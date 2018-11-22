Едете на отдых в Чехию? Честная статья о Чехии для тех кто едет в тур или в самостоятельное путешествие. Рассказываем самую важную информацию о стране, о достопримечательностях 🏛️, визе, турах, чехах, национальных праздниках, о том как попасть туда недорого, о кухне 🥧 и конечно о чешском пиве

Прага, Чешская Республика

Чехия – это место, в котором каждый найдёт себе отдых по вкусу. Удачное местоположение, мягкий климат, огромное количество достопримечательностей, хороший шопинг и доступные цены – вот лишь краткий перечень достоинств этой уникальной страны. ХорошоТАМ предоставит подробную информацию, прочитав которую вам непременно захочется всё увидеть своими глазами.

Ещё сравнительно недавно эта страна привлекала исключительно обеспеченных людей, желающих поправить своё здоровье «на водах», другие виды отдыха даже не рассматривались. Сегодня ситуация в корне изменилась. Путешествие в Чехию теперь доступно практически любому желающему. Здесь отлично развиты экотуризм и горнолыжный спорт, кулинарные традиции радуют гурманов, а всевозможные развлечения удачно сочетаются с осмотром средневековых замков.

Общая информация о Чехии

Флаг Чехии

Чехия (Чешская Республика – ЧР) – государство, располагающееся в центральной части Европы;

– государство, располагающееся в центральной части Европы; Население – По данным на 01.01.2015 г. численность населения ЧР составляет около 10,5 млн.чел. Мужчину называют «чех», женщину - «чешка», граждан чешской национальности – «чехи»;

– По данным на 01.01.2015 г. численность населения ЧР составляет около 10,5 млн.чел. Мужчину называют «чех», женщину - «чешка», граждан чешской национальности – «чехи»; Валюта – Страна является участницей Шенгенского соглашения, поэтому основной валютой является евро. Но на сегодняшний день Чехия – единственное государство, которое не отказалось от национальной валюты – чешской кроны, и большинство расчётов ведётся в ней;

– Страна является участницей Шенгенского соглашения, поэтому основной валютой является евро. Но на сегодняшний день Чехия – единственное государство, которое не отказалось от национальной валюты – чешской кроны, и большинство расчётов ведётся в ней; Форма правления – Чехия является парламентской республикой, которую возглавляет президент;

– Чехия является парламентской республикой, которую возглавляет президент; Язык – Так как более 95% населения страны составляют чехи, то основной язык для коммуникаций – чешский. Но благодаря образованности людей и исторического прошлого, достаточно распространены английский и русский языки;

– Так как более 95% населения страны составляют чехи, то основной язык для коммуникаций – Но благодаря образованности людей и исторического прошлого, достаточно распространены английский и русский языки; Религия – Основная религия – католичество (10,5%), менее 1% населения – протестанты. Больше 60% населения не причисляет себя ни к одному религиозному течению;

– Основная религия – католичество (10,5%), менее 1% населения – протестанты. Больше 60% населения не причисляет себя ни к одному религиозному течению; Телефонный код Чехии: + 420.

Важные номера для туристов:

в полицию – 158;

в скорую помощь – 155;

при ДТП – 154;

в пожарную службу – 150.

Консульство России (Прага) - +(420) 233-374-093.

Где находится Чехия

Чехия располагается в самом центре Европы, не имея выхода к морям. Имеет общие границы со следующими странами:

Польша (на севере), протяжённость гр-цы – 658 км;

Германия (на западе), протяжённость – 646 км;

Австрия (на юге), протяжённость – 362 км;

Словакия (на востоке) протяжённость – 214 км.

Чехия на карте мира

Общая площадь территории – около 79 тыс. кв. км. Благодаря разнообразному ландшафту сохраняется умеренный климат: горное кольцо, окружающее страну, не даёт проникать холодным ветрам.

Города и курорты

Один из многочисленных горнолыжных курортов Чехии

Прага – столица и крупнейший город Чешской Республики. Датой основания принято считать X век. Она расположилась практически в самом центре страны на холмистой равнине, здесь же протекает крупнейшая река Чехии – Влтава. Население составляет около 1,3 млн.человек. Город поделен на 10 районов с порядковыми номерами. Основные достопримечательности и места для развлечений сосредоточены в Праге-1 и Праге-2. Столица Чехии считается одним из самых красивых городов Европы и входит в десятку самых посещаемых туристических мест мира.

