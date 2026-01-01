Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
20 янв в 11:00
$180 за человека
-
20%
Водная прогулка
Аренда яхты в Канкун - роскошь на воде
Начало: Канкун
$280
$350 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Из Канкуна - в заповедник Рио-Лагартос и древний город Эк-Балам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:30
Завтра в 04:30
26 янв в 04:30
$240 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канкуне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Канкуне
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в январе 2026
Сейчас в Канкуне в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 280 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Экскурсии на русском языке в Канкуне (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 19 ⭐ отзывов, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март