День полный приключений и удивительных открытий! Начинаем день с осмотра города майя Тулума. Руины этого города расположены на живописном скалистом берегу над Карибским морем. Древнее название города было «Сама», что значит «Рассвет». И в первые часы после рассвета мы его с Вами посетив, тем самым избежав толп туристов и испепеляющего солнечного жара. После прогулки по руинам мы сядем в лодку, и у Вас будет уникальная возможность увидеть город 🏙️ Тулум с моря 🌊. Перед Вами откроется картина которая предстала взорам первых испанских исследователей, подошедших на своих кораблях к здешним берегам. Мы будем плавать с ластами и масками на Мезоамериканском коралловом рифе, который является вторым по величине в мире после Большого Барьерного рифа в Австралии. Этот риф является домом для нескольких сотен видов рыб, кораллов и других морских животных. У нас будет возможность увидеть рыб-ангелов, рыб-попугаев, барракуд, груперов и многих других. При должном везении можно увидеть морскую зеленую черепаху, чей размер может достигать 1, 2 метра. После снорклинга наш путь будет лежать в джунгли вдаль от побережья. Мы проедем около 6 километров вглубь джунглей по проселочной дороге. Эти джунгли являются домом для различных животных и птиц, в том числе обезьянов, оленей, ягуаров, капибар, коати и прочих. Там же находится небольшое поседение майя, где мы сможем пообедать блюдами домашней кухни 🥧 и познакомиться с домашним любимцем паукообразной обезьяной Наташей. В джунглях находится и вход в красивую подземную реку, являющуюся частью подземной системы длиной более 200 километров. Река красиво 🤩 освещена лампами над и под водой. Наше купание продлится от 40 минут до часа. После этого мы переоденемся и отправимся обратно в отель 🏨