Фестиваль морской грязи в Порёне, Южная Корея

Представляете себя чемпионами по метанию тунца или, может быть, вам по душе бой в грязи? Независимо от того, какие у вас предпочтения, ХорошоТАМ расскажет о самых странных фестивалях, которые существуют в мире.

По сути, любой фестиваль был создан, чтобы превратить мирские дела — сбор урожая, стрижку овец или даже рыбалку — в событие легендарных масштабов. И этот список странных и в то же время замечательных праздников — это дань искуству превращения скучного в нечто грандиозное.

1. Тунарама, Австралия

Фестиваль "Тунарама" в Порт-Линкольне

Вот уже на протяжении 62-х лет, тунец страдает от позора, когда его метают по пляжу на ежегодном соревновании по метанию, который проходит в Австралии. Замороженная рыба невольно стала играть главную роль на фестивале в Тунараме, где также проходят соревнования по очищению креветок на скорость и бросание форели. Кто сказал, что Австралийцам не хвает культуры?😅

Где? Порт-Линкольн, Южная Австралия

Когда?январь

2. Битва апельсинов

Снимок сделан во время ежегодной битвы апельсинами в Ивреа, Италия

Испанцы хорошо известны своим ежегодным фестивалем La Tomatina, но это ничто по сравнению с итальянской битвой апельсинами. Истоки этого фестиваля не известны, но мы точно знаем, что попадание цитрусом в лицо, очень больно🤕 Тем не менее, это не удерживает участников, которые приезжают сюда тысячами, чтобы присоединится к бою.

Где? Ивреа, Италия

Когда? февраль

3. Фестиваль обнажённых мужчин (Сайдай-дзи Эйо Хадака-мацури)

Фестиваль обнажённых мужчин, Япония

Не многие из вас готовы к тому, чтобы увидеть, как 9000 почти голых мужчин сражаются за палку длиной 20 см, но это основная цель Сайдай-дзи Эйо Хадака-мацури. Священник бросает две разукрашенные палочки шинги в вздымающуюся толпу в полночь, и тот, кто поймает, выхватит, и в конечном счете, затолкает палочки в коробку с рисом, будет благословлен удачей на весь год.

Где? город Сайдайдзи-нака, Япония

Когда? третья суббота февраля

4. Рыболовный фестиваль Аргунгу, Нигерия

Рыболовный фестиваль Аргунгу, Нигерия

Фестиваль рыболовной ловли Аргунгу, является испытанием для любителей рыбной ловли в Нигерии, это часть четырёхдневного культурного мероприятия, проводимого ежегодно в северо-западном штате Кебби. После того, как прозвучит выстрел из ружья тысячи рыбаков прыгают в реку Матан-Фада и им даётся всего один час, чтобы поймать самую большую рыбу. Победитель получает новый микроавтобус и крупный денежный приз.

Где? Аргунгу, Нигерия

Когда? конец февраля — начало марта

5. Фестиваль обезьян Таиланд

Фестиваль обезьян Лопбури, Таиланд

Фестиваль проходит возле стен древнего кмерского храма. Местные жители накрывают огромные столы, которые через некоторое время просто ломятся от фруктов, сладостей, газированных напитков и всё это для главных виновников торжества — обезьян. Вы можете понаблюдать, как обезьянки набивают рты, крадут фотоаппараты, растрепывают волосы и карабкаются по всему, что движется во время мероприятия или же присоединяйтесь к музыкальному шоу и танцам.

Где? Лопбури, Таиланд

Когда? 25 ноября

6. Ночь редиса в Мексике

Фестиваль редиса, Оахака, Мексика

Не смотря на то, любите вы редис или нет, игнорировать его не стоит, по крайне мере не в Оахаке, где корнеплод стал предметом ежегодного фестиваля с 1897 года. Празднование длится всего несколько часов, в течении которых ремесленники соревнуются, чтобы сделать самую красивую фигуру из лучшего редиса. Главный приз — публикация фотографии скульптуры победителя во всех журналах и газетах Мексики.

