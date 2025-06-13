Индивидуальная
до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Начало: По договорённости
26 июн в 10:00
27 июн в 10:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
€631 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию
Откройте для себя удивительные уголки Маврикия: от священных храмов до дюн из семи цветов. Путешествие, которое запомнится навсегда
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий13 июня 2025Замечательный гид, Дарья умница любит свою профессию, постоянно рассказывала о истории и жизни острова, отлично провела экскурсию однозначно рекомендуем не пожалеете.
- ГГалина3 мая 2025Очень все понравилось! Рекомендуем 👍
- ЕЕвгений23 апреля 2025Прекрасная,насыщенная и отлично организованная экскурсия. Идеальный тайминг. Анна - очень профессиональный гид! Нам очень понравилось! Всем рекомендую.
- SSvetlana1 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё прошло с комфортом и
- ААлександра14 марта 2025У нас была прекрасная экскурсия в сопровождении замечательного гида и душевного человека Анны Исак. Мы были вместе с нашим 6-летним
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Популярные места»
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Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в июне 2025
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