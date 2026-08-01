Не покидая Мехико, мы совершим экспресс-гастрономическое путешествие по штатам Табаско, Чиапас, Оахака и Мичоакан — именно там произрастают лучшие сорта мексиканского какао. Вы познакомитесь с 4000-летней шоколадной культурой Мезоамерики и продегустируете 10 разных видов лакомства, среди которых сорта форастеро и криольо, шоколад с чили и с голубой кукурузой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $220 за человека

Ваш гид в Мехико

Описание экскурсии

Ведущий эксперт в области производства шоколада Мексики погрузит вас в историю и секреты производства лакомства, а также познакомит с глубокой философией какао.

Вы узнаете о сортах какао форастеро и криольо, которые произрастают в Мексике, и сможете их попробовать.

Продегустируете порядка 10 видов шоколада, среди которых — ферментированный и чистый, с чили и с голубой кукурузой.

Оцените вкус аутентичного горячего шоколада, который пили ольмеки и ацтеки.

Почувствуете разницу в соотношении сахаров и видах какао-бобов и ощутите себя экспертом в тестировании шоколада.

Организационные детали