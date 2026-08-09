Морское сафари, где сценарий пишет природа (из Канкуна)
Отправляемся в Карибское море на поиски китовых акул! В сезон вероятность встречи высока, но природа непредсказуема — именно поэтому каждое сафари неповторимо. Я расскажу удивительные факты из жизни морских гигантов. А ещё по пути можно увидеть дельфинов, черепах, скатов и других обитателей океана.
Описание экскурсии
6:30–7:00 — встреча и трансфер в порт
Заберём вас из отеля в Канкуне (по запросу — из Тулума, Плая-дель-Кармен, Козумеля и других курортов) и отправимся в порт.
7:00–8:30 — завтрак и начало путешествия
Сначала лёгкий завтрак, а после него — посадка на лодку. Мы отправимся к местам, где чаще всего встречаются китовые акулы, и будем верить в свою удачу.
8:30–10:00 — переход к местам обитания китовых акул
В пути также можем встретить дельфинов, морских черепах, скатов манта и морских птиц.
10:00–12:00 — плавание с китовыми акулами
Будем искать китовых акул и по очереди заходить в воду вместе с гидом-инструктором.
12:00–13:30 — переход к острову Исла-Мухерес
13:30–14:00 — снорклинг на коралловом рифе
Остановимся у рифа с прозрачной водой, где можно увидеть разноцветных тропических рыб.
14:00–15:00 — обед и отдых на Северном пляже
Можно искупаться, отдохнуть и насладиться карибскими пейзажами. На обед подадут свежий севиче, гуакамоле, сэндвичи, фрукты и напитки. Если у вас есть пожелания по меню, их можно обсудить заранее.
15:00–15:20 — возвращение в порт
По желанию в порту можно принять душ. Перед отправлением в отель вы подкрепитесь лёгкими закусками и напитками.
15:20–16:00 — трансфер в отель
В путешествии я расскажу:
чем питаются акулы и как учёные распознают их по рисунку пятен
что связывает этих гигантов с NASA
как устроена экосистема Карибского моря
какие легенды связаны с пиратами Карибского моря, островом Исла-Мухерес и древними морскими путями
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на авто и лодке, аренда оборудования для снорклинга, завтрак, обед и закуски с напитками
Дополнительные расходы: портовый и природоохранный сбор — $20 за чел.
С вами буду я, а ещё капитан и моряк
Важно
Встреча с китовыми акулами происходит в их естественной среде, а природа непредсказуема. Вероятность увидеть акул в сезон — с 1 июня до середины сентября — очень высокая, но точно гарантировать встречу невозможно.
Безопасность
На борт не допускаются путешественники в состоянии алкогольного опьянения, беременные женщины и дети до 5 лет
Трогать морских животных запрещено
Вы должны иметь базовые навыки плавания и комфортно чувствовать себя в воде
На борту есть средства спасения. Перед отправлением будет инструктаж
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$210
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Канкуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Я живу в Мексике с 2020 года. Специализируюсь на снорклинге, дайвинге, знакомствах с природой региона и майянской культурой, сенотах и морской жизни.
Я много путешествовала (40+ стран), поэтому хорошо понимаю, что интересно путешественникам: уникальный опыт, живые эмоции и красивые места вне туристических шаблонов.
Решила встречаться с гостями, чтобы делиться местами, которые люблю, показывать настоящую Мексику и вдохновлять людей на новые открытия!
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