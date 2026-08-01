Не покидая Мехико, мы совершим экспресс-гастрономическое путешествие по штатам Табаско, Чиапас, Оахака и Мичоакан — именно там произрастают лучшие сорта мексиканского какао.
Вы познакомитесь с 4000-летней шоколадной культурой Мезоамерики и продегустируете 10 разных видов лакомства, среди которых сорта форастеро и криольо, шоколад с чили и с голубой кукурузой.
Вы познакомитесь с 4000-летней шоколадной культурой Мезоамерики и продегустируете 10 разных видов лакомства, среди которых сорта форастеро и криольо, шоколад с чили и с голубой кукурузой.
Описание экскурсии
Ведущий эксперт в области производства шоколада Мексики погрузит вас в историю и секреты производства лакомства, а также познакомит с глубокой философией какао.
Вы узнаете о сортах какао форастеро и криольо, которые произрастают в Мексике, и сможете их попробовать.
Продегустируете порядка 10 видов шоколада, среди которых — ферментированный и чистый, с чили и с голубой кукурузой.
Оцените вкус аутентичного горячего шоколада, который пили ольмеки и ацтеки.
Почувствуете разницу в соотношении сахаров и видах какао-бобов и ощутите себя экспертом в тестировании шоколада.
Организационные детали
- Дегустация проходит в шоколадном бутике, который будет закрыт для сторонних посетителей
- В стоимость входит дегустация 10 видов шоколада из разных регионов Мексики. А также трансфер из отелей в центральных районах Мехико (уточните локацию во время бронирования)
- В подарок вы получите плитку высококлассного мексиканского шоколада ручной работы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$220
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серж — ваш гид в Мехико
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 61 туриста
Я журналист-искусствовед, окончил Sotheby’s Institute of Art. Автор и продюсер программ о путешествиях, 10 лет развивал международный туризм в Китае, теперь живу в Мексике и готов показать вам эту страну. Культура и искусство, гастрономия и история, а также многое другое — в нашей программе!
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