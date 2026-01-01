Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Индивидуальная экскурсия по Долине Урика подарит вам уникальную возможность познакомиться с культурой берберов и насладиться живописными пейзажами
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
24 янв в 13:00
25 янв в 09:00
€645 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
29 янв в 09:30
30 янв в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Традиции восточного базара: шопинг-экскурсия по Марракешу
Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки»
Начало: По договоренности
24 янв в 13:00
25 янв в 10:00
от €320 за всё до 10 чел.