Прага, Чехия

Крупнейшие города страны (по численности населения): Прага, Брно, Острава, Пльзень, Либерец, Градец-Кралове, Ческе-Будеёвице, Усти-над-Лабем, Оломоуц, Пардубице.

Кратко обозначим самые популярные туристические направления:

Брно

Зимнее утро в Брно, Чешская республика

Занимает второе место по величине среди городов страны. Здесь регулярно проводятся различные праздники и фестивали, например, очень зрелищный международный фестиваль фейерверков. Сюда стоит приехать тем туристам, которые не только хотят увидеть традиционные замки и музеи (в Брно их достаточно), но и полюбоваться красотой чешской природы. Особый интерес представляют пещеры Моравского Краса и пропасть Мацоха.

Брно, Чехия

Карловы Вары

Костел Св. Марии Магдалины, Карловы Вары

Самый популярный курорт в стране. Он знаменит не только целебными минеральными водами, но и тем, что именно здесь производят настойку Бехеровку, хрусталь Мозер и вафли – «оплатки». Вары уже несколько столетий привлекают аристократов со всего мира. Здесь поправляли здоровье Пётр I, П. Вяземский, Н. Паганини, Н.Гоголь, З.Фрейд и другие знаменитости. Сегодня отдых здесь вполне доступен обычному человеку, но атмосфера XIX века чувствуется во всём.

Карловы Вары, Чехия

Чески-Крумлов

Чешкий Крумлов, Чешская Республика

Небольшой городок на юге страны, целиком находящийся под охраной ЮНЕСКО. Попадая туда, туристы чувствуют себя словно в сказке: старинные узенькие улочки, «пряничная» архитектура и всеобщая атмосфера Средневековья будто на машине времени переносит в прошлое.

Чески-Крумлов, Чехия

Острава

Центральная площадь Остравы, Чешская Республика

Рай для любителей тусовок и клубной жизни. Днём он производит впечатление места для размеренного и спокойного отдыха, но вечером обстановка кардинально меняется. В многочисленных барах, ресторанах, клубах и концертных площадках каждую ночь развлекают публику музыканты всех направлений и ди-джеи.

Острава, Чехия

Краткий экскурс в историю Чехии

Чехия на карте мира

Богемия (прежнее название Чехии, ныне её западная часть) получила своё название от населявших её ещё во времена античности кельтских племён бойи. Первое упоминание о них относится к 264 г. до н.э.

В 8 г. до н.э. бойи были выжиты с этой территории древнегерманским племенем маркоманнов.

В процессе Великого переселения народов (IV век) маркоманны переместились в Баварию и Римскую империю, а их место заняли славяне, в дальнейшем образовавшие раннесредневековые чешские племена.

Среди славян было много племён (дечане, лучане, хорваты и др.), но племя чехов было самым сильным, и в дальнейшем подчинило себе все остальные, дав им своё имя. Ориентировочно к X веку чешские племена объединились, к этому времени относится строительство Вышеграда и Пражского града и формирование Чешского государства.

В XI-XIV веках страна фактически находилась под властью Германии.

XV-XVI века прошли в борьбе за независимость и в религиозных войнах.

В XVII веке Богемия переходит под власть Австрии.

С 1867 по 1918 годы Чехия была составной частью Австро-Венгерской империи.

В 1918 году (в ходе Первой мировой войны) империю постигает крах, и формируется новое и уже независимое государство – Чехословакия. В состав вошли Чехия, Словакия и часть Украины – Подкарпатская Русь.

В 1948 году к власти приходит коммунистическая партия, страна находится бод большим влиянием СССР.

В 1989 году происходит так называемая Бархатная революция, которая привела к десоветизации и обострению отношений с СССР.

1993 год начался с разделения Чехословакии на две составляющие.

В 1999 году Чехия стала членом НАТО.

Вхождение в Европейский союз в 2004 году позволило стране присоединиться к Шенгенскому соглашению.

