Начинается с посадки на катамаран, после чего вы отправитесь в океан, где сможете наблюдать за дельфинами.
В программе также
6 причин купить эту прогулку
- 🐬 Встреча с дельфинами
- 🏝️ Посещение необитаемого острова
- 🤿 Снорклинг у рифа
- 🍽️ Маврикийский обед на борту
- 🌊 Путешествие на катамаране
- 🥥 Дегустация рома и кокосового сока
Что можно увидеть
- Дельфины
- Риф
Описание водной прогулки
Встретим вас на пирсе и посадим на катамаран.
Выйдем в океан и направимся в бухту Тамарин, где поплаваем с дельфинами и понаблюдаем за их играми. У берегов Маврикия обитает несколько видов, включая длиннорылых продельфинов и афалин. Дельфины резвятся возле катамарана, приглашая к погоне за ними.
Остановимся у кораллового рифа с красочными рыбками, и вы займётесь снорклингом. Мы предоставим необходимое снаряжение, проведём инструктаж по технике безопасности и поможем выбрать лучшие места для погружения.
Высадимся на необитаемый остров с белоснежным песком и кристально чистой водой для отдыха на пляже и купания.
Устроим на катамаране маврикийский обед с барбекю, фруктами, десертом, дегустацией рома и кокосового сока под звучание зажигательной музыки.
Продолжим путешествие на катамаране и полюбуемся великолепными видами со стороны океана на величественную гору Ле Морн и Чёрную реку.
Вернёмся на пирс через 5 часов.
Важно!
- Мы гарантируем вам встречу с дельфинами, поскольку делаем всё возможное, чтобы она состоялась
- Порядок пунктов программы может меняться в зависимости от погодных условий и поведения дельфинов
Организационные детали
- Катаемся на комфортабельном катамаране, вмещающем до 10 человек. На борту есть туалет, душ с пресной водой, зона для отдыха с шезлонгами. Катамаран оснащён всеми необходимыми спасательными средствами
- Путешествие пройдёт в международной группе. Сопровождение во время экскурсии — на английском языке
- В стоимость всё включено: прогулка на катамаране, сопровождение гида, обед, снаряжение для снорклинга
- Важно: катамаран выходит в океан только при штилевой погоде! Возможен перенос экскурсии на 1-2 дня из-за погодных условий. Не стоит бронировать экскурсию за день до вашего вылета с острова
- По запросу можем провести путешествие в индивидуальном формате и по другому сценарию. Подробности уточняйте в переписке
Дополнительные расходы (по желанию)
- Услуги русскоговорящего гида — €130 на группу
- Трансфер в одну сторону от отеля до пристани — от €60
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€180