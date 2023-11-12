читать дальше что Вы должны увидеть: подводный мир великолепен, статуи, покрытые водорослями выглядят сказочно. С нами был Александр, который всё рассказал, проверил, успокоил, настроил и сделал всё, чтобы наше погружение было комфортным)

Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то,