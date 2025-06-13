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Главные экскурсионные места в Порт-Луи

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Порт-Луи на русском языке, цены от €400. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Начало: По договорённости
26 июн в 10:00
27 июн в 10:00
€450 за всё до 4 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
€631 за всё до 5 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию
Откройте для себя удивительные уголки Маврикия: от священных храмов до дюн из семи цветов. Путешествие, которое запомнится навсегда
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
$400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    13 июня 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Замечательный гид, Дарья умница любит свою профессию, постоянно рассказывала о истории и жизни острова, отлично провела экскурсию однозначно рекомендуем не пожалеете.
  • Г
    Галина
    3 мая 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Очень все понравилось! Рекомендуем 👍
  • Е
    Евгений
    23 апреля 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Прекрасная,насыщенная и отлично организованная экскурсия. Идеальный тайминг. Анна - очень профессиональный гид! Нам очень понравилось! Всем рекомендую.
  • S
    Svetlana
    1 апреля 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё прошло с комфортом и
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    вниманием к деталям. Особая благодарность за то, что Анна учла наши желания и скорректировала маршрут и показала нам все основные туристические места и наша экскурсия получилась очень информативной и увлекательной. Также хочется отметить высокий профессионализм гида, глубокое знание материала и искренняя любовь к Маврикию. После такой экскурсии остаются не только знания, но и приятные эмоции. Рекомендую всем, кто хочет не просто «посмотреть», а действительно прочувствовать атмосферу данного острова, экскурсию с Анной.

    Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всёХочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всёХочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всёХочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всёХочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всёХочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всёХочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё
  • А
    Александра
    14 марта 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    У нас была прекрасная экскурсия в сопровождении замечательного гида и душевного человека Анны Исак. Мы были вместе с нашим 6-летним
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    сыном, для которого длительная экскурсия могла быть утомительной. Но умение Анны заинтересовать и увлечь ребенка сказочным путешествием по Северу Маврикия было поистине восхитительным! День пролетел незаметно. Мы получили огромное удовольствие от общения с Анной и от ее экскурсии. Любовь к острову, к ее культуре и истории чувствовалась в каждом слове, и Анна смогла передать нам свои ощущения и вдохновила нас на поездку на Маврикий в следующем году.

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в июне 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 631. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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