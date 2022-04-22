Уточните у гида в заказе доступные даты

Что вас ожидает:

Природные заповедники

Заповедник Рио Лагартос находятся на Мексиканском заливе и представляет собой необыкновенно привлекательную эко-систему для десятков видов птиц, животных и водных обитателей полуострова Юкатан. В отличие от зоопарков, здесь в дикой природе можно лицезреть многочисленные стаи розовых красавцев-фламинго, дремлющих в мангровых зарослях крокодилов, бесконечное разнообразие птиц (фрегатов, цапель, попугаев и др.), мирно проживающих в местных зарослях. Путешествие на небольшой моторной лодке по огромному водоему в поисках редких животных и птиц позволит по-настоящему соприкоснуться с дикой субтропической фауной!

Розовые озера

Ярко розовый цвет соляных озер поражает воображение: в это невозможно поверить, пока не увидите сами. Несравненные фото и восторг гарантирован!

Эк Балам (Черный Ягуар) — археологическая зона

Эк-Балам — небольшая и очень красочная археологическая зона, построенная майяскими жрецами около полутора тысяч лет назад. Архитектуру города отличает большое количество декоративных элементов: барельефов, статуй, стел, покрытых рисунками и надписями майяской иероглифики. Подъем на 29-метровый Акрополь даст возможность почувствовать величие и гордыню индейских жрецов, поле для Игры в Мяч и остатки жертвенных сооружений заставят содрогнуться от мистической жестокости майяской культуры.

Колониальный городок Вальядолид

Город, построенный испанскими конкистадорами в середине XVI века, очарует вас своим неповторимым обаянием: строгая католическая архитектура перемешалась с буйством тропических красок. Вы как-будто перенесетесь на столетия назад, во времена, когда мексиканские красотки прогуливались по главной площади города в надежде встретить любимого, а чопорные испанские идальго украдкой поглядывали на них из своих домов-крепостей, окружающих Пласа Зокало. Дворец Губернатора, Собор Святого Хервасио, узкие колониальные улочки и высокие испанские особняки гармонично смотрятся и со-существуют вкупе с майяскими торговцами, мексиканскими студентами, юкатекскими живописными старушками и яркой экзотической растительностью.

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