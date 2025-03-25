Путешествие на катамаране к дельфинам - это идеальный способ провести день на Маврикии.Начинается с посадки на катамаран, после чего вы отправитесь в океан, где сможете наблюдать за дельфинами.В программе также

снорклинг у рифа с красочными рыбами, отдых на необитаемом острове и маврикийский обед с барбекю и дегустацией рома. Путешествие проходит в международной группе, и все необходимое включено в стоимость. Это уникальная возможность насладиться природой и морем

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Описание водной прогулки

Встретим вас на пирсе и посадим на катамаран.

Выйдем в океан и направимся в бухту Тамарин, где поплаваем с дельфинами и понаблюдаем за их играми. У берегов Маврикия обитает несколько видов, включая длиннорылых продельфинов и афалин. Дельфины резвятся возле катамарана, приглашая к погоне за ними.

Остановимся у кораллового рифа с красочными рыбками, и вы займётесь снорклингом. Мы предоставим необходимое снаряжение, проведём инструктаж по технике безопасности и поможем выбрать лучшие места для погружения.

Высадимся на необитаемый остров с белоснежным песком и кристально чистой водой для отдыха на пляже и купания.

Устроим на катамаране маврикийский обед с барбекю, фруктами, десертом, дегустацией рома и кокосового сока под звучание зажигательной музыки.

Продолжим путешествие на катамаране и полюбуемся великолепными видами со стороны океана на величественную гору Ле Морн и Чёрную реку.

Вернёмся на пирс через 5 часов.

Важно!

Мы гарантируем вам встречу с дельфинами, поскольку делаем всё возможное, чтобы она состоялась

Порядок пунктов программы может меняться в зависимости от погодных условий и поведения дельфинов

Организационные детали

Катаемся на комфортабельном катамаране, вмещающем до 10 человек. На борту есть туалет, душ с пресной водой, зона для отдыха с шезлонгами. Катамаран оснащён всеми необходимыми спасательными средствами

Путешествие пройдёт в международной группе. Сопровождение во время экскурсии — на английском языке

В стоимость всё включено: прогулка на катамаране, сопровождение гида, обед, снаряжение для снорклинга

Важно: катамаран выходит в океан только при штилевой погоде! Возможен перенос экскурсии на 1-2 дня из-за погодных условий. Не стоит бронировать экскурсию за день до вашего вылета с острова

катамаран выходит в океан только при штилевой погоде! Возможен перенос экскурсии на 1-2 дня из-за погодных условий. Не стоит бронировать экскурсию за день до вашего вылета с острова По запросу можем провести путешествие в индивидуальном формате и по другому сценарию. Подробности уточняйте в переписке

Дополнительные расходы (по желанию)