Найдено 3 экскурсии в категории « Пляжи » в Канкуне на русском языке, цены от $219. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На лодке Сплавы и рафтинг На микроавтобусе 5 часов Водная прогулка Снорклинг с китовыми акулами Вас ждет захватывающее путешествие в мир океана, где вы встретитесь лицом к лицу с китовыми акулами, насладитесь красотой Карибского моря Начало: Из вашего отеля «Пока вы будете нежиться на пляже, команда приготовит для вас небольшие снеки» $219 за человека На машине Сплавы и рафтинг 8 часов Фотопрогулка Фотоохота в Тулуме: наследие майя, арт-пространства и бич-клабы Отыскать лучшие места для съёмки фото - и видеоконтента - из Канкуна Начало: В лобби вашего отеля «Руины майя, футуристичные арт-пространства, белоснежные пляжи — каждая локация здесь создана для того, чтобы ваша лента засияла новыми красками» от $750 за человека На автобусе Сплавы и рафтинг 13 часов Водная прогулка Юкатан: самое интересное за 1 день Посетить город Чичен-Ица, искупаться в сеноте, сделать фото на Розовых озерах и покормить крокодилов Начало: В лобби вашего отеля «На границе Мексиканского залива и Карибского моря понежитесь на пляже – и оцените лечебные свойства грязи, которою в прошлом применяли майя» Расписание: в четверг в 04:00 $360 за человека Другие экскурсии Канкуна