Где? Оахака, Мексика

Когда? Декабрь

7. Burning Man, США

Фотографии Burning Man 2017, Матан Цинамон, XIMT

Мы бы сказали не фестиваль, а образ жизни, Burning Man в Неваде — это знаменитый вечер, который перевоплощает пустыню Блэк-Рок в другой, свободно мыслящий городок на целую неделю. Притягивая креативных людей и самовыраженцев, участники — это не просто зрители, они придумывают, собирают и демонтируют мир мутированных автомобилей, интерактивных общинных лагерей и потустороннего искусства во временном утопическом пространстве.

Где? Невада, США

Когда? С последнего воскресенья августа до первого понедельника сентября

8. Огненные шары (Las Bolas de Fuego), Сальвадор

Фестиваль Лас-Болас-де-Фуэго, Сальвадор

Если метание помидоров кажется вам немного скучным, как насчёт того, чтобы присоединиться к фестивалю Лас-Болас-де-Фуэго, где свернутые в комок тряпки промакивают в керосине, поджигают, а затем бросают в участников? Говорят, что огненные бомбы олицетворяют собой лавовые шары извергнутые вулканом Эль-Плайон в 1658 году, которое в итоге привело к тому, что город переместился в его нынешнее местоположение.

Где?Неджапа, Сальвадор

Когда? 31 августа

9. Ап Хелли Аа, Шотландия

Фестиваль Ап Хелли Аа, Шотландия

Проявив творческий подход, после запрета разливания смолы (раньше местные жители перевозили бочки с горячей смолой по улицам Шетландских островов), город Леруик стал устраивать парады факелов. Ничего необычного вроде в этом нет, пока вы не увидете, что они одеваются как викинги, сжигают огромные нордические корабли и устраивают вечеренки до поздней ночи.

Где? Шетланд, Шотландия

Когда? 28 января

10. Канамара Мацури (фестиваль пениса), Япония

Фестиваль Канамара Мацури, Япония

Всевозможные украшения, сладости, резные овощи, всё в ввиде мужского полового органа, не трудного догадаться откуда фестиваль Канамара Мацури получил свое название. Но это гораздо больше, чем просто праздник пенисов. Кульминация торжества проходит в храме Канаяма, куда местные жители приходят помолиться за плодородие, безопасные роды, счастливые браки и защиту от венерических заболеваний — это очень впечатляющее мероприятие, которое привлекает как местных жителей, так и туристов. Все вырученные средства идут на исследования в области ВИЧ/СПИДа.

Где? Кавасаки, Япония

Когда? Первое воскресенье апреля

11. Сонгкран, Таиланд

Фестиваль Сонгкран, Таиланд

Забудьте о переполненных пабах и закусочных с завышенным ценником, в Тайский Новый год они действительно взорваны. Лучше готовьтесь к трёхдневным водным боям, фестиваль проходит в самый жаркий месяц, поэтому прохлада вам будет обеспечена. Традиционно символизирует очищение, но в наши дни это больше похоже на оправдание, чтобы заставить слонов опрыскивать ничего не подозревающих зевак.

Где? По всему Таиланду

Когда? Каждое 13-15 апреля

12. Boryeong Mud Festival, Южная Корея

Boryeong Mud Festival, Южная Корея

Советуем оставить свою хорошую одежду дома, если у вас есть желание присоединиться к двум миллионам резвящихся в грязи весельчаков, которые стекаются в Порёнг на празднование летнего фестиваля морской грязи. Тут вы можете поучаствовать в грязевой борьбе, грязевых гонках, грязевых скольжениях, грязевых фейерверках и в других состязаниях, которые связаны с грязью. Организаторы каждый год придумывают всё новые и новые конкурсы.

Где? Порёнг, Южная Корея

Когда? Июль

13. Фестиваль MassKara, Филиппины

Фестиваль MassKara, Филиппины

За красиво украшенной маской этого невероятно яркого праздника рассказывается история кризиса. Когда в 1980-х годах продажи сахара прекратились, местное правительство решило провести "фестиваль улыбок", чтобы как-то возродить этот район. Итогом стала феерия, наполненная карнавальным духом, ярко украшенными масками, уличными танцами, садоводческими шоу, дегустациями еды и всеми возможными конкурсами красоты MassKara Queen.

