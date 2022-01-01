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Лучшее на Ривьере Майя

Ирина Д.
Ирина Д. – Гид из Канкуна
Ривьера Майя расположилась в часе езды от Канкуна.

Вы доберетесь туда на комфортабельном минивэне, который заберет вас из отеля.

За 6 часов вы посетите белоснежный пляж 🏖️ Акумаль, где водятся морские черепахи.

Поплаваете в необычном озере – сеноте.

И пообедаете под пальмами Райского пляжа.

Конечной точкой маршрута станет Тулум, в котором сохранились руины старого города майя.

В дороге с вами будет русский гид, много лет проживший в этих местах.
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Лучшее на Ривьере Майя
Лучшее на Ривьере Майя

Что вы увидите

  • Бухта Акумаль
  • Ривьера Майя:
  • черепахи
  • сенот
  • Райский пляж
  • Древний город Тулум
Приглашаю Вас увидеть красивейшие 🤩 места Ривьеры майя за 1 день.
С утра мы заезжаем за Вами в отель 🏨 и первой остановкой на нашем пути будет Акумаль — бухта, где круглый год возможно наблюдать морских черепах. Но особенно много их становится в сезон размножения — с мая по сентябрь. Не упустите момент! Помимо черепах в Акумале водятся барракуды, скаты, рыбы-попугаи и многие другие. А также есть корралоый риф.
После купания в Акумале мы направляем далее по маршруту в один из красивейших сенотов на Ривьере майя. Сеноты — это карстовые озера, уникальное природное явление, которое можно наблюдать только на полуострове Юкатан. Мы искупаемся в чистейшей невероятного голубого цвета воде, проплывем под сводами небольшой пещеры и понаблюдаем за небольшими пресноводными черпашками, живущими в сеноте.
После активного купания мы поедем обедать на Райский пляж 🏖️. Название говорит само за себя. Столики ресторана стоят на песке прямо под пальмами на берегу ярко-бирюзового Карибского моря 🌊. После обеда у нас будет время отдохнуть и позагорать. В меню ресторана есть морепродукты, мясо, овощи, фрукты 🍉, натуральные соки и т. д.
В завершение дня мы посетим древний город 🏙️ майя — Тулум. Он расположен на живописном обрыве над Карибским морем. Это был один из немногих городов майя, который был населен на момент испанского завоевания. Один из членов экспедиции Грихальвы в 1517 году оставил следующую запись о том, что он видел «несколько смежных городов с многочисленными сооружениями, одни из которых были довольно высокими, и множество людей делали им знаки флагами будто желая пригласить корабли приблизиться».
Что входит
  • Транспорт (комфортабельный минивен с водителем)
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Сопровождающие в археологических зонах
  • Питание
  • Чаевые водителю
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Лучшее на Ривьере Майя
Лучшее на Ривьере Майя
Лучшее на Ривьере Майя
Лучшее на Ривьере Майя
Лучшее на Ривьере Майя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Д.
Ирина Д.
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