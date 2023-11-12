А Андрей Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение читать дальше что Вы должны увидеть: подводный мир великолепен, статуи, покрытые водорослями выглядят сказочно. С нами был Александр, который всё рассказал, проверил, успокоил, настроил и сделал всё, чтобы наше погружение было комфортным) Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то,

Л Лариса Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!

К Карина Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение Спасибо огромное Виктору, получила много положительных эмоций!

Е Евгений Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна) Рекомендуем к посещению (под Тулумом)

А Анна Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна) Церемония понравилась, но скорее стоит рассматривать ее как практику часовой медитации. Не советую ехать на нее туристам с Канкуна, уж очень далеко, по моему мнению, не стоит оно стольких часов дороги.