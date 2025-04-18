Несказочное Королевство: к настоящим пескам, древностям и океану

Побывать в столице и ещё 7 городах, провести ночь в пустыне и увидеть знаменитые красильни Феса
«Манит, манит, манит карусель» — карусель ярких и разноцветных городов Марокко! Мы будем гулять среди изгибов базарных лавок Мараккеша и фотографироваться на сине-голубых улочках Шефшауэна, пока все остальные будут спать.

Затеряемся
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в переулках Феса, впитывая в себя его запахи и аккуратно следя за сценами из местной жизни.

Прокатимся на джипах или верблюдах по барханам Мерзуги, а потом обнаружим, что вынесли полкило пустыни в своих ботинках.

Вас также ждут романтичная Эс-Сувейра и Рабат, где почти все дома белого цвета, известный «киношникам» Уарзазат, Касабланка и похожий на альпийскую деревню Ифран. Мы поживём в традиционных домах, аутентичных отелях и люксовом шатровом лагере. Посмотрим на нахальных обезьян, послушаем крики чаек и погладим местных котиков. Кстати, из Москвы теперь есть прямые рейсы в Марокко — и это не просто так! Едем!

Несказочное Королевство: к настоящим пескам, древностям и океану
Несказочное Королевство: к настоящим пескам, древностям и океану
Несказочное Королевство: к настоящим пескам, древностям и океану
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Билеты:

Туда: необходимо прибыть в Касабланку (Марокко) 4.10.2024.
Оптимальный рейс:
Royal Air Maroc, Москва — Касабланка, 4 октября, 7:35-11:50.
Трансфер будет в это время. Вы можете выбрать любой другой удобный вам рейс и добраться в город самостоятельно, главное — встретиться с группой до 12:00 пятницы в день начала тура.

Обратно: улетаем из Касабланки (Марокко) 13.10.2024.
Оптимальный рейс:
Royal Air Maroc, Касабланка — Москва, 13 октября, 22:25-06:35 (+1)
Трансфер будет под этот рейс. Если вы улетаете раньше или позже, я помогу найти такси/трансфер.
Билеты просьба покупать только после консультации и получения подтверждения от организатора.

С собой возьмите:
— загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев после даты предполагаемого выезда из королевства
— удобные кроссовки или другую обувь
— лёгкий свитер на вечер в пустыне
— шляпу или другой головной убор
— лёгкие красивые платья для сочных фотографий
— солнечные очки
— наличные доллары для обмена на дирхамы
— крем от загара

Полный перечень необходимого будет оправлен каждому участнику ближе к поездке.

Виза россиянам для посещения Марокко не нужна.
Загранпаспорт должен действовать 6 месяцев после окончания поездки в Марокко.
Розетки в Марокко классические европейские.
Интернет: в аэропорту можно за 3 минуты оформить сим-карту (40 Гб — 25 $)

Проживание. В 2-местных номерах отелей 4* и уютных риадах: Imperial Boutique Hotel Rabat, Dar Yakout, Riad La Perle De La Mеdina, Rise In Valley, Magique Luxury, Hotel La Perle du Sud, Hоtel Racine, Les Terrasses de ЭсСувейра.
1 ночь в шатрах в пустыне (палаточный лагерь категории «люкс»).

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и ужин в пустыне. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Микроавтобус Mercedes на 19 мест.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Дети. Возможно участие от 16 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Касабланке, переезд в Рабат

Встречаемся и идём любоваться белоснежно-голубой мечетью Хасана II на фоне океанских волн. Её минарет считается самым высоким в мире. Затем отправимся гулять в старую медину и пробовать тажин — блюдо из овощей, мяса, специй и мёда, приготовленное на углях в глиняных горшках (по желанию). После — едем в уютную и тихую столицу королевства.

Всего за день проедем 90 км. Ночь в Рабате.

