Приглашаю Вас увидеть красивейшие 🤩 места Ривьеры майя за 1 день.

С утра мы заезжаем за Вами в отель 🏨 и первой остановкой на нашем пути будет Акумаль — бухта, где круглый год возможно наблюдать морских черепах. Но особенно много их становится в сезон размножения — с мая по сентябрь. Не упустите момент! Помимо черепах в Акумале водятся барракуды, скаты, рыбы-попугаи и многие другие. А также есть корралоый риф.

После купания в Акумале мы направляем далее по маршруту в один из красивейших сенотов на Ривьере майя. Сеноты — это карстовые озера, уникальное природное явление, которое можно наблюдать только на полуострове Юкатан. Мы искупаемся в чистейшей невероятного голубого цвета воде, проплывем под сводами небольшой пещеры и понаблюдаем за небольшими пресноводными черпашками, живущими в сеноте.

После активного купания мы поедем обедать на Райский пляж 🏖️. Название говорит само за себя. Столики ресторана стоят на песке прямо под пальмами на берегу ярко-бирюзового Карибского моря 🌊. После обеда у нас будет время отдохнуть и позагорать. В меню ресторана есть морепродукты, мясо, овощи, фрукты 🍉, натуральные соки и т. д.

В завершение дня мы посетим древний город 🏙️ майя — Тулум. Он расположен на живописном обрыве над Карибским морем. Это был один из немногих городов майя, который был населен на момент испанского завоевания. Один из членов экспедиции Грихальвы в 1517 году оставил следующую запись о том, что он видел «несколько смежных городов с многочисленными сооружениями, одни из которых были довольно высокими, и множество людей делали им знаки флагами будто желая пригласить корабли приблизиться».