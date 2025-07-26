Мои заказы

Прогулки и экскурсии на лодке в Канкуне

Найдено 3 экскурсии в категории «На лодке» в Канкуне на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
На лодке
Сплавы и рафтинг
4 часа
19 отзывов
Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
«На большой комфортабельной лодке вы отправитесь ко «входу» в музей»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$180 за человека
Снорклинг с китовыми акулами
На лодке
Сплавы и рафтинг
На микроавтобусе
5 часов
Водная прогулка
Снорклинг с китовыми акулами
Вас ждет захватывающее путешествие в мир океана, где вы встретитесь лицом к лицу с китовыми акулами, насладитесь красотой Карибского моря
Начало: Из вашего отеля
«После сбора группы по отелям мы доедем до марины, откуда вы отправитесь в море на лодках по 10 человек на борту»
1 июн в 08:00
6 июн в 08:00
$219 за человека
Из Канкуна - в заповедник Рио-Лагартос и древний город Эк-Балам
На автобусе
Сплавы и рафтинг
На лодке
13 часов
Водная прогулка
Из Канкуна - в заповедник Рио-Лагартос и древний город Эк-Балам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
«Прогулка моторной лодке по национальному парку Рио Лагартос»
Расписание: в понедельник в 04:30
9 фев в 04:30
16 фев в 04:30
$240 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    26 июля 2025
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Из плюсов: Уильям англо/испаноговорящий гид действительно профессионал. Внимательный к клиентам и всем нюансам. Погружение с ним одно удовольствие. Чаевые не
    читать дальше

    жалко оставлять

    Из минусов: не было русского языка, хотя заявлено. Доп оплата фотографий 75 долларов, фотографии присылают с задержкой (пишу на 4-й день, пока нет), хотя обещали на следующий день

  • М
    Мария
    7 марта 2025
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Виктор незаменимый, великолепный гид!!!
  • А
    Анастасия
    1 декабря 2024
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Хочется отметить нашего гида-Гильермо. Мы с мужем ныряли впервые.
    Организация данной экскурсии отличная.
    Заранее списались, обо всём договорились, в назначенное время все
    читать дальше

    были на месте. Подробный инструктаж сначала был проведен на словах и показан на экипировке. Далее эта теория была закреплена на тренировочном нырянии в бассейне. Гильермо грамотный, доброжелательный, внимательный, опытный и терпеливый специалист, который с нами как с детьми - по сто раз и всё то, что не поняли с первого раза)))
    После тренировки в бассейне поплыли к Исла Мухерес, там была наша локация для дайвинга.

    Единственное, что лично для меня оказалось дискомфортным - это глубина в 10 метров. Моим ушам это очень не понравилось и были болезненные ощущения, несмотря на все способы снять это давление.
    Но повторюсь, что это моя индивидуальная особенность и такие ощущения не у каждого.

  • А
    Андрей
    12 ноября 2023
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то,
    читать дальше

    что Вы должны увидеть: подводный мир великолепен, статуи, покрытые водорослями выглядят сказочно. С нами был Александр, который всё рассказал, проверил, успокоил, настроил и сделал всё, чтобы наше погружение было комфортным)

  • Л
    Лариса
    18 декабря 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!
  • К
    Карина
    27 июня 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Спасибо огромное Виктору, получила много положительных эмоций!
  • И
    Ирина
    14 мая 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Виктор профессионал своего дела!!! Знаток местной истории и традиций! Подробный инструктаж, который излагается в спокойной манере, но с тонким чувством
    читать дальше

    юмора! Перед каждым погружением тезисно повтор теории и закрепление на практике сначала в бассейне и потом уже в море. Был момент паники, но Виктор быстро взял ситуацию в руки и чудесным образом все получилось, я попала в другой красочный и незабываемый мир. Благодаря Виктору увидела и рыбу камень, и ската, который прятался под одной из статуй! Зонтики, которые смешно сьеживаются при приближении к ним! Одна из статуй получила порцию воздуха и "начала дышать". Рекомендую эту экскурсию всем кто хочет насладиться подводным миром. Виктору огромное спасибо и низкий поклон за сбывшуюся мечту!!!

  • Л
    Лариса
    12 февраля 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Полна впечатлений! Организация на отлично! От страха опускать голову в воду до погружения на 10 метров!
    Благодаря инструкторам, я сделала это!
    Как
    читать дальше

    итог - плыла рядом с черепахой, вместе с цветными рыбками рассматривала экспонаты музея и фракталы растений, восхищалась иголками ежа лежащего на дне, махала рукой лобстеру… получила загар и много эмоций)))

    Рекомендую!

  • И
    Игорь
    29 декабря 2021
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Всем привет! Эту экскурсию планировал заранее, взял с собой все необходимое снаряжение., кроме балонов. Однако все снаряжение было в наличии
    читать дальше

    в дайвинг клубе и выдается под вашу ответственность. Главное ничего не потерять. Нашим гидом был Виктор. Очень опытный и профессиональный дайвер. Советую начинающим рассчитывать свои силы. Во- первых, Вас ждет прогулка по морю, у кого проблемы с вестибуляркой - берите таблетки. Во- вторых, часовое погружение (2х 30 мин.) не все выдержали. В целом очень интересно и захватывающек приключение.

  • А
    Анатолий
    5 ноября 2021
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Впечатления от эксурсии самые положительные. Огромное спасибо гиду Виктору. Нас было две пары, мальчики - сертифицированные дайверы, а для девочек,
    читать дальше

    это было первое погружение со всеми вытекающими отсюда страхами и напряжением. Виктор, отлично провел ознакомительный курс и пробное погружение в бассейне. Наши девочки быстро поняли безопасность предстоящего погружения. Сама эксурсия, также со стороны гида, проходила абсолютно комфортно. Виктор большой молодец, очень много знает о Мексике как наземной, так и подводной. Очень интересно было с ним общаться. Единственное замечание, скорее не к нему, а к дайв центру с которым он работает, снаряжение очень старое и частично не работоспособное, что немного подпортило впечатление от экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «На лодке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канкуне
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение;
  2. Снорклинг с китовыми акулами;
  3. Из Канкуна - в заповедник Рио-Лагартос и древний город Эк-Балам.
Какие места ещё посмотреть в Канкуне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Тулум;
  2. Пирамида Кукулькана;
  3. Сенот Ик-Киль;
  4. Вальядолид;
  5. Эк-Балам;
  6. Крокодиловая ферма;
  7. Самое главное;
  8. Парк Шкарет;
  9. Чичен-Ица;
  10. Розовые озера.
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в феврале 2026
Сейчас в Канкуне в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 240. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.47 из 5
