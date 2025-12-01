Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Марракеше на русском языке, цены от €320. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 11 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали Индивидуальная экскурсия по Долине Урика подарит вам уникальную возможность познакомиться с культурой берберов и насладиться живописными пейзажами Начало: Мы встретим вас у вашего отеля €645 за всё до 4 чел. Пешая 3.5 часа 64 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Марракеш для своих. Тайны старого города Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней Начало: По договоренности от €320 за всё до 10 чел. Пешая 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Традиции восточного базара: шопинг-экскурсия по Марракешу Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки» Начало: По договоренности от €320 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Марракеша