Особенности Чехии

Видео – Чешская Республика с высоты птичьего полета

Богатое историческое прошлое наложило отпечаток на менталитет чехов. К жизни у них весьма философское отношение с небольшой долей юмора и иронии, что очень хорошо демонстрируется на примере «Похождений бравого солдата Швейка». Они редко бывают глубоко религиозными, ко всем невзгодам относятся достаточно сдержанно. В вопросах пунктуальности и ответственности их можно сравнить с немцами. Национальные традиции и обычаи связаны с периодом язычества и выражаются в массовых гуляниях с песнями, танцами, музыкой.

Ах, это чешское пиво

Путешествие в Чехию не будут обременительным для бюджета, практически на всё цены – одни из самых низких в Европе. Чехи достаточно дружелюбны и гостеприимны, но есть вещи, от которых во время путешествия лучше воздержаться:

Не следует демонстрировать советскую символику. Хотя это период истории весьма и весьма неоднозначен, чехи не любят вспоминать о своём коммунистическом прошлом, тем более в свете настоящей политической ситуации.

Не нужно вести себя вызывающе в культовых сооружениях. Чехов трудно назвать глубоко верующей нацией, но, приходя в соборы и храмы, старайтесь одеваться уместно и не шуметь.

Не пытайтесь пройти без очереди в местных магазинах. Чехи достаточно дисциплинированы, и их это раздражает.

Не вздумайте ругать чешский хоккей. Чехи - яростные болельщики своей сборной и на критику могут отреагировать крайне агрессивно.

Чехия – безопасная страна с низким уровнем преступности, тем не менее рекомендуется соблюдать определённые правила безопасности:

Менять валюту можно только в специальных пунктах, банках или банкоматах. Уличные менялы могут дать фальшивые купюры или те, которые уже вышли из обращения. Нередко в ход идут малоизвестные мелкие банкноты других стран (например, Болгарии).

При выборе заведения общепита лучше ориентироваться на кафе и рестораны «для местных», цены будут ниже, а блюда – ещё вкуснее, чем в туристических точках.

При оплате чека за обед следует внимательно его изучить: нередки случаи, когда иностранцам приписываются блюда, которые они не заказывали. Также чаевые уже могут быть учтены.

Не рекомендуется носить с собой оригиналы документов и большие денежные суммы при посещении мест большого скопления людей. Кражи встречаются крайне редко, но лучше перестраховаться.

Интересный факт: президент Чехии Вацлав Клаус прославился на весь мир тем, что во время встречи со своим коллегой из Чили украл ручку прямо под прицелом камер журналистов.

Климат

Умеренный климат страны позволяет с комфортом посещать её в любое время года. Температура воздуха днём вообще не опускается ниже ноля градусов, оставаясь плюсовой. Среднемесячные показатели:

январь - +1 °C;

февраль - +3 °C;

март - +8 °C;

апрель - +14 °C;

май - +19 °C;

июнь - +22 °C;

июль - +24 °C;

август - +24 °C;

сентябрь - +20 °C;

октябрь - +13 °C;

ноябрь - +7 °C;

декабрь - +1 °C.

Ночью температура воздуха отклоняется на несколько градусов. Выбор лучшего времени года зависит от целей поездки (например, катание на лыжах или осмотр достопримечательностей).

Чем заняться в Чехии

Велосипедный тур по Чехии Наши сограждане часто выбирают Чехию для проведения свадьбы Здесь так же хорошо развит и горнолыжный туризм

Карлов мост в Праге

Экскурсионный туризм . Этот вид отдыха занимает первое место в Чехии. Богатое историческое наследие и культурные традиции страны никого не оставляют равнодушным. Чехия – небольшая по своим размерам, но на её территории сконцентрировано огромное количество достопримечательностей, одних только замков более двух тысяч! Музеи, соборы, дворцы, галереи привлекают миллионы туристов не только в Праге, но и во всех городах государства. Посмотрите нашу галерею фото Чехии. Ну, а для тех, кому и этого мало, есть прекрасная возможность ознакомиться с достопримечательностями соседних стран – Германия и Австрия находятся всего лишь в нескольких часах езды.

