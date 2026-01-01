Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Канкуне на русском языке, цены от $180, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На лодке Сплавы и рафтинг 4 часа 19 отзывов Водная прогулка Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun Расписание: ежедневно в 11:00 $180 за человека На яхте 2 часа 20% Водная прогулка Аренда яхты в Канкун - роскошь на воде Начало: Канкун $280 $350 за всё до 10 чел. На автобусе Сплавы и рафтинг На лодке 13 часов Водная прогулка Из Канкуна - в заповедник Рио-Лагартос и древний город Эк-Балам Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас Начало: В лобби вашего отеля Расписание: в понедельник в 04:30 $240 за человека Другие экскурсии Канкуна

