Водная прогулка
Снорклинг с китовыми акулами
Вас ждет захватывающее путешествие в мир океана, где вы встретитесь лицом к лицу с китовыми акулами, насладитесь красотой Карибского моря
Начало: Из вашего отеля
«Пока вы будете нежиться на пляже, команда приготовит для вас небольшие снеки»
1 июн в 08:00
6 июн в 08:00
$219 за человека
Фотопрогулка
Фотоохота в Тулуме: наследие майя, арт-пространства и бич-клабы
Отыскать лучшие места для съёмки фото - и видеоконтента - из Канкуна
Начало: В лобби вашего отеля
«Руины майя, футуристичные арт-пространства, белоснежные пляжи — каждая локация здесь создана для того, чтобы ваша лента засияла новыми красками»
19 фев в 06:30
20 фев в 06:30
от $750 за человека
Водная прогулка
Юкатан: самое интересное за 1 день
Посетить город Чичен-Ица, искупаться в сеноте, сделать фото на Розовых озерах и покормить крокодилов
Начало: В лобби вашего отеля
«На границе Мексиканского залива и Карибского моря понежитесь на пляже – и оцените лечебные свойства грязи, которою в прошлом применяли майя»
Расписание: в четверг в 04:00
12 фев в 04:00
19 фев в 04:00
$360 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Пляжи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канкуне
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Канкуне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в феврале 2026
Сейчас в Канкуне в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 219 до 750.
Экскурсии на русском языке в Канкуне (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Пляжи», цены от $219. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель