Групповая
до 18 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения
Начало: В вашем отеле
«Обед и трансфер входят в стоимость поездки»
Расписание: в среду в 18:00
26 авг в 18:00
2 сен в 18:00
$105 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Канкуне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
«Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера»
Сегодня в 20:30
Завтра в 00:00
от $49 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный трансфер в Канкун - комфорт и удобство в пути
Начало: Канкун
«Индивидуальный трансфер избавит вас от поиска такси, очередей и лишней суеты после дороги»
$280
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Спасибо огромное этой компании! Очень приятные впечатления от поездки! Ребята, Вы молодцы, с Вами надежно и безопасно! Вашим сервисом будем пользоваться и в других странах и рекомендовать другим путешественникам!
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Л
Водитель оказался очень пунктуальным, даже приехал раньше запланированного времени. Мы сначала не ожидали, но он сам позвонил и сказал что подьедет пораньше. Если нужно было что-то уточнить, он писал нам по-русски через переводчик.
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Т
Всё прошло великолепно! Спасибо большое за пунктуальность,вежливость и комфорт. Встретили, довезли в указанное время и место. .
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З
Несколько раз брали у них трансфер и всегда всё было нормально, приезжают вовремя, водители дружелюбные. Перед приездом уточняли номер комнаты и сразу после приезда звонили туда.
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А
Прибыл вовремя, машина подана чистой, водитель аккуратный и вежливый. Все было хорошо!
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Всего 12 отзывов в Канкуне в категории "Трансфер"
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Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Трансфер»
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