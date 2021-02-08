Подборка и обзор стран, которые идеально подойдут для романтических поездок. Они просто созданы для того, чтобы сделать предложение: провести медовый месяц или просто окунуться в романтику и побыть вместе

Иногда влюблённым хочется расширить круг своих впечатлений, или молодой человек хочет сделать предложение девушке в необычной романтической обстановке. Кто-то планирует медовый месяц в экзотической стране, да и женатым парам не мешает отвлечься от повседневных дел и отправиться на романтический отдых. А куда именно – всё зависит от личных пристрастий.

1. Италия – страна солнечного света

Солнечная Италия таит в себе множество романтических чудес. Её улицы полны очарованием архитектуры эпохи Возрождения, что создаёт возвышенный антураж. Музыка – будто народные песни или элитарное искусство оперы – одна из визитных карточек Италии. Изысканная кухня и искристые вина привлекают гурманов всего мира. И как не сказать о чудесном, тёплом, пропитанном солнцем море!

Верона – город Ромео и Джульетты. Отсюда влюблённые могут начать своё путешествие. Увидеть балкон, с которого Джульетта услышала признание Ромео, написать ей письмо и прикоснуться к её бронзовой скульптуре (на удачу) – вот где простор для романтики!

Конечно, нельзя миновать Венецию, город каналов. Обязательно стоит прокатиться на гондоле одного из 433 гондольеров (лишь одна из них – женщина), покормить голубей на площади Сан-Марко (покровителем города считается апостол Марк, автор одного из Евангелий, ему посвящён собор на главной площади). А если повезёт – принять участие в ежегодном венецианском карнавале, который ведёт свою историю с XI в. и предшествует Великому посту.

Вечный город Рим. «Римские каникулы» с любимым человеком позволят любой девушке почувствовать себя принцессой в исполнении Одри Хепбёрн. Здесь множество знаменитых мест: Испанская лестница периода барокко, фонтан Треви (в нём купается героиня фильма Феллини «Сладкая жизнь»), ландшафтный парк Вилла Боргезе.

2. Франция – страна любви

Эйфелева башня в Париже – традиционное место для предложения руки и сердца. Также влюблённым не обойтись без посещения стены в районе Монмартр, на которой 311 раз написана фраза «Я люблю тебя». Здесь возлюбленные клянутся в верности друг другу.

Город Анси расположен во французских Альпах привлекает туристов-лыжников, ведь главный символ этого курорта – вершина Монблан. Анси называют «Альпийской Венецией», так как он находится вблизи завораживающе красивого синего озера, рядом с которым летом цветут магнолии. Кроме природных красот, тут много исторических достопримечательностей, например дворец Палас де Илль, средневековый замок.

Авиньон – столица Прованса, знаменитого своими лавандовыми полями. Можно насладиться велосипедной прогулкой в заповеднике Люберон, проезжая мимо горных деревень и вдыхая аромат лаванды и цветущей черешни.

3. Чехия – живая готика

Прага, столица Чехии, стоит на обоих берегах реки Влтавы и получила своё название от слова «порог», потому что в зоне города несколько речных порогов. Исторически город сложился из нескольких отдельных городов: Старе-Место, Вышеград, Градчаны и других. Каждый из них по-своему интересен. Карлов мост (XV в.) со скульптурами, Собор св. Вита – памятник европейской готики, Пражские куранты на Староместской площади (показывают европейское и звёздное время, фазы Луны и многое другое) – вот краткий перечень средневековых чудес, сохранившихся до наших дней.

На территории средневековой крепости Вышеград можно не только познакомиться с историей Праги и готическими сооружениями, но и устроить пикник на берегу величественной Влтавы.

Любителям современной архитектуры будет интересен «Танцующий дом», построенный в ХХ в. и другие подобные здания.

4. Швеция – сказочное королевство

Холодная северная Швеция привлекает скандинавской красотой. Гольфстрим смягчает климат страны до умеренного, поэтому российские туристы могут смело путешествовать, не боясь замёрзнуть.

В старой части Стокгольма можно увидеть музей Нобеля и Королевский дворец.

На острове Юргорден, в центре столицы, находится музей Васа. «Васа» - это боевой парусный корабль (галеон), спущенный на воду в начале XVII в. На Юргордене расположен этнопарк Скансен, на огромной территории которого установлены стеклодувная мастерская, кузница, пекарня, позволяющие прикоснуться руками к истории и культуре Швеции. Здесь же представлены дома XVIII — XX веков, показывающие обстановку, в которой жили предки современных шведов. Посетителям этого чудного места также будет интересен зверинец с дикими и домашними животными.

Музей-парк Миллисгорден создан супругами-скульпторами. Влюблённая пара сумела создать замечательный сад, в котором красота искусства сливается воедино с красотой природы. В это место рекомендуется заглянуть всем влюблённым.

Танум – небольшое поселение на западном побережье, где находятся скалы с петроглифами (наскальными изображениями). Рисунки бронзового века рассказывают об охоте, быте и даже отношениях между мужчиной и женщиной. Объект внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

5. Французская Полинезия – рай на Земле

Для тех, кого не привлекают холодные широты, в центре южной части Тихого океана рассыпаны, как жемчужины, тропические острова. Французская Полинезия насчитывает около 130 островов. Наиболее известны среди туристов вулканический Таити и коралловый Бора-Бора.

Таити – гористый остров, покрытый густыми лесами, в чащах которых скрываются громогласные водопады. Экзотические дивной красоты цветы, жёлтый вулканический песок пляжей напоминают о чём-то первозданном. Неслучайно именно этот райский уголок выбрал для себя Поль Гоген. Женившись на таитянке, он уже никогда не вернулся во Францию. Музей П. Гогена находится в селении Папеари.

Бора-Бора предлагает осмотреть потухший вулкан, поплавать с тропическими рыбами и черепахами, взглянуть на кормление акул в Лагунариуме. А вечером под звёздным небом выпить коктейль в романтической обстановке.