. Этот вид отдыха занимает первое место в Чехии. Богатое историческое наследие и культурные традиции страны никого не оставляют равнодушным. Чехия – небольшая по своим размерам, но на её территории сконцентрировано огромное количество достопримечательностей, одних только замков более двух тысяч! Музеи, соборы, дворцы, галереи привлекают миллионы туристов не только в Праге, но и во всех городах государства. Посмотрите нашу галерею фото Чехии. Ну, а для тех, кому и этого мало, есть прекрасная возможность ознакомиться с достопримечательностями соседних стран – Германия и Австрия находятся всего лишь в нескольких часах езды. Лечебно-оздоровительный отдых . Чехия славится своими термальными источниками, способными вылечить множество болезней и избавить от стрессов. В Карловых Варах приведут в порядок ЖКТ и наладят обмен веществ. Марианские Лазне помогут при лечении невралгии и дыхательных путей. Франтишковы Лазне полезны женщинам и людям, страдающим от проблем с опорно-двигательным аппаратом. Подебрады специализируются на сердечно-сосудистых заболеваниях. В Теплице есть специальные программы для лечения ДЦП. Яхимов знаменит радоновыми ваннами, помогающими при целом спектре заболеваний. При этом ошибочно думать, что на курортах люди занимаются исключительно лечением, везде есть неограниченные возможности для развлечений.

. Чехия славится своими термальными источниками, способными вылечить множество болезней и избавить от стрессов. В Карловых Варах приведут в порядок ЖКТ и наладят обмен веществ. Марианские Лазне помогут при лечении невралгии и дыхательных путей. Франтишковы Лазне полезны женщинам и людям, страдающим от проблем с опорно-двигательным аппаратом. Подебрады специализируются на сердечно-сосудистых заболеваниях. В Теплице есть специальные программы для лечения ДЦП. Яхимов знаменит радоновыми ваннами, помогающими при целом спектре заболеваний. При этом ошибочно думать, что на курортах люди занимаются исключительно лечением, везде есть неограниченные возможности для развлечений. Пляжный отдых . Да, вы не ослышались. В Чехии нет морей, но есть прекрасные озёра и водохранилища. На первом месте находится Махово озеро (расстояние от Праги – около 60 км), предлагающее активный отдых на курортах Старые Сплавы и Доксы. К услугам туристов катание на яхтах и велосипедах, гольф, теннис, рыбалка и многое другое, и всё это в окружении красивых замков, гор, лесов и чистейших пляжей. Есть в Чехии и аналог Мёртвого моря – Каменцово озеро. В нём можно плавать, но процент солей в воде достаточно высок, что, в свою очередь, благотворно влияет на здоровье.

. Да, вы не ослышались. В Чехии нет морей, но есть прекрасные озёра и водохранилища. На первом месте находится Махово озеро (расстояние от Праги – около 60 км), предлагающее активный отдых на курортах Старые Сплавы и Доксы. К услугам туристов катание на яхтах и велосипедах, гольф, теннис, рыбалка и многое другое, и всё это в окружении красивых замков, гор, лесов и чистейших пляжей. Есть в Чехии и аналог Мёртвого моря – Каменцово озеро. В нём можно плавать, но процент солей в воде достаточно высок, что, в свою очередь, благотворно влияет на здоровье. Активный зимний отдых . Развитие горнолыжных курортов привлекает в Чехию любителей экстрима. Наилучшие условия созданы в горах Крконоше. Эта территория является национальным парком, и здесь находится самая высокая гора в стране – Снежка. Кататься можно как на горных лыжах, так и на обычных. Курорт международного уровня создан в Шпиндлеров-Млыне. Здесь можно отдыхать в любой сезон: зимой на лыжах, летом – на водохранилище Лабска, в межсезонье – в бассейнах и фитнес-центрах.

