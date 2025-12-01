Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Индивидуальная экскурсия по Долине Урика подарит вам уникальную возможность познакомиться с культурой берберов и насладиться живописными пейзажами
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
Завтра в 17:00
14 дек в 09:00
€645 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней
Начало: По договоренности
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Традиции восточного базара: шопинг-экскурсия по Марракешу
Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки»
Начало: По договоренности
Завтра в 20:00
14 дек в 10:00
от €320 за всё до 10 чел.
