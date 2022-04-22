Уточните у гида в заказе доступные даты

Эк Балам, заповедник Рио Лагартос, розовые озера, Вальядолид

Тур для любителей экзотических пейзажей и природы

Групповая
Тур для любителей экзотических пейзажей и природы.

Красивейшие виды, природный заповедник с сотнями видов птиц, крокодилами и фламинго, розовые озера и колониальная архитектура Юкатана.

Однодневное путешествие в Мексике на север полуострова в погоне за дикой природой и поражающими воображение красотами.
Эк Балам, заповедник Рио Лагартос, розовые озера, Вальядолид
Эк Балам, заповедник Рио Лагартос, розовые озера, Вальядолид
Эк Балам, заповедник Рио Лагартос, розовые озера, Вальядолид
Эк Балам, заповедник Рио Лагартос, розовые озера, Вальядолид
Эк Балам, заповедник Рио Лагартос, розовые озера, Вальядолид
Эк Балам, заповедник Рио Лагартос, розовые озера, Вальядолид

Что вас ожидает:

    Природные заповедники
    Заповедник Рио Лагартос находятся на Мексиканском заливе и представляет собой необыкновенно привлекательную эко-систему для десятков видов птиц, животных и водных обитателей полуострова Юкатан. В отличие от зоопарков, здесь в дикой природе можно лицезреть многочисленные стаи розовых красавцев-фламинго, дремлющих в мангровых зарослях крокодилов, бесконечное разнообразие птиц (фрегатов, цапель, попугаев и др.), мирно проживающих в местных зарослях. Путешествие на небольшой моторной лодке по огромному водоему в поисках редких животных и птиц позволит по-настоящему соприкоснуться с дикой субтропической фауной!

    Розовые озера

    Ярко розовый цвет соляных озер поражает воображение: в это невозможно поверить, пока не увидите сами. Несравненные фото и восторг гарантирован!
    Эк Балам (Черный Ягуар) — археологическая зона
    Эк-Балам — небольшая и очень красочная археологическая зона, построенная майяскими жрецами около полутора тысяч лет назад. Архитектуру города отличает большое количество декоративных элементов: барельефов, статуй, стел, покрытых рисунками и надписями майяской иероглифики. Подъем на 29-метровый Акрополь даст возможность почувствовать величие и гордыню индейских жрецов, поле для Игры в Мяч и остатки жертвенных сооружений заставят содрогнуться от мистической жестокости майяской культуры.

    Колониальный городок Вальядолид

    Город, построенный испанскими конкистадорами в середине XVI века, очарует вас своим неповторимым обаянием: строгая католическая архитектура перемешалась с буйством тропических красок. Вы как-будто перенесетесь на столетия назад, во времена, когда мексиканские красотки прогуливались по главной площади города в надежде встретить любимого, а чопорные испанские идальго украдкой поглядывали на них из своих домов-крепостей, окружающих Пласа Зокало. Дворец Губернатора, Собор Святого Хервасио, узкие колониальные улочки и высокие испанские особняки гармонично смотрятся и со-существуют вкупе с майяскими торговцами, мексиканскими студентами, юкатекскими живописными старушками и яркой экзотической растительностью.

    Важная информация:

    • Тур состоится при наборе группы
    • Уточните у гида в заказе доступные даты
    • Возьмите с собой: купальники, полотенца, воду, фотоаппарат, удобную одежду и обувь, солнцезащитный крем, водозащитный чехол для фотокамеры.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер
    • Проведение экскурсии на русском языке c профессиональным гидом
    • Вход в эко-пак и экскурсия на лодке
    • Посещение соляных озер Лас Колорадас
    • Посещение города майя Эк Балам
    • Посещение города Вальядолид
    • Обед
    Что не входит
    • Разрешение на фото- и видеосъемку в археологических зонах
    • Напитки за обедом
    Место начала и завершения?
    Ваш отель в Канкуне или на Ривьере Майя
    Когда и сколько длится
    Когда: Уточните у гида в заказе доступные даты
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
    Важная информация
    • Возьмите с собой: купальники
    • Полотенца
    • Воду
    • Фотоаппарат
    • Удобную одежду и обувь
    • Солнцезащитный крем
    • Водозащитный чехол для фотокамеры
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Уточните у гида в заказе доступные даты

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