. Развитие горнолыжных курортов привлекает в Чехию любителей экстрима. Наилучшие условия созданы в горах Крконоше. Эта территория является национальным парком, и здесь находится самая высокая гора в стране – Снежка. Кататься можно как на горных лыжах, так и на обычных. Курорт международного уровня создан в Шпиндлеров-Млыне. Здесь можно отдыхать в любой сезон: зимой на лыжах, летом – на водохранилище Лабска, в межсезонье – в бассейнах и фитнес-центрах. Активный летний отдых . В Республике очень много рек, поэтому люди активно занимаются рафтингом, виндсёрфингом, кайтсёрфингом, вейкбордингом. Сплавы по Влтаве, Сазаве, Мораве и другим рекам возможны как продолжительностью один день, так и многодневные. Маршруты рассчитаны на любой уровень подготовки путешественников, всё необходимое можно взять в пункте прокате.

. В Республике очень много рек, поэтому люди активно занимаются рафтингом, виндсёрфингом, кайтсёрфингом, вейкбордингом. Сплавы по Влтаве, Сазаве, Мораве и другим рекам возможны как продолжительностью один день, так и многодневные. Маршруты рассчитаны на любой уровень подготовки путешественников, всё необходимое можно взять в пункте прокате. Экотуризм . В Чехии есть девять крупных заповедников и национальных парков. Практически в каждом проложены пешие и велосипедные маршруты, по ходу передвижения можно встретить уютные пансионаты и маленькие ресторанчики. Чешская Швейцария разделена пополам – другая его часть принадлежит Германии. Здесь можно заняться конным спортом. Шумава знаменита озёрами ледникового периода и тем, что это крупнейший лесной массив центральной части Европы. Другие парки не менее интересны.

. В Чехии есть девять крупных заповедников и национальных парков. Практически в каждом проложены пешие и велосипедные маршруты, по ходу передвижения можно встретить уютные пансионаты и маленькие ресторанчики. Чешская Швейцария разделена пополам – другая его часть принадлежит Германии. Здесь можно заняться конным спортом. Шумава знаменита озёрами ледникового периода и тем, что это крупнейший лесной массив центральной части Европы. Другие парки не менее интересны. Гастрономический туризм. Можно организовать своё путешествие так, чтобы посетить самые лучшие рестораны и кафе и отведать самые вкусные блюда. Кому-то понравится экскурсия на пивоварню. А можно отправиться в винный тур. Да, виноградники в Чехии тоже есть! Например, виноградник Святой Клары в Трое и Гребовка (недалеко от Праги). А Литомнержице и Мельник и вовсе являются винодельческими городками.

Одним словом, в Чехии (как и в Греции) есть всё!

Самые яркие события и праздники

Рождественская ярмарка в Праге, Чехия Ночь ведьм – 30 апреля праздник сжигания ведьм

Как и во всех других странах, в Чехии люди любят устраивать праздники и народные гуляния. Перечислим основные из них:

1 января – Новый год (совмещается с празднованием Дня восстановления независимости);

– Новый год (совмещается с празднованием Дня восстановления независимости); 1 мая – День труда. С момента утраты статуса социалистического государства этот день перестал почитаться как прежде, но в последние годы он пережил второе рождение, трансформировавшись в День весны и долгой любви.

– День труда. С момента утраты статуса социалистического государства этот день перестал почитаться как прежде, но в последние годы он пережил второе рождение, трансформировавшись в День весны и долгой любви. 8 мая – День Победы. Ранее Чехословакия отмечала его как и СССР (и в дальнейшем Россия) 9-го числа. С момента обретения независимости празднование началось по европейскому обычаю из-за разницы во времени в момент подписания немцами капитуляции (в СССР уже было 9-ое число, а в Европе – 8-ое).

– День Победы. Ранее Чехословакия отмечала его как и СССР (и в дальнейшем Россия) 9-го числа. С момента обретения независимости празднование началось по европейскому обычаю из-за разницы во времени в момент подписания немцами капитуляции (в СССР уже было 9-ое число, а в Европе – 8-ое). 6 июля – день казни Яна Гуса. Проповедник очень почитаем в стране и является символом свободы и преобразований.

– день казни Яна Гуса. Проповедник очень почитаем в стране и является символом свободы и преобразований. 28 сентября – День чешской государственности. В этот день почитают память святого Вацлава, который завершил процесс объединения чешских земель и мирного становления христианства.

