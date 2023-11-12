1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$180 за человека
Групповая
3 часа
Церемония Темаскаль в майянской деревне: культурное погружение
Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду в 18:00
12 июня в 18:00
19 июня в 18:00
$99 за человека
Групповая
13 часов
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: в четверг в 04:00
13 июня в 04:00
20 июня в 04:00
$360 за человека
Мини-группа
8 часов
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах Канкуна для сертифицированных дайверов
Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$260 за человека
Мини-группа
12 часов
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет - идеальное место для семейного отдыха. Откройте для себя флору, фауну и культуру Мексики с опытным гидом
Начало: В вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
$200 за человека
Мини-группа
5 часов
Снорклинг с китовыми акулами в Канкуне: встреча с гигантами моря
Вас ждет захватывающее путешествие в мир океана, где вы встретитесь лицом к лицу с китовыми акулами, насладитесь красотой Карибского моря
Начало: Из вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$219 за человека
Групповая
6 часов
Исла Мухерес на катамаране: культурное приключение и релакс на Ривьере Майя
Проведите день, насыщенный яркими впечатлениями: от снорклинга среди кораллов до отдыха на белоснежных пляжах Исла Мухерес
Начало: В вашем отеле
$119 за человека
Групповая
10 часов
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош: эксклюзивная экскурсия из Канкуна
Погрузитесь в мир тропических островов Пасьон и Хольбош, где вас ждут уникальные виды птиц, китовые акулы и чистейшие пляжи
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$225 за человека
Групповая
5 часов
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль в Канкуне
Погрузитесь в удивительный мир майя: исследуйте древний город Тулум и примите участие в церемонии Темаскаль
Начало: в вашем отеле
$149 за человека
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $700 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей12 ноября 2023Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то,
- ЛЛариса19 декабря 2022Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!
- ККарина27 июня 2022Спасибо огромное Виктору, получила много положительных эмоций!
- ЕЕвгений19 января 2022Рекомендуем к посещению (под Тулумом)
- ААнна10 января 2022Церемония понравилась, но скорее стоит рассматривать ее как практику часовой медитации. Не советую ехать на нее туристам с Канкуна, уж очень далеко, по моему мнению, не стоит оно стольких часов дороги.
- ГГалина2 января 2022Вечерняя церемония в Майа деревне очищающая душу и тело с купанием в Сеноте и ужином. Очень познавательно. Благодарность Татьяне, гиду за перевод и разъяснения по ритуалу. Всем кому это интересно советую
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Необычные»
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