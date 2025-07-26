Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
«На большой комфортабельной лодке вы отправитесь ко «входу» в музей»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$180 за человека
Снорклинг с китовыми акулами
Вас ждет захватывающее путешествие в мир океана, где вы встретитесь лицом к лицу с китовыми акулами, насладитесь красотой Карибского моря
Начало: Из вашего отеля
«После сбора группы по отелям мы доедем до марины, откуда вы отправитесь в море на лодках по 10 человек на борту»
1 июн в 08:00
6 июн в 08:00
$219 за человека
Из Канкуна - в заповедник Рио-Лагартос и древний город Эк-Балам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
«Прогулка моторной лодке по национальному парку Рио Лагартос»
Расписание: в понедельник в 04:30
9 фев в 04:30
16 фев в 04:30
$240 за человека
- ААртём26 июля 2025Из плюсов: Уильям англо/испаноговорящий гид действительно профессионал. Внимательный к клиентам и всем нюансам. Погружение с ним одно удовольствие. Чаевые не
- ММария7 марта 2025Виктор незаменимый, великолепный гид!!!
- ААнастасия1 декабря 2024Хочется отметить нашего гида-Гильермо. Мы с мужем ныряли впервые.
Организация данной экскурсии отличная.
Заранее списались, обо всём договорились, в назначенное время все
- ААндрей12 ноября 2023Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то,
- ЛЛариса18 декабря 2022Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!
- ККарина27 июня 2022Спасибо огромное Виктору, получила много положительных эмоций!
- ИИрина14 мая 2022Виктор профессионал своего дела!!! Знаток местной истории и традиций! Подробный инструктаж, который излагается в спокойной манере, но с тонким чувством
- ЛЛариса12 февраля 2022Полна впечатлений! Организация на отлично! От страха опускать голову в воду до погружения на 10 метров!
Благодаря инструкторам, я сделала это!
Как
- ИИгорь29 декабря 2021Всем привет! Эту экскурсию планировал заранее, взял с собой все необходимое снаряжение., кроме балонов. Однако все снаряжение было в наличии
- ААнатолий5 ноября 2021Впечатления от эксурсии самые положительные. Огромное спасибо гиду Виктору. Нас было две пары, мальчики - сертифицированные дайверы, а для девочек,