– День чешской государственности. В этот день почитают память святого Вацлава, который завершил процесс объединения чешских земель и мирного становления христианства. 17 ноября – День борьбы за свободу и демократию. В 1939 году в этот день вышли протестовать против фашизма студенты, а в 1989 году – закончился коммунистический режим.

– День борьбы за свободу и демократию. В 1939 году в этот день вышли протестовать против фашизма студенты, а в 1989 году – закончился коммунистический режим. 24-26 декабря – Сочельник. Несмотря на атеистические взгляды многих чехов, страна отмечает католическое Рождество, сопровождающееся народными гуляниями и всеобщим весельем.

– Сочельник. Несмотря на атеистические взгляды многих чехов, страна отмечает католическое Рождество, сопровождающееся народными гуляниями и всеобщим весельем. Масопуст (т. е. масленица) празднуется каждый год в разные числа февраля и сопровождается карнавальными шествиями и уличными пирами. Никакой религиозной составляющей в нём нет, корни праздника уходят в язычество. Есть такая примета: если человек хочет весь год быть удачливым и богатым, то в этот день нужно объесться от пуза, в противном случае счастье отвернётся.

Традиционная чешская кухня

Кнедлики, национальное чешское блюдо Жареная свинина с капустой и кнедликами

Чешская кухня не отличается изысканными ингредиентами вроде осетрины и устриц, но её отличает большое разнообразие блюд и очень большие порции. Обязательно нужно попробовать:

Вепрево колено . Свиная рулька уже давно стала самым вкусным символом страны. Каждое кафе и ресторан имеют свой уникальный рецепт приготовления этого блюда, но размер порции их объединяет: колено нужно заказывать на двоих, а то и троих обедающих.

. Свиная рулька уже давно стала самым вкусным символом страны. Каждое кафе и ресторан имеют свой уникальный рецепт приготовления этого блюда, но размер порции их объединяет: колено нужно заказывать на двоих, а то и троих обедающих. Свиные рёбрышки в меду . Подаются сразу с несколькими видами соусов и очень хороши с пивом.

. Подаются сразу с несколькими видами соусов и очень хороши с пивом. Голубой карп . Карп является любимой рыбой у чехов и готовится во всех видах. Необычный цвет приобретается в процессе варки с добавлением уксуса.

. Карп является любимой рыбой у чехов и готовится во всех видах. Необычный цвет приобретается в процессе варки с добавлением уксуса. Полевка . Так называются супы всех видов. Обычно они очень густые, по консистенции напоминают больше жидкое пюре, чем бульон. Распространена чесночная полевка, из квашеной капусты, из потёртых овощей. Подаётся, как правило, не в тарелке, а в круглой буханке хлеба.

. Так называются супы всех видов. Обычно они очень густые, по консистенции напоминают больше жидкое пюре, чем бульон. Распространена чесночная полевка, из квашеной капусты, из потёртых овощей. Подаётся, как правило, не в тарелке, а в круглой буханке хлеба. Кнедлики . Это блюдо чаще всего подаётся на гарнир, но может быть и отдельным десертом. Представляет собой маленькие варёные лепёшки из теста или картофеля.

. Это блюдо чаще всего подаётся на гарнир, но может быть и отдельным десертом. Представляет собой маленькие варёные лепёшки из теста или картофеля. Трлдо . Самый известный в Чехии десерт, представляет собой зажаренную трубочку из теста, посыпанную сахаром и подаваемую с различными наполнителями.

. Самый известный в Чехии десерт, представляет собой зажаренную трубочку из теста, посыпанную сахаром и подаваемую с различными наполнителями. Пиво:)Тут слова излишни. Добавим лишь, что кроме традиционного вкуса можно попробовать крапивное, кофейное, банановое, черничное и другие необычные сорта.

В Чехии очень много ресторанов и кафе, нередко продаётся еда и на улице. Везде можно кушать без угрозы здоровью. Цены на все виды блюд везде примерно одинаковы, даже пафосные рестораны вполне по карману среднестатистическому туристу. Средний счёт заведения общепита составляет 450 крон (примерно 1300 рублей) на двоих. Сюда входит спиртное и, в большинстве случаев, чаевые официанту (примерно 10%).

