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Ярославская классика (ежедневно в 11:00 и 16:00)

4.9
56 отзывов
А-Тур
А-Тур – Гид из Ярославля
Это сбалансированная экскурсия ⛳, которую мы проводим уже 4 года с горящими глазами в любимом Ярославле.

Идеально для первого знакомства с городом! Мы с вами пройдемся там, где однажды высился ярославский кремль и узнаем, зачем купцы стоили столько храмов? Их у нас насчитывается 80! Торговые площади, уютные бульвары, живописная Волжская набережная, усадьба Матвеевских, величественный кафедральный собор.

Знаете ли вы, что весь центр города — это охранная зона ЮНЕСКО? Приготовьте фотоаппараты, ведь наша экскурсия — начало вашего романа с Ярославлем!
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 600 ₽ за человека

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Ярославская классика (ежедневно в 11:00 и 16:00)
Ярославская классика (ежедневно в 11:00 и 16:00)

Что вы увидите

  • Успенский собор
  • Храм Ильи Пророка
  • Стрелка
  • Волжская набережная
  • церковь Спаса на Городу
  • Театр Волкова
  • Церковь Богоявления
  • Усадьба Матвеевских
  • Демидовский бульвар
  • Демидовский столп
  • Памятник медведю
  • Памятник Ярославу Мудрому
  • Митрополичьи палаты
  • Ярославский музей-заповедник (снаружи)
  • Вечный Огонь
Сбалансированная экскурсия ⛳, которую мы проводим уже 4 года с горящими глазами в любимом Ярославле. Идеально для первого знакомства с Ярославлем!
Маршрут
Мы с вами пройдёмся там, где однажды высился Ярославский кремль и узнаём, почему купцы стоили столько храмов? Их у нас насчитывалось 80! Торговые площади, уютные бульвары, живописная Волжская набережная, усадьба Матвеевских, величественный кафедральный собор. Знаете ли вы, что весь центр Ярославля — это охранная зона ЮНЕСКО? Приготовьте фотоаппараты. Наша экскурсия — начало вашего романа с Ярославлем!
Наши экскурсоводы
Мы команда, состоящая из пяти гидов. Экскурсия — дело авторское, но любой из наших профессиональных экскурсоводов отличной знает город 🏙️, своё дело, и покажет вам всё самое-самое!
Важная информация
Все туристы получат нашу фирменную памятку с полезной информацией про Ярославль совершенно бесплатно.
Экскурсия состоится при любой погоде, даже в том случае, если запишется 1 турист. Пожалуйста, одевайтесь по погоде — ведь это залог вашего отличного настроения на экскурсии! Оплата наличными.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Памятка туристу по Ярославлю
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Площадь Волкова
Место завершения
🏁 Советская площадь/площадь Богоявления
Ярославская классика (ежедневно в 11:00 и 16:00)
Ярославская классика (ежедневно в 11:00 и 16:00)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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А-Тур
А-Тур
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56 отзывов оставили туристы

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