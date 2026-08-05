В спокойной лагуне Ла-Пренес вы познакомитесь с основами фридайвинга и попробуете нырять на задержке дыхания под руководством инструктора. После небольшой подготовки отправитесь исследовать коралловый риф, наблюдать за тропическими рыбами и открывать подводный мир Индийского океана в комфортном для вас темпе.

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Описание экскурсии

Знакомство с фридайвингом. Перед выходом в воду я расскажу о принципах безопасного фридайвинга, научу дыхательным техникам, расслаблению и правильной подготовке к погружению. Вы попробуете ныряние на задержке дыхания в спокойной воде и освоите базовые навыки.

Снорклинг. После обучения исследуем подводный мир лагуны Ла-Пренес. Здесь можно увидеть кораллы, тропических рыб и других морских обитателей.

Подводные фотографии и видео. Я сниму для вас памятные кадры под водой.

Организационные детали