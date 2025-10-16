Мои заказы

Сеноты – экскурсии в Канкуне

Найдено 3 экскурсии в категории «Сеноты» в Канкуне на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
На машине
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от $650 за человека
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 06:30
18 окт в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Большое путешествие на север Юкатана
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от $700 за человека