Интересные факты о кухне:

Во многих заведениях подаётся борщ, но в него кладут не сметану, а взбитые сливки. Сахар-рафинад и йогурт изобрели в Чехии. Уровень потребления пива – самый высокий в мире. В 2010 году был проведён кулинарный эксперимент, в ходе которого доброволец по фамилии Бокштефл дважды в день ел в ресторанах традиционные блюда из мяса и запивал их пивом. При этом он не занимался спортом и не готовил еду дома. Удивительно, но он похудел за месяц более, чем на 6 кг, будучи твёрдо уверенным не во вреде для фигуры сытных и жирных блюд национальной кухни, а воздействии иных факторов.

Где лучше разместиться в Чехии

Dancing house hotel (Танцующий дом), Прага

Способ размещения зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. В любом городе страны можно снять квартиру, цена за сутки размещения начинается от 20 евро. Нижний порог цен на хостелы – 8 евро. В эту стоимость входит ночлег в комнате на 6-8 человек, ванная комната и душ – в коридоре.

Отели в Праге достаточно доступны и способны удовлетворить любой вкус. Есть красивые гостиницы с роскошными интерьерами в исторических зданиях (например, Art Deco Imperial), а есть достаточно скромные, но уютные трёхзвёздочные отели (например, Praga Center Plaza).

Мы рекомендуем вам выбирать отели в центре города. Разница в цене, по сравнению с отдалёнными районами, небольшая. И её совсем будет незаметно с учётом стоимости проезда и затраченного на дорогу времени. Дело в том, что в центральной части столицы:

сосредоточены все достопримечательности города;

находится железнодорожный вокзал;

расположена Вацлавская площадь – именно отсюда начинаются практически все экскурсии.

Цена отеля в центре города начинается от 30 евро в сутки (в высокий сезон).

Как добраться до Чехии

Самолёт Чешских авиалиний

Так как Чехия является одной из стран, поддерживающих Шенгенское соглашение, то для поездки понадобится соответствующая виза. Если в загранпаспорте действующий шенген, оформленный для посещения других стран Европы, отсутствует, то придётся сдать документы в Генеральное консульство или визовые центры. Стоимость обычной визы – 35 евро, срочной – 70 евро, дополнительный визовый сбор составит 25 евро. Срок рассмотрения документов – от 5 рабочих дней.

Добраться до страны можно:

С помощью самолёта . На сегодняшний день в Чехии есть 11 международных и внутренних аэропортов, но крупнейшим туристическим центром является столица Прага (аэропорт Вацлав Гавел). Перелёт – самый быстрый и удобный способ.

. На сегодняшний день в Чехии есть 11 международных и внутренних аэропортов, но крупнейшим туристическим центром является столица Прага (аэропорт Вацлав Гавел). Перелёт – самый быстрый и удобный способ. На поезде . Такой путь выбирают романтически настроенные люди, и те, кто боится летать, потому что об экономии финансов речь не идёт, цена поездки сопоставима с перелётом. Поезда ходят из двух российских городов – Москвы и Санкт-Петербурга (время в пути 26 и 36 часов соответственно).

. Такой путь выбирают романтически настроенные люди, и те, кто боится летать, потому что об экономии финансов речь не идёт, цена поездки сопоставима с перелётом. Поезда ходят из двух российских городов – Москвы и Санкт-Петербурга (время в пути 26 и 36 часов соответственно). На автобусе . Цена проезда будет в пределах 100 евро туда/обратно, но достаточно тяжело сидеть почти 40 часов.

. Цена проезда будет в пределах 100 евро туда/обратно, но достаточно тяжело сидеть почти 40 часов. На автомобиле. Этот способ подойдёт для желающих посмотреть Белоруссию и Польшу, потому что сэкономить не получится – стоимость бензина и ночевок в отеле (2 ночи) будет достаточно высокой.

Средняя цена на перелёт из Москвы в Прагу (туда и обратно) составляет 16 500 рублей – на ноябрь 2018 года.

Время перелёта из городов:

Москва – 2 часа 50 минут;

Санкт-Петербург – 2 часа 30 минут;

Казань – 3 часа 50 минут;

Екатеринбург – 4 часа 30 минут;

Владивосток – 14 часов 45 минут.

