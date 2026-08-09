Отправляемся в Карибское море на поиски китовых акул! В сезон вероятность встречи высока, но природа непредсказуема — именно поэтому каждое сафари неповторимо. Я расскажу удивительные факты из жизни морских гигантов. А ещё по пути можно увидеть дельфинов, черепах, скатов и других обитателей океана.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

6:30–7:00 — встреча и трансфер в порт

Заберём вас из отеля в Канкуне (по запросу — из Тулума, Плая-дель-Кармен, Козумеля и других курортов) и отправимся в порт.

7:00–8:30 — завтрак и начало путешествия

Сначала лёгкий завтрак, а после него — посадка на лодку. Мы отправимся к местам, где чаще всего встречаются китовые акулы, и будем верить в свою удачу.

8:30–10:00 — переход к местам обитания китовых акул

В пути также можем встретить дельфинов, морских черепах, скатов манта и морских птиц.

10:00–12:00 — плавание с китовыми акулами

Будем искать китовых акул и по очереди заходить в воду вместе с гидом-инструктором.

12:00–13:30 — переход к острову Исла-Мухерес

13:30–14:00 — снорклинг на коралловом рифе

Остановимся у рифа с прозрачной водой, где можно увидеть разноцветных тропических рыб.

14:00–15:00 — обед и отдых на Северном пляже

Можно искупаться, отдохнуть и насладиться карибскими пейзажами. На обед подадут свежий севиче, гуакамоле, сэндвичи, фрукты и напитки. Если у вас есть пожелания по меню, их можно обсудить заранее.

15:00–15:20 — возвращение в порт

По желанию в порту можно принять душ. Перед отправлением в отель вы подкрепитесь лёгкими закусками и напитками.

15:20–16:00 — трансфер в отель

В путешествии я расскажу:

чем питаются акулы и как учёные распознают их по рисунку пятен

что связывает этих гигантов с NASA

как устроена экосистема Карибского моря

какие легенды связаны с пиратами Карибского моря, островом Исла-Мухерес и древними морскими путями

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на авто и лодке, аренда оборудования для снорклинга, завтрак, обед и закуски с напитками

Дополнительные расходы: портовый и природоохранный сбор — $20 за чел.

С вами буду я, а ещё капитан и моряк

Важно

Встреча с китовыми акулами происходит в их естественной среде, а природа непредсказуема. Вероятность увидеть акул в сезон — с 1 июня до середины сентября — очень высокая, но точно гарантировать встречу невозможно.

Безопасность