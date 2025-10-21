Мои заказы

Сенот Ик-Киль – экскурсии в Канкуне

Найдено 3 экскурсии в категории «Сенот Ик-Киль» в Канкуне на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
На машине
10 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 07:30
11 дек в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
На лодке
4 часа
19 отзывов
Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$180 за человека
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от $650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    21 октября 2025
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Огромная благодарность Александру за проведение экскурсий по всему Юкатану и Мехико!
    Мы ездили небольшой группой (8 человек) из числа "бывалых путешественников",
    читать дальше

    которые уже много, что видели – но Александру удалось организовать такой маршрут в Мексике, что ни один из участников не остался равнодушным. Притом в команде были и школьники, и взрослые, и даже специалисты-историки, каждый нашел что-то новое.

    Для меня лично это, наверное, самая образцовая экскурсия и самый образцовый тур: идеальная организация, постоянный контакт (причем неформальный и комфортный!) с организатором, помощь при посещении всех туристических мест, перевод на испанский в магазинчиках и кафе, подстраивание под темп группы (мы любим реактивные путешествия и Александру это легко удалось).

    Александр – сертифицированный гид со всеми лицензиями, за счет чего при путешествии с ним вы проходите по всем музеям, интересным местам и локациям а) без очереди, б) по сниженной цене, в) он может вести экскурсии в музеях самостоятельно. Притом багаж знаний у него просто невероятный и за 10-часовую экскурсию вы прямо обогатитесь познаниями о майя, ацтеках, мексиканской революции, кухне, ментальности, привычках… И, самое главное, экскурсии не кажется избыточными: вы как будто просто гуляете с проводником в другой культурный мир, нативно получая заряд богатейшего культурного опыта.

    Отдельное спасибо (и крайне важное, как мне кажется, для любого путешественника, кто первый раз едет в Мексику) за помощь в прохождении паспортного контроля: в Мехико, в Канкуне и других международных портах зубодробительная проверка всех выходцев из СНГ с высоким процентом задержаний и депортаций, нужно быть готовым к вопросам и демонстрации всевозможных бумаг (ваучеры на отели, всю логистику внутри страны, письмо от гида, его данные, информацию про музеи и пр.). Александр подготовил нам пакет документов, прислал свой ID турагента, а также был на связи с раннего утра в день нашего прилета, инструктируя в коммуникации с миграционным офицером. Входило ли это в его обязанности? Нет, конечно. Но Александр нам со всем помог и на заметку путешественникам – у него есть полный комплект бумаг, требующийся русским и белорусам для въезда. Со всем поможет и подскажет.

    В общем, наш тур в Мексику с командой Александра состоялся на 20 из 10 возможных баллов. Одно из лучших моих путешествий за несколько лет.

  • Н
    Наталия
    29 сентября 2025
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Хочу поблагодарить за организацию индивидуальной экскурсии 13 сентября 2025г. Экскурсия была практически на целый день, благодаря тому, что приехали к
    читать дальше

    открытию в Чичен-Ицу удалось все осмотреть без большого количества людей и не под палящим солнцем, отдельное спасибо за это экскурсоводу! Посетили потрясающе красивый сенот и затем отправились в еще один город майя Вальядолид, где увидели своими глазами как сейчас живут майя) спасибо организатору за интересный рассказ и такую душевную поездку!

    Хочу поблагодарить за организацию индивидуальной экскурсии 13 сентября 2025г. Экскурсия была практически на целый день, благодаря тому, что приехали к открытию в Чичен-Ицу удалось все осмотреть без большого количества людей и не под палящим солнцем, отдельное спасибо за это экскурсоводу! Посетили потрясающе красивый сенот и затем отправились в еще один город майя Вальядолид, где увидели своими глазами как сейчас живут майя) спасибо организатору за интересный рассказ и такую душевную поездку!
  • В
    Виктория
    4 августа 2025
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Нам очень понравилась экскурсия, гид Александр еще по пути рассказал много интересного про мифологию майа и ацтеков, а также немного
    читать дальше

    про народы латинской Америки в целом, благодаря чему было еще интереснее смотреть поселение Чичен-Ицу. В сеноте очень красиво и плавают рыбки, а в Вальядолид было интересно посмотреть на католический собор. Александр классно спланировал маршрут, чтобы мы успели как можно больше до жары и основного наплыва туристов, большое спасибо!

    Нам очень понравилась экскурсия, гид Александр еще по пути рассказал много интересного про мифологию майа и ацтеков, а также немного про народы латинской Америки в целом, благодаря чему было еще интереснее смотреть поселение Чичен-Ицу. В сеноте очень красиво и плавают рыбки, а в Вальядолид было интересно посмотреть на католический собор. Александр классно спланировал маршрут, чтобы мы успели как можно больше до жары и основного наплыва туристов, большое спасибо!
  • А
    Артём
    26 июля 2025
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Из плюсов: Александр прекрасный рассказчик, много знает о Мексике и структурно подает информацию. Комфортабельный автомобиль и комфортные условия в нем
    читать дальше

    (вода, пиво, текила и др). Все организационные нюансы (очереди за билетами, обеды, очереди за локерами и др) решались очень оперативно, не тратили лишнее время на это.

    В целом, рекомендую.

    Из минусов: только цена. Путешествую много по разным странам, поэтому понимаю в среднем соотношение цена/качество за экскурсию. Это относится в целом к Мексике - довольно завышенные цены из-за туристов из США и Канады. Если это сразу принять, то экскурсия отличная.

  • Е
    Екатерина
    27 июня 2025
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Экскурсия очень интересная! Александр провел экскурсию на высшем уровне! Рекомендую всем!
    Экскурсия очень интересная! Александр провел экскурсию на высшем уровне! Рекомендую всем!
  • И
    Инна
    23 мая 2025
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Посещение Чичен-Ицы, сенота Ик Куль и Вальядолида. Александр забрал нас от отеля. Оптимально был продуман маршрут. До жары, до приезда
    читать дальше

    автобусов с толпами туристов мы успели спокойно осмотреть достопримечательности. Александр поделился достоверными знаниями об истории Мексики, древних цивилизаций, различными гипотезами трактовки истории. В целом было очень интересно. Очень рекомендую Александра как гида.

    Посещение Чичен-Ицы, сенота Ик Куль и Вальядолида. Александр забрал нас от отеля. Оптимально был продуман маршрут. До жары, до приезда автобусов с толпами туристов мы успели спокойно осмотреть достопримечательности. Александр поделился достоверными знаниями об истории Мексики, древних цивилизаций, различными гипотезами трактовки истории. В целом было очень интересно. Очень рекомендую Александра как гида.
  • Ж
    Жанара
    14 февраля 2025
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Александр прекрасный гид, добродушный человек, экскурсия отличная, не перегружена, комфортная машина.
    Александр прекрасный гид, добродушный человек, экскурсия отличная, не перегружена, комфортная машина.
  • Р
    Роман
    14 января 2025
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Все прошло отлично, знающий человек и эксперт по Юкатану, спасибо огромное
  • М
    Маргарита
    7 марта 2024
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Были с Александром на экскурсии Центр Юкатана. Остались в полном восторге по ряду причин. Ну во-первых, Александр утром был вовремя
    читать дальше

    - минута в минуту, автомобиль очень комфортабельный, нас было двое - разместились с комфортом. Вода холодная в свободном доступе - сколько угодно. Маршрут составлен кране грамотно - убедились впоследствии на собственном опыте путешествий. Все вопросы с билетами решались мгновенно - не ждали практически нигде, хотя в Чичен Ице народу было довольно много. Рассказывает Александр очень интересно, вопросы любые обсуждайте (ну в пределах приличий) - человек глубокий и интересный. Нам очень и очень понравилось, рекомендую всем.

  • О
    Олесь
    27 февраля 2024
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Александр - великолепный гид! Экскурсия прошла на 10 баллов из 10! Александр подстраивается под желания туристов и может скорректировать программу
    читать дальше

    при необходимости. Мы посмотрели все, что планировалось по маршруту, также Александр рассказал нам историю покорения Мексики Эрнаном Кортесом. Также хотим отметить комфортную машину - Хонда Одиссей. Очень рекомендуем этого гида!

