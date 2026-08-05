В спокойной лагуне Ла-Пренес вы познакомитесь с основами фридайвинга и попробуете нырять на задержке дыхания под руководством инструктора.
После небольшой подготовки отправитесь исследовать коралловый риф, наблюдать за тропическими рыбами и открывать подводный мир Индийского океана в комфортном для вас темпе.
После небольшой подготовки отправитесь исследовать коралловый риф, наблюдать за тропическими рыбами и открывать подводный мир Индийского океана в комфортном для вас темпе.
Описание экскурсии
Знакомство с фридайвингом. Перед выходом в воду я расскажу о принципах безопасного фридайвинга, научу дыхательным техникам, расслаблению и правильной подготовке к погружению. Вы попробуете ныряние на задержке дыхания в спокойной воде и освоите базовые навыки.
Снорклинг. После обучения исследуем подводный мир лагуны Ла-Пренес. Здесь можно увидеть кораллы, тропических рыб и других морских обитателей.
Подводные фотографии и видео. Я сниму для вас памятные кадры под водой.
Организационные детали
- В стоимость входит всё необходимое снаряжение, подводные фото и видео, трансфер от/до отеля (в радиусе 15 км от пляжа Ла-Пренес)
- Детям от 6 лет можно участвовать в сопровождении родителей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€120
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 103 туристов
Сертифицированный инструктор по фридайвингу международной системы Molchanovs. Работаю со взрослыми и детьми. Высшее профессиональное образование, многолетний опыт работы. Провожу занятия и морские программы в тёплых тропических водах, помогаю безопасно и комфортно открыть для себя подводный мир на задержке дыхания. В программах уделяю особое внимание безопасности, расслаблению в воде, правильной технике ныряния и бережному взаимодействию с океаном и морскими обитателями.
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