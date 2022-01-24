Собрались лететь на отдых в Венгрию? Рассказываем о самых популярных городах среди туристов, лучших достопримечательностях 🏛️, венгерской кухне 🥧, национальных праздниках, о менталитете венгров, истории 📖 страны, а так же о том, где вообще находится Венгрия, в какие отели лучше покупать туры и как добраться из России

Озеро Балатон

Отличаясь культурно и лингвистически от всех своих непосредственных соседей, Венгрия является очень «странной» страной в Центральной Европе, но по всем самым благородным причинам.

Это нация, чья столица, Будапешт, может служить зеркалом классической Вены – это мир прекрасно сохранившихся замков, соблазнительно хороших вин и тихой стоической гордости: пейзажей низменных гор, дубовых лесов и термальных источников.

Римляне были первыми, кто использовал горячие воды, первоначально в лечебных целях. Сегодня же целью является отдых, и со временем бани превратились в великолепные архитектурные сооружения, особенно в Будапеште.

Столица представляет собой элегантный, стильный и оживленный город, состоящий из двух отдельных поселений, сгруппированных по обе стороны реки Дунай: холмистая Буда изобилует изящными зданиями в стиле Габсбургов и неоклассицизма, а раскинувшийся Пешт является торговым центром с щедрой россыпью произведений искусства и архитектурой в стиле модерн.

Будапешт долгое время был центром художественного, музыкального и литературного сообщества Венгрии и, безусловно, является лучшим местом в стране с большим выбором баров, ресторанов и ночных клубов.

Города поменьше также очаровательны с точки зрения архитектуры и заслуживают посещения сами по себе: Печ с его музеями, Эгер за его укрепления и печально известное вино из бычьей крови и Дьёр, в великой базилике которого находится золотая Герма Святого Ласло.

За пределами городов Венгрия купается в природных прелестях. К юго-западу от Будапешта находится озеро Балатон, крупнейший водоем с пресной водой в Центральной Европе, где местные жители проводят жаркое лето, охлаждаясь в водах со средней температурой 20°C.

Зимой в Венгрии становится холодно, и искатели острых ощущений направляются на север, к Баконским холмам, чтобы получить возможность покататься на лыжах, а затем расслабиться и искупаться в термальных источниках.

Пусть страна и не имеет выхода к морю, но она довольствуется тем, что вспахивает собственную борозду независимо от того, какие семена сеют её соседи, и от этого ей становится только лучше.

Общая информация о Венгрии

Численность населения 9 821 318 человек оценка ООН на 2016 год, катойконим жителей Венгрии – венгры, мужчина – венгр, а женщина – венгерка.

9 821 318 человек оценка ООН на 2016 год, катойконим жителей Венгрии – венгры, мужчина – венгр, а женщина – венгерка. Официальным языком является – венгерский (мадьярский). Немецкий и английский широко распространены как среди старшего, так и среди молодого поколения. Также говорят на французском языке, в основном в западной Венгрии.

является – венгерский (мадьярский). Немецкий и английский широко распространены как среди старшего, так и среди молодого поколения. Также говорят на французском языке, в основном в западной Венгрии. Религия в Венгрии. Христианство: 52 % католики, 16 % кальвинисты, 3 % лютеране, 2,6 % греко-католики и небольшое количество представителей других христианских, православных и иудейских меньшинств.

Важные и экстренные номера для туристов

Телефонный код страны: +36;

общий номер телефона службы экстренной помощи: 112;

полиция: 107;

скорая помощь: 104;

пожарная служба: 105.

Этикет чаевых в Венгрии

В Венгрии очень распространены чаевые, поэтому стоит запастись монетами, они помогут вам пережить день. Как правило от вас будут ожидать чаевых в отелях, ресторанах и спа-центрах. Во многих местах есть дежурные и уборщики, которые ожидают чаевых в размере не менее 100 форинтов (24 рубля на 2022 год). Вы также должны оставить немного денег для таксиста. Сколько вы даете чаевых, зависит от обслуживания и от того, насколько вы довольны. А теперь вкратце, где и сколько оставлять чаевых.

Гид . Ориентировочная сумма для гидов, проводящих бесплатные прогулки, составляет 500 форинтов;

. Ориентировочная сумма для гидов, проводящих бесплатные прогулки, составляет 500 форинтов; СПА . Обслуживающему персоналу следует давать стандартные чаевые в 100-200 форинтов, но массажистам, очевидно, следует давать больше. Около 500 форинтов будет достаточно.

. Обслуживающему персоналу следует давать стандартные чаевые в 100-200 форинтов, но массажистам, очевидно, следует давать больше. Около 500 форинтов будет достаточно. Ресторан . 10-15 % от вашего счёта.

. 10-15 % от вашего счёта. Отели . 200 форинтов являются отличным платежным средством в отелях, так как вы можете использовать их для покрытия чаевых носильщикам и посыльным, горничным и официантам, а также персоналу бара.

. 200 форинтов являются отличным платежным средством в отелях, так как вы можете использовать их для покрытия чаевых носильщикам и посыльным, горничным и официантам, а также персоналу бара. Такси. Дайте дