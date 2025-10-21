читать дальше

которые уже много, что видели – но Александру удалось организовать такой маршрут в Мексике, что ни один из участников не остался равнодушным. Притом в команде были и школьники, и взрослые, и даже специалисты-историки, каждый нашел что-то новое.



Для меня лично это, наверное, самая образцовая экскурсия и самый образцовый тур: идеальная организация, постоянный контакт (причем неформальный и комфортный!) с организатором, помощь при посещении всех туристических мест, перевод на испанский в магазинчиках и кафе, подстраивание под темп группы (мы любим реактивные путешествия и Александру это легко удалось).



Александр – сертифицированный гид со всеми лицензиями, за счет чего при путешествии с ним вы проходите по всем музеям, интересным местам и локациям а) без очереди, б) по сниженной цене, в) он может вести экскурсии в музеях самостоятельно. Притом багаж знаний у него просто невероятный и за 10-часовую экскурсию вы прямо обогатитесь познаниями о майя, ацтеках, мексиканской революции, кухне, ментальности, привычках… И, самое главное, экскурсии не кажется избыточными: вы как будто просто гуляете с проводником в другой культурный мир, нативно получая заряд богатейшего культурного опыта.



Отдельное спасибо (и крайне важное, как мне кажется, для любого путешественника, кто первый раз едет в Мексику) за помощь в прохождении паспортного контроля: в Мехико, в Канкуне и других международных портах зубодробительная проверка всех выходцев из СНГ с высоким процентом задержаний и депортаций, нужно быть готовым к вопросам и демонстрации всевозможных бумаг (ваучеры на отели, всю логистику внутри страны, письмо от гида, его данные, информацию про музеи и пр.). Александр подготовил нам пакет документов, прислал свой ID турагента, а также был на связи с раннего утра в день нашего прилета, инструктируя в коммуникации с миграционным офицером. Входило ли это в его обязанности? Нет, конечно. Но Александр нам со всем помог и на заметку путешественникам – у него есть полный комплект бумаг, требующийся русским и белорусам для въезда. Со всем поможет и подскажет.



В общем, наш тур в Мексику с командой Александра состоялся на 20 из 10 возможных баллов. Одно из лучших моих путешествий за несколько лет.