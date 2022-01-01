  1. Мексика
  2. Экскурсии

Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя

Ирина Д.
Ирина Д. – Гид из Канкуна
Насыщенная программа путешествия включает в себя осмотр старинного города Тулум и плавание с рыбками на Мезоамериканском коралловом рифе.

Вы увидите барракуд, черепах, обезьян и капибар.

Пообедаете блюдами домашней кухни 🥧 в селении майя в глубине джунглей.

И искупаетесь в подземной реке.

Здесь можно сделать особенно красивые 🤩 фотографии 📸, так как река освещена лампами.

Продолжительность экскурсии 🧭 составляет 7 часов.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • $500 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя

Что вы увидите

  • Город майя Тулум
  • Мезо-американский коралловый риф
  • Джунгли
  • Поселение майя
  • Подземная река
День полный приключений и удивительных открытий! Начинаем день с осмотра города майя Тулума. Руины этого города расположены на живописном скалистом берегу над Карибским морем. Древнее название города было «Сама», что значит «Рассвет». И в первые часы после рассвета мы его с Вами посетив, тем самым избежав толп туристов и испепеляющего солнечного жара. После прогулки по руинам мы сядем в лодку, и у Вас будет уникальная возможность увидеть город 🏙️ Тулум с моря 🌊. Перед Вами откроется картина которая предстала взорам первых испанских исследователей, подошедших на своих кораблях к здешним берегам. Мы будем плавать с ластами и масками на Мезоамериканском коралловом рифе, который является вторым по величине в мире после Большого Барьерного рифа в Австралии. Этот риф является домом для нескольких сотен видов рыб, кораллов и других морских животных. У нас будет возможность увидеть рыб-ангелов, рыб-попугаев, барракуд, груперов и многих других. При должном везении можно увидеть морскую зеленую черепаху, чей размер может достигать 1, 2 метра. После снорклинга наш путь будет лежать в джунгли вдаль от побережья. Мы проедем около 6 километров вглубь джунглей по проселочной дороге. Эти джунгли являются домом для различных животных и птиц, в том числе обезьянов, оленей, ягуаров, капибар, коати и прочих. Там же находится небольшое поседение майя, где мы сможем пообедать блюдами домашней кухни 🥧 и познакомиться с домашним любимцем паукообразной обезьяной Наташей. В джунглях находится и вход в красивую подземную реку, являющуюся частью подземной системы длиной более 200 километров. Река красиво 🤩 освещена лампами над и под водой. Наше купание продлится от 40 минут до часа. После этого мы переоденемся и отправимся обратно в отель 🏨
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Д.
Ирина Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ирина Д. проводит ещё 5 экскурсий

Коба и купание в трех сенотах
$524
6 часов
Коба и купание в трех сенотах
Лучшее на Ривьере Майя
$500
6 часов
Лучшее на Ривьере Майя
Романтические и свадебные фотосессии
$428
3 часа
Романтические и свадебные фотосессии
Индейский ритуал очищения Темаскаль
$625
4 часа
Индейский ритуал очищения Темаскаль
Чичен-Ица — Вальядолид — купание в сеноте — завод Текилы
$450
10 часов
Чичен-Ица — Вальядолид — купание в сеноте — завод Текилы

Еще несколько необычных экскурсий в Канкуне

Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
$120
4 часа
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
4 отзыва
Совершить дебют в дайвинге и увидеть завораживающие скульптуры музея под водой
Большое знакомство с Мексикой
$125
13 часов
Большое знакомство с Мексикой
1 отзыв
Посетить розовые озера, сенот Хубику и природный заповедник Рио Лагартос
День приключений в экстрим-парке Xplor
$145
10 часов
День приключений в экстрим-парке Xplor
1 отзыв
Сафари на вездеходах, сплав по подземной реке, полет на зиплайнах и другие развлечения в джунглях
Трансфер в/из аэропорта Канкуна
$57
2 часа
Трансфер в/из аэропорта Канкуна
1 отзыв
Снорклинг с морскими черепахами в Канкуне
$100
5 часов
Снорклинг с морскими черепахами в Канкуне
Поплавать вместе с экзотическими животными и полюбоваться подводными красотами
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
$115
13 часов
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
Искупаться в легендарном голубом озере, исследовать пиратские лагуны, форт и сеноты