Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Проехать по стране с местным гидом, переночевать среди песков Сахары, узнать характер каждого города
Начало: Касабланка, аэропорт, утро
«Вас ждёт необычный и запоминающийся вечер: устроим сафари по барханам, проводим красочный закат, послушаем звуки барабанов племени кочевников»
9 ноя в 08:00
$1500 за человека
Марокканские приключения: путешествие с ночёвкой в пустыне и сафари
Побывать в гостях у кочевников, встретить рассвет в пустыне и посетить киностудию «Атлас»
Начало: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени ваше...
28 окт в 08:00
8 ноя в 08:00
165 000 ₽ за человека
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Погрузиться в быт кочевников, освоить марокканскую кухню и погулять по древним улочкам
Начало: Касабланка, аэропорт, 17:00
«После позавтракаем и отправимся в сафари на джипах по дюнам»
29 ноя в 17:00
2 янв в 12:00
€1790 за человека