Где? Баколод, Филлипины

Когда?Октябрь

14. Вегетарианский фестиваль на Пхукете, Таиланд

Пхукетский вегетарианский фестиваль, Таиланд

Когда организаторы мероприятия поняли, насколько скучным может быть вегетарианский фестиваль, им пришлось пойти на преобразования, чтоб хоть как-то оживить это событие. И вы знаете, каким-то чудесным образом, это ежегодное действие, стало демонстрировать действительно шокирующие виды, а если быть точнее всевозможный пирсинг лица. Тем не менее народу понравилось и теперь каждый год сюда съезжается большое количество как местных жителей, так и туристов.

Где? Пхукет, Таиланд

Когда? Октябрь

15. Punkin Chunkin (США)

Punkin Chunkin (США)

Каждый год конкурирующие команды съезжаются на пыльное поле Делавэра, чтобы посмотреть, на сколько далеко они смогут запустить тыкву. Вам может показаться, что это очень просто, но поверьте, устройства которые используются для катапульты — это впечатляющие инжинерные сооружения. Помимо стимулирования индустриальных инноваций, фестиваль также представляет конкурс красоты. Но самое главное, что вся прибыль от мероприятия идёт на поддержку местных образовательных инициатив.

Где? Бриджвилл, Делавэр

Когда? Ноябрь

16. Чемпионат по переноске жён, Финляндия

Чемпионат мира по переноске жен, Финляндия

Это может быть и не олимпийский вид спорта, но чемпионат по переноске жен очень интересно смотреть и это настоящий опыт для всех участников. Если говорить по-простому, это своеобразная гонка с препятствиями, походу которой мужчина проносит женщину через полосу препятствий. Пара, закончившая гонку первыми, становятся победителями. Можно также принять участие в командном зачете, который больше похож на эстафету, когда одну женщину передают между тремя мужчинами. Для участников старше 40 лет также проводится гонка для пожилых людей.

Чемпионат проводится каждый июль в Сонкаярви, Финляндия, с участием команд со всего мира. Конкурс превратился в многодневное мероприятие с рынками, музыкой, караоке, танцами и другими мероприятиями.

А теперь самое главное, в качестве приза дарят пиво🍺, равное весу жены😋!

Где? Сонкаярви, Финляндия

17. Calcio Fiorentino (Флорентийский Кальчо), Италия

Флорентийский кальчо, Италия

Если вам кажется, что итальянские футболисты играют грязно, этот фестиваль только подтверждение тому. Флорентийское кальчо, возникло в XVI веке и теперь является ежегодным футбольным турниром, в котором можно наносить удары головой, руками, ногами и также использовать элементы борьбы. Игроки надевают исторические костюмы по традиции игры, сам турнир проходит на песчаном ринге во Флоренции. Победившая команда получает живую корову!

Где? Флоренция, Италия

Когда?Июнь

18. Фестиваль "Сырная гонка", Англия

Сыр катится с горы на фестивале Купер Хилл

Берём один невероятно крутой холм, головку сыра Double Gloucester и толпу людей, готовых преследовать его, и что мы в итоге получаем? правильно, полный кавардак😅 Власти пытались запретить мероприятие, но пока безуспешно. Идея фестиваля состоит в том, чтобы поймать катящийся сыр, прежде чем он достигнет финишной прямой. Тот, кто поймает, может забрать сыр домой — но, возможно повезёт он его, в машине скорой помощи🤕

Где? Купер-Хилл, Глостер, Англия

Когда? Последний понедельник мая

19. Золотые ножницы, Новая Зеландия

Golden Shears — Чемпионат по стрижке овец

В это трудно поверить, но за один год количество зрителей на этом фестивале стало настолько большим, что пришлось призвать армию, чтобы она контролировала их. В наши дни всё зависит, от скорости и качества стрижки, так как хорошо подготовленные соперники сражаются за титул чемпиона. Участники должны быть на голову выше всех остальных, чтобы выиграть.

Где? Мастертон, Новая Зеландия

Когда?Март

20. Фестиваль горящих бочек, Англия

Пылающая бочка со смолой в Оттери Сент-Мэри, Англия

Каждый ноябрь добродушные жители Оттери Святой Марии, несут пылающие бочки со смолой через свой городок, как часть традиции, восходящей к 1600-м годам. Конечно, есть опасность, проведения данного мероприятия, но сайт фестиваля недвусмысленно советует: " Если вы не хотите противостоять случайно пылающим бочкам... оставайтесь дома".

Где? Оттери Святой Марии, Англия

Когда?5-го ноября