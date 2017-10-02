10 способов отдохнуть дешевле и сэкономить деньги

Эти 10 советов помогут экономному туристу не потратить лишнего и держать финансовый вопрос под контролем. Ничего сложного, нужно просто постараться всё посчитать и немного уделить время, чтобы сделать поездку дешевле.

1. Купите самый дешевый тур который хотели

Не нужно выбирать сомнительный тур или покупать билеты на подозрительных сайтах, где продаются путевки по странно низким ценам. Постарайтесь просто посмотреть желаемую поездку, например, на 10-ти сайтах. Иногда вы будете удивлены, что даже уже вроде бы не дорогой билет, будет ещё дешевле на другом сайте, только лишь из-за того, что в данный момент, например Tez-tour или Аэрофлот проводят акцию, в таких случаях, кроме как на самом официальном сайте, вы нигде не найдёте эту скидку, ни букинге, ни на каком-нибудь мета-поисковике. Хотя и там, часто можно найти тоже самые дешевые путевки/билеты/отели.

Например, сотрудник ХорошоТАМ совсем недавно случайно наткнулся на супер-дешевые цены на отели от БиблиоГлобус, номер в отеле в Сочи на Красной поляне стоил 339 руб. / сутки на двоих человек (в обычные дни он стоит около 2200 руб.), даже номера с 6-тью спальнями можно было найти за 800 руб. Что звучит нереально, но такие акции часто проводят тур-операторы, они тем самым избавляются от лишних купленных номеров или путевок или билетов на самолёт/поезд/автобус, когда знают, что быстро и по хорошей цене их просто не успеют продать. Они ничего не теряют, они уже заработали своё, а это просто издержки.

2. Экономьте при покупке экскурсий

Совет хороший, но к нему нужно отнестись серьезно! Чаще всего тур-операторы продавая свои путевки, после заселения в отель, предлагают посетить их "коктейль", это когда они вроде как должны рассказать о стране, о правилах пребывания в ней, чтобы человек не попал в плохую ситуацию, они в этот момент рассказывают об экскурсиях и часто обманывают новых туристов, о том, что якобы страховка не будет действовать, если вы возьмете экскурсию у других компаний, так делают не очень хорошие на руку сотрудники.

Ваша страховка оплачивается и дествует на весь период пребывания в стране, уточните даже это у своего оператора по телефону или при покупке путвки. Но мы не говорим, что значит вам нужно бежать и покупать экскрусию у странного человека на улице на машине 60-тых годов. Лучше это сделать в самом отеле или в случае с Европой и странами первого и второго мира, в офисах этих компаний. Уточните у них все документы, посмотрите их транспорт и только после этого покупайте путевку. Так вы сэкономите до дестяти раз от стоимости, которую предлагал сотрудник от тур-оператора. Но повторим! Проверьте все документы там где покупаете, узнайте какой у них транспорт, есть ли гид на нужном вам языке и не попадайтесь на мошенников, это не сложно.

3. Получайте скидки

Значительную статью расходов составляют билеты в музеи. Однако есть категория туристов, которая может посещать храмы культуры бесплатно - это студенты. Единственное условие: на кассе нужно показать студенческий билет международного образца. Во многих музеях мира для людей старше 60 или 65 лет действуют скидки. Достаточно лишь показать паспорт.

4. Экономьте на транспорте

В крупных городах, где большой поток туристов, можно приобрести транспортную карту. Вместо того, чтобы оплачивать каждый проезд в автобусе, трамвае или метро (а таких поездок в незнакомом городе может быть очень много), вы покупаете единый билет с фиксированной ценой. Такая карта может действовать, например, сутки, или трое, или даже быть недельной. Заранее уточните, на какие виды транспорта распространяется действие карты и до какого часа она работает. Но учтите: если вы поселились в центре города и предполагаете везде ходить пешком, транспортная карта может и не окупиться.

5. Ходите за едой в магазин или кушайте там где едят местные жители

Будьте откровенны: часто ли вы обедаете или ужинаете в кафе и ресторанах, когда находитесь в своем собственном городе? Наверняка многие ответят "нет". Так почему же за границей еда в подобных заведениях считается нормой? В общем, совет простой: хотите есть - идите в супермаркет. Если вы поселились в апартаментах, можете готовить себе еду там. А если живете в отеле, сэкономьте хотя бы на завтраках, купив себе йогурт, сэндвич и кофе в ближайшем магазине. Кстати, бронируя номер, уточните, есть ли в нем чайник и можно ли пользоваться микроволновкой.

