Мои заказы

История традиционного мексиканского шоколада с дегустацией

Оценить в Мехико сорта форастеро и криольо, шоколад с голубой кукурузой и тот, что пили ольмеки
Не покидая Мехико, мы совершим экспресс-гастрономическое путешествие по штатам Табаско, Чиапас, Оахака и Мичоакан — именно там произрастают лучшие сорта мексиканского какао.

Вы познакомитесь с 4000-летней шоколадной культурой Мезоамерики и продегустируете 10 разных видов лакомства, среди которых сорта форастеро и криольо, шоколад с чили и с голубой кукурузой.
История традиционного мексиканского шоколада с дегустацией
История традиционного мексиканского шоколада с дегустацией
История традиционного мексиканского шоколада с дегустацией

Описание экскурсии

Ведущий эксперт в области производства шоколада Мексики погрузит вас в историю и секреты производства лакомства, а также познакомит с глубокой философией какао.

Вы узнаете о сортах какао форастеро и криольо, которые произрастают в Мексике, и сможете их попробовать.

Продегустируете порядка 10 видов шоколада, среди которых — ферментированный и чистый, с чили и с голубой кукурузой.

Оцените вкус аутентичного горячего шоколада, который пили ольмеки и ацтеки.

Почувствуете разницу в соотношении сахаров и видах какао-бобов и ощутите себя экспертом в тестировании шоколада.

Организационные детали

  • Дегустация проходит в шоколадном бутике, который будет закрыт для сторонних посетителей
  • В стоимость входит дегустация 10 видов шоколада из разных регионов Мексики. А также трансфер из отелей в центральных районах Мехико (уточните локацию во время бронирования)
  • В подарок вы получите плитку высококлассного мексиканского шоколада ручной работы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$220
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серж
Серж — ваш гид в Мехико
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 61 туриста
Я журналист-искусствовед, окончил Sotheby’s Institute of Art. Автор и продюсер программ о путешествиях, 10 лет развивал международный туризм в Китае, теперь живу в Мексике и готов показать вам эту страну. Культура и искусство, гастрономия и история, а также многое другое — в нашей программе!

Входит в следующие категории Мехико

Похожие экскурсии на «История традиционного мексиканского шоколада с дегустацией»

Обзорная экскурсия по центру Мехико
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по центру Мехико
Досконально разобраться в истории города - от ацтеков до наших дней
Начало: Best Western Hotel
Завтра в 10:00
23 авг в 10:00
от $163 за человека
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Пешая
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Пройти Дорогой мёртвых к главным пирамидам Мексики - Солнца, Луны и бога Кетцалькоатля
Начало: По договорённости
21 авг в 08:30
22 авг в 08:30
от $680 за всё до 5 чел.
Сладкий Мехико
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Сладкий Мехико
Попробовать десерты, которые любят мексиканцы, и узнать о них больше
Завтра в 10:00
23 авг в 10:00
от $136 за человека
Рок-звёзды мексиканского мурализма
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Рок-звёзды мексиканского мурализма
Увидеть здания Мехико, где уличное искусство - не фон, а главный герой города
Начало: У Дворца изящных искусств
Завтра в 10:00
23 авг в 10:00
от $203 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мехико. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мехико
от $220 за человека