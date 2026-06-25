Трансфер в Канкуне

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Канкуне на русском языке, цены от $49, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
На автобусе
Сплавы и рафтинг
3 часа
7 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения
Начало: В вашем отеле
«Обед и трансфер входят в стоимость поездки»
Расписание: в среду в 18:00
26 авг в 18:00
2 сен в 18:00
$105 за человека
Выгодный трансфер в Канкуне
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Канкуне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
«Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера»
Сегодня в 20:30
Завтра в 00:00
от $49 за всё до 3 чел.
Индивидуальный трансфер в Канкун - комфорт и удобство в пути
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный трансфер в Канкун - комфорт и удобство в пути
Начало: Канкун
«Индивидуальный трансфер избавит вас от поиска такси, очередей и лишней суеты после дороги»
$280$350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Выгодный трансфер в Канкуне
Спасибо огромное этой компании! Очень приятные впечатления от поездки! Ребята, Вы молодцы, с Вами надежно и безопасно! Вашим сервисом будем пользоваться и в других странах и рекомендовать другим путешественникам!
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Л
Выгодный трансфер в Канкуне
Водитель оказался очень пунктуальным, даже приехал раньше запланированного времени. Мы сначала не ожидали, но он сам позвонил и сказал что подьедет пораньше. Если нужно было что-то уточнить, он писал нам по-русски через переводчик.
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Т
Выгодный трансфер в Канкуне
Всё прошло великолепно! Спасибо большое за пунктуальность,вежливость и комфорт. Встретили, довезли в указанное время и место. .
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З
Выгодный трансфер в Канкуне
Несколько раз брали у них трансфер и всегда всё было нормально, приезжают вовремя, водители дружелюбные. Перед приездом уточняли номер комнаты и сразу после приезда звонили туда.
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А
Выгодный трансфер в Канкуне
Прибыл вовремя, машина подана чистой, водитель аккуратный и вежливый. Все было хорошо!
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Всего 12 отзывов в Канкуне в категории "Трансфер"

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Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канкуне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна);
  2. Выгодный трансфер в Канкуне;
  3. Индивидуальный трансфер в Канкун - комфорт и удобство в пути.
Какие места ещё посмотреть в Канкуне
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тулум;
  2. Пирамида Кукулькана;
  3. Сенот Ик-Киль;
  4. Вальядолид;
  5. Эк-Балам;
  6. Крокодиловая ферма;
  7. Парк Шкарет;
  8. Чичен-Ица;
  9. Розовые озера.
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в августе 2026
Сейчас в Канкуне в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 280 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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