Конечно же, часто хочется себя побалывать и покушать в кафе, но не спешите садитсья в первый кафе от пляжа или вашего отеля. Пройдитесь немного, но в сторону от туристических районов. Часто совсем рядом с вами будут кафе и столовые, где кушают местные жители, а если они там кушают, значит там и вкусно и недорого.

В Таиланде вообще замечено, что некоторые кафе в конце меню, имеют точно такие же блюда как с первых страниц, но в раза три дешевле и только на тайском, при этом, вы можете просто заказать себе любое блюдо ткнув пальцем в меню, а перевести его можно в телефоне с помощью онлайн-переводчика. Это похоже сделано специально для местных жителей, которые бы тоже хотели покушать здесь, но не хотят тратить большие деньги, как туристы, вот владельцы кафе и идут на такие способы привлечения и своих жителей и гостей курорта одновременно.

6. Будьте осторожны с банкоматами

Многие платежи за границей удобно совершать с помощью пластиковой карты. Ею можно расплатиться в отеле, ресторане, музее, на вокзале, в аэропорту и т.п. Но если вам понадобится наличка, придется воспользоваться банкоматом. Лучше выбирать не уличные, а те, что стоят в отделениях банков - на них мошенники редко ставят считывающие устройства. Кроме того, не снимайте деньги ночью и в малолюдных местах - это опасно.

Порой банк блокирует карту клиента при совершении операции в другой стране (снятие наличных, оплата покупок в магазине и счетов в кафе и т. д.). Так кредитные организации борются с мошенничеством. Поэтому перед путешествием обязательно позвоните в свой банк и сообщите о том, куда и на сколько вы едете.

7. Не носите с собой большую сумму

Ни для кого не секрет, что там, где много туристов, много и карманников. Если не хотите в один прекрасный день оказаться в чужой стране без гроша, то, выходя из отеля, берите с собой минимум наличных. Основные же активы поместите в сейф - такую услугу обычно предлагают отели. Только заверните деньги в бумагу, заклейте скотчем и напишите точную сумму - чтобы у персонала не было соблазна украсть купюру-другую в надежде, что не заметят. Банковскую карту тоже лучше иметь при себе на случай непредвиденных трат.

8. Не оставляйте деньги на виду

Расплачиваясь в отеле или в магазине, не демонстрируйте толстый бумажник или пачку денег: рядом могут оказаться те, кто только и ждет удобного случая облегчить ваши карманы. Также не стоит разбрасывать наличные в номере отеля - не факт, что персонал их не присвоит. Если там, где вы остановились, нет сейфа, разделите наличку на части и спрячьте в разных местах, например в запирающихся на ключ или кодовый замок чемоданах: если украдут, то хотя бы не все.

9. Меняйте валюту с выгодой

Если вы едете в страну, где ходят доллары или евро, то лучше их купить еще в России. Это намного выгоднее, чем менять за границей рубли или снимать деньги в долларах или евро с рублевой карты. В Турции, Чехии, Венгрии и других странах, где в ходу местная валюта, выгоднее пользоваться банковской картой. Но все же привезите с собой немного долларов или евро на первое время, для подстраховки. Только не спешите сразу по приезду бежать в обменный пункт - в аэропорту и на вокзале зачастую невыгодный курс. Меняйте здесь лишь деньги на проезд.

10. Выберите подходящую банковскую карту

Если ваш счет в рублях, то в долларовой стране вам выгоднее расплачиваться картой VISA, а в странах Евросоюза - картой MasterCard. Это объясняется особенностями конвертации валют в разных платежных системах. То есть, когда вы оплачиваете или снимаете деньги, то вначале банк конвертируют валюты, например, вы снимаете 100$, а у вас на карте 10 000 руб -> если у вас ВИЗА, банк посчитает по курсу доллар к рублю и выдаст вам деньги, но если вы снимаете деньги с карты МастерКард, то вначале банк конвертирует из рублей в евро, а потом из евро в доллары, вы в это время потеряете проценты на лишней конвертации. Тоже самое, если вы снимаете или оплачиваете покупку в ЕВРО, а расплачиваетесь картой VISA.

Счатсливой вам экономии :)

А сэкономленные деньги, лучше потратить на те же дополнительные экскурсии или сувениры, часто бывает, что на оставшиеся деньги, можно было купить ещё раз данный тур и отдохнуть так же. А ведь отдых можно провести уже в другой стране, тем самым получить в два раза больше эмоций и удовольствия от увиденного, чем проесть все деньги в дорогих ресторанах для туристов.