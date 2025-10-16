Найдено 3 экскурсии в категории « Сеноты » в Канкуне на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 9 отзывов Индивидуальная Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида Начало: От вашего отеля от $650 за человека На машине 10 часов 4 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики $350 за всё до 3 чел. На машине 13 часов 5 отзывов Индивидуальная Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона от $700 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Сеноты»