Тонкости передвижения по стране

Путешествовать по Чехии удобнее всего с помощью поезда и автобуса. Цены билета – 100-300 крон. В соседние Австрию и Германию можно уехать также автобусом за 500-600 чешских крон.

В Праге хорошо развит общественный транспорт. Метро работает до полуночи, трамваи и автобусы – круглосуточно, билет является единым. Цена зависит от времени пользования транспортом: 30 минут поездок – 24 кроны, сутки – 110 крон.

Какие сувениры привезти из Чехии

Сувениры из Чехии Куклы-марионетки можно купить практически в любом чешском городе, в Праге разумеется тоже

К национальным сувенирам Чехии, которыми можно порадовать близких и приобрести на память для себя, относятся:

Украшения из граната. Центром обработки этого минерала является городок Турнов, но изделия можно купить по всей стране. Украшения со вставками камня влтавин. Из его названия уже понятно, что к его происхождению имеет отношение знаменитая река Влтава. Этот минерал, похожий на бутылочное стекло, находят только возле её берегов. Натуральная косметика. Её выпуск начался ещё с середины XVIII века по указу богемской королевы Марии Терезии. В составе необычные ингредиенты местного происхождения: минеральная вода, соли, пиво, вино, экстракт конопли и др. Самые известные бренды: Manufaktura, Herbavera, RYOR, Botanicus. Пиво и пивные кружки. У чехов популярно выражение: «Украшения – мамам, пиво – папам». Кружки украшены видами Праги и вмещают в себя не менее литра благородного напитка. Есть подарочные наборы, в которых красиво оформлено и то, и другое. Травяной ликёр «Бехеровка». Производится на курорте Карловы Вары, там же есть музей, посвящённый целебному напитку, купить можно во всех уголках страны. Карловарские вафли. Честно скажем, что вкус – на любителя. Но их необычная форма давно стала одним из символов Чехии. Куклы-марионетки. Удивительно, но ими восхищаются в большей степени взрослые, а не дети.

Из страны нельзя вывозить оружие и наркотические вещества. Потребуется специальное разрешение на перемещение предметов искусства (картины, скульптуры, антиквариат) и архивных документов. Вывоз животных и растений также регламентируется таможенным законодательством. С чешской стороны нет ограничений на экспорт алкоголя, но в Россию разрешено ввозить не более 3 литров любого напитка на одного человека, достигшего совершеннолетия.

Плюсы и минусы отдыха в Чехии

Несомненными преимуществами отпуска в Чехии являются:

доступные цены (одни из самых низких в Европе);

богатейшая культурная программа (Чехия не была разрушена во время войн, что само по себе - редкость);

огромные порции в ресторанах;

всевозможные виды туризма;

удачное местоположение, позволяющее посетить соседние страны.

ХорошоТАМ считает, что минусов отдыха в Чехии нет, впрочем, каждый решает этот вопрос для себя сам.

Что обязательно нужно сделать в Чехии

«Чехия без пива - деньги на ветер»

продегустировать знаменитое пиво;

прогуляться по центру Праги;

загадать желание на Карловом мосту;

полюбоваться астрономическим часами Орлой;

подняться на копию Эйфелевой башни на Петршинском холме;

посетить собор Святого Вита;

ужаснуться в костнице в Кутной Горе;

прогуляться по замку в Чешском Крумлове;

попробовать минералку в Карловых Варах;

объесться вепревым коленом в ресторанчике;

посетить Пражский зоопарк (входит в 10-ку лучших в мире).

В последний день – не забыть купить сувениры и бросить монетку в Влтаву, чтобы непременно вернуться в волшебную Чехию ещё раз!

А если у вас ещё остались силы после постоянной дегустации пива и абсента, вы можете пройтись по местным торговым центрам и специализированным магазинчикам. Ассортимент - как и во всех странах Европы (одежда, обувь, текстиль), но в период распродаж (апрель, июль, октябрь, новогодние праздники) можно здорово сэкономить. И помните золотое правило: чем дальше от центра, тем ниже цены.