Прогулка по Касабланке, переезд в РабатПрогулка по Касабланке, переезд в РабатПрогулка по Касабланке, переезд в РабатПрогулка по Касабланке, переезд в РабатПрогулка по Касабланке, переезд в Рабат
2 день

Экскурсия по Рабату, переезд в Шефшауэн

Позавтракав, исследуем Рабат — город, где много времени проводит сама королевская семья и где царят неевропейская атмосфера и арабский ритм жизни. Полюбуемся его архитектурой, преимущественно белого цвета, посмотрим на старинные крепости Касба Удайя и Шелла, мавзолей короля Мохаммеда V и минарет Хассана.

После обеда готовьте красивые наряды — едем в знаменитый синий город, чья фотогеничность известна на весь мир. Всего за день проедем 260 км. Ночь в Шефшауэне.

Экскурсия по Рабату, переезд в ШефшауэнЭкскурсия по Рабату, переезд в ШефшауэнЭкскурсия по Рабату, переезд в ШефшауэнЭкскурсия по Рабату, переезд в ШефшауэнЭкскурсия по Рабату, переезд в ШефшауэнЭкскурсия по Рабату, переезд в Шефшауэн
3 день

Прогулка по Шефшауэну, переезд в Фес

Сегодня встанем пораньше, чтобы погулять по сине-голубому городу, пока все спят и никто не мешает фотографироваться. Пройдёмся по его узким улочкам и сделаем сотни классных кадров. Затем посмотрим на крепость Касбах, построенную арабами для защиты своих земель от португальцев, вокруг которой позднее и вырос Шефшауэн.

Пообедав, отправимся в Фес. Всего за день проедем 200 км. Ночь проведём в риаде — традиционном марокканском отеле.

Прогулка по Шефшауэну, переезд в ФесПрогулка по Шефшауэну, переезд в ФесПрогулка по Шефшауэну, переезд в ФесПрогулка по Шефшауэну, переезд в ФесПрогулка по Шефшауэну, переезд в ФесПрогулка по Шефшауэну, переезд в ФесПрогулка по Шефшауэну, переезд в ФесПрогулка по Шефшауэну, переезд в ФесПрогулка по Шефшауэну, переезд в Фес
4 день

Знакомство с Фесом, переезд в Ифран

Позавтракав, отправимся знакомиться с Фесом. Увидим Аль-Карауин — один из старейших университетов мира — и дворец Дар-эль-Махзен. Пройдёмся по древней медине и заглянем в мастерские по выделке кожи — знаменитые красильни.

После обеда поедем в Ифран, больше похожий на альпийскую деревню, чем на марокканский город. Его ещё называют «марокканской Швейцарией» — настолько здесь живописно. Всего за день проедем 190 км.

Знакомство с Фесом, переезд в ИфранЗнакомство с Фесом, переезд в ИфранЗнакомство с Фесом, переезд в ИфранЗнакомство с Фесом, переезд в ИфранЗнакомство с Фесом, переезд в ИфранЗнакомство с Фесом, переезд в ИфранЗнакомство с Фесом, переезд в ИфранЗнакомство с Фесом, переезд в ИфранЗнакомство с Фесом, переезд в ИфранЗнакомство с Фесом, переезд в ИфранЗнакомство с Фесом, переезд в ИфранЗнакомство с Фесом, переезд в Ифран
5 день

Путь в пустыню, ночь в шатрах

В этот день снова встанем рано, чтобы отправиться в пустыню Мерзуга, которая является частью пустыни Сахары. По пути заедем в лес, чтобы посмотреть на диких бесхвостых обезьян. Дорога предстоит неблизкая, но оно того стоит!

До лагеря в дюнах, где мы останемся на ночь, доедем на верблюдах или джипах (на ваш выбор). Полюбуемся игрой света и теней от заходящего солнца на барханах, послушаем треск костра в тишине пустыни, увидим миллиарды звёзд над головами и отведаем бедуинский ужин. Всего за день проедем 500 км.

Путь в пустыню, ночь в шатрахПуть в пустыню, ночь в шатрахПуть в пустыню, ночь в шатрахПуть в пустыню, ночь в шатрахПуть в пустыню, ночь в шатрахПуть в пустыню, ночь в шатрахПуть в пустыню, ночь в шатрахПуть в пустыню, ночь в шатрах
6 день

Ущелье Тодра, переезд в Уарзазат

Проснувшись в окружении песчаных дюн, выезжаем в город Уарзазат, знаменитый расположенной здесь киностудией «Атлас». Стены города послужили декорациями к фильмам «Гладиатор», «Игра Престолов» и многим другим. По пути посетим ущелье Тодра с живописными красноватыми скалами.

Всего за день проедем 400 км. Ночь в Уарзазате.

Ущелье Тодра, переезд в УарзазатУщелье Тодра, переезд в УарзазатУщелье Тодра, переезд в УарзазатУщелье Тодра, переезд в УарзазатУщелье Тодра, переезд в УарзазатУщелье Тодра, переезд в УарзазатУщелье Тодра, переезд в УарзазатУщелье Тодра, переезд в УарзазатУщелье Тодра, переезд в УарзазатУщелье Тодра, переезд в Уарзазат
7 день

Крепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, прогулка по городу

В первой половине дня исследуем традиционный берберский город-крепость Айт-Бен-Хадду в долине реки Варзазат. Затем, выпив на дорожку по чашечке кофе, отправимся в колоритный и оживлённый Марракеш.

После обеда посетим мечеть Кутубия и роскошный дворец Бахия, название которого в переводе означает «дворец красавицы». Полюбуемся его архитектурой и мозаикой, фонтанами и апельсиновыми деревьями.

Всего за день проедем 200 км.

Крепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, прогулка по городуКрепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, прогулка по городуКрепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, прогулка по городуКрепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, прогулка по городуКрепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, прогулка по городуКрепость Айт-Бен-Хадду, переезд в Марракеш, прогулка по городу
8 день

День в Мараккеше: главные достопримечательности

Целый день проведём в Мараккеше, терракотовой столице королевства. Погуляем по сердцу города — старой медине, ботаническому саду Мажорель, созданному французским художником, и заглянем в музей Ива Сен-Лорана.

Вы попробуете самый ароматный в Марокко свежевыжатый апельсиновый сок, а в районе Гелиз отведаем морепродуктов. К вечеру придём на знаменитую центральную площадь Джамаа-эль-Фна, чтобы полюбоваться её архитектурой на закате и посмотреть на шоу заклинателей змей, выступления артистов и уловки гадалок.

День в Мараккеше: главные достопримечательностиДень в Мараккеше: главные достопримечательностиДень в Мараккеше: главные достопримечательностиДень в Мараккеше: главные достопримечательностиДень в Мараккеше: главные достопримечательностиДень в Мараккеше: главные достопримечательностиДень в Мараккеше: главные достопримечательностиДень в Мараккеше: главные достопримечательности
9 день

Знакомство с Эс-Сувейрой

Сегодня переедем в Эс-Сувейру — очаровательный город белых и бирюзовых домов на берегу океана, где переплелись Восток и Запад, бывшее пристанище хиппи и излюбленное место художников и музыкантов.

Прогуляем по его прибрежным улочкам, заглянем в мастерские и галереи и посетим крепость Скала-де ла Касба, построенную в португальском стиле. Насладимся умиротворяющей атмосферой города и проводим закат на берегу океана.

Всего за день проедем 200 км.

Знакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-СувейройЗнакомство с Эс-Сувейрой
10 день

Возвращение в Касабланку, отъезд в аэропорт

Проведя утро у океана, отправимся обратно в Касабланку. По прибытии отметим окончание тура в уютном заведении города и поедем в аэропорт.

Всего за день проедем 400 км.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 600
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4* в 2-местных номерах и уютных риадах
  • Ночёвка в шатрах в пустыне Мерзуга
  • Трансферы по всему маршруту
  • Водитель, парковки, бензин, страховка авто
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Завтраки в гостиницах, ужин в пустыне
  • Прогулка на верблюдах до лагеря в пустыне (или на джипе, по выбору)
  • Все входные билеты на локации по программе
  • Сопровождение турлидером (Анна) на протяжении всего маршрута
  • Подарок от организатора
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города в г. Касабланка и обратно ~ 55 000 руб. за прямой рейс в обе стороны
  • Обеды и ужины ~ $20-25 в день
  • Личные расходы (сувениры, вкусности, вино)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, аэропорт, до 12:00
Завершение: Касабланка, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Касабланки

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