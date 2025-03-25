Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)

Насладитесь морским путешествием на катамаране с возможностью увидеть дельфинов, посетить необитаемый остров и попробовать маврикийский обед
Путешествие на катамаране к дельфинам - это идеальный способ провести день на Маврикии.

Начинается с посадки на катамаран, после чего вы отправитесь в океан, где сможете наблюдать за дельфинами.

В программе также
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снорклинг у рифа с красочными рыбами, отдых на необитаемом острове и маврикийский обед с барбекю и дегустацией рома. Путешествие проходит в международной группе, и все необходимое включено в стоимость. Это уникальная возможность насладиться природой и морем

6 причин купить эту прогулку

  • 🐬 Встреча с дельфинами
  • 🏝️ Посещение необитаемого острова
  • 🤿 Снорклинг у рифа
  • 🍽️ Маврикийский обед на борту
  • 🌊 Путешествие на катамаране
  • 🥥 Дегустация рома и кокосового сока
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
Ближайшие даты:
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апр
Время начала: 08:45

Что можно увидеть

  • Дельфины
  • Риф

Описание водной прогулки

Встретим вас на пирсе и посадим на катамаран.

Выйдем в океан и направимся в бухту Тамарин, где поплаваем с дельфинами и понаблюдаем за их играми. У берегов Маврикия обитает несколько видов, включая длиннорылых продельфинов и афалин. Дельфины резвятся возле катамарана, приглашая к погоне за ними.

Остановимся у кораллового рифа с красочными рыбками, и вы займётесь снорклингом. Мы предоставим необходимое снаряжение, проведём инструктаж по технике безопасности и поможем выбрать лучшие места для погружения.

Высадимся на необитаемый остров с белоснежным песком и кристально чистой водой для отдыха на пляже и купания.

Устроим на катамаране маврикийский обед с барбекю, фруктами, десертом, дегустацией рома и кокосового сока под звучание зажигательной музыки.

Продолжим путешествие на катамаране и полюбуемся великолепными видами со стороны океана на величественную гору Ле Морн и Чёрную реку.

Вернёмся на пирс через 5 часов.

Важно!

  • Мы гарантируем вам встречу с дельфинами, поскольку делаем всё возможное, чтобы она состоялась
  • Порядок пунктов программы может меняться в зависимости от погодных условий и поведения дельфинов

Организационные детали

  • Катаемся на комфортабельном катамаране, вмещающем до 10 человек. На борту есть туалет, душ с пресной водой, зона для отдыха с шезлонгами. Катамаран оснащён всеми необходимыми спасательными средствами
  • Путешествие пройдёт в международной группе. Сопровождение во время экскурсии — на английском языке
  • В стоимость всё включено: прогулка на катамаране, сопровождение гида, обед, снаряжение для снорклинга
  • Важно: катамаран выходит в океан только при штилевой погоде! Возможен перенос экскурсии на 1-2 дня из-за погодных условий. Не стоит бронировать экскурсию за день до вашего вылета с острова
  • По запросу можем провести путешествие в индивидуальном формате и по другому сценарию. Подробности уточняйте в переписке

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Услуги русскоговорящего гида — €130 на группу
  • Трансфер в одну сторону от отеля до пристани — от €60

во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пристани Чёрной реки
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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