем!

Описание тура

Организационные детали

Билеты:

Туда: необходимо прибыть в Касабланку (Марокко) 4.10.2024.

Оптимальный рейс:

Royal Air Maroc, Москва — Касабланка, 4 октября, 7:35-11:50.

Трансфер будет в это время. Вы можете выбрать любой другой удобный вам рейс и добраться в город самостоятельно, главное — встретиться с группой до 12:00 пятницы в день начала тура.

Обратно: улетаем из Касабланки (Марокко) 13.10.2024.

Оптимальный рейс:

Royal Air Maroc, Касабланка — Москва, 13 октября, 22:25-06:35 (+1)

Трансфер будет под этот рейс. Если вы улетаете раньше или позже, я помогу найти такси/трансфер.

Билеты просьба покупать только после консультации и получения подтверждения от организатора.

С собой возьмите:

— загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев после даты предполагаемого выезда из королевства

— удобные кроссовки или другую обувь

— лёгкий свитер на вечер в пустыне

— шляпу или другой головной убор

— лёгкие красивые платья для сочных фотографий

— солнечные очки

— наличные доллары для обмена на дирхамы

— крем от загара

Полный перечень необходимого будет оправлен каждому участнику ближе к поездке.

Виза россиянам для посещения Марокко не нужна.

Загранпаспорт должен действовать 6 месяцев после окончания поездки в Марокко.

Розетки в Марокко классические европейские.

Интернет: в аэропорту можно за 3 минуты оформить сим-карту (40 Гб — 25 $)