Водная прогулка
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 07:30
11 дек в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$180 за человека
Индивидуальная
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от $650 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим21 октября 2025Огромная благодарность Александру за проведение экскурсий по всему Юкатану и Мехико!
Мы ездили небольшой группой (8 человек) из числа "бывалых путешественников",
- ННаталия29 сентября 2025Хочу поблагодарить за организацию индивидуальной экскурсии 13 сентября 2025г. Экскурсия была практически на целый день, благодаря тому, что приехали к
- ВВиктория4 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия, гид Александр еще по пути рассказал много интересного про мифологию майа и ацтеков, а также немного
- ААртём26 июля 2025Из плюсов: Александр прекрасный рассказчик, много знает о Мексике и структурно подает информацию. Комфортабельный автомобиль и комфортные условия в нем
- ЕЕкатерина27 июня 2025Экскурсия очень интересная! Александр провел экскурсию на высшем уровне! Рекомендую всем!
- ИИнна23 мая 2025Посещение Чичен-Ицы, сенота Ик Куль и Вальядолида. Александр забрал нас от отеля. Оптимально был продуман маршрут. До жары, до приезда
- ЖЖанара14 февраля 2025Александр прекрасный гид, добродушный человек, экскурсия отличная, не перегружена, комфортная машина.
- РРоман14 января 2025Все прошло отлично, знающий человек и эксперт по Юкатану, спасибо огромное
- ММаргарита7 марта 2024Были с Александром на экскурсии Центр Юкатана. Остались в полном восторге по ряду причин. Ну во-первых, Александр утром был вовремя
- ООлесь27 февраля 2024Александр - великолепный гид! Экскурсия прошла на 10 баллов из 10! Александр подстраивается под желания туристов и может скорректировать программу
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в декабре 2025
