Найдено 3 экскурсии в категории « Берберский рынок » в Марракеше на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 8 часов 12 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали Индивидуальная экскурсия по Долине Урика подарит вам уникальную возможность познакомиться с культурой берберов и насладиться живописными пейзажами Начало: Мы встретим вас у вашего отеля €645 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа 13 отзывов Индивидуальная до 5 чел. От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое €150 за всё до 5 чел. Пешая 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Традиции восточного базара: шопинг-экскурсия по Марракешу Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки» Начало: По договоренности от €320 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Марракеша

