Сбалансированная экскурсия ⛳, которую мы проводим уже 4 года с горящими глазами в любимом Ярославле. Идеально для первого знакомства с Ярославлем!

Маршрут

Мы с вами пройдёмся там, где однажды высился Ярославский кремль и узнаём, почему купцы стоили столько храмов? Их у нас насчитывалось 80! Торговые площади, уютные бульвары, живописная Волжская набережная, усадьба Матвеевских, величественный кафедральный собор. Знаете ли вы, что весь центр Ярославля — это охранная зона ЮНЕСКО? Приготовьте фотоаппараты. Наша экскурсия — начало вашего романа с Ярославлем!

Наши экскурсоводы

Мы команда, состоящая из пяти гидов. Экскурсия — дело авторское, но любой из наших профессиональных экскурсоводов отличной знает город 🏙️, своё дело, и покажет вам всё самое-самое!

Важная информация

Все туристы получат нашу фирменную памятку с полезной информацией про Ярославль совершенно бесплатно.

Экскурсия состоится при любой погоде, даже в том случае, если запишется 1 турист. Пожалуйста, одевайтесь по погоде — ведь это залог вашего отличного настроения на экскурсии! Оплата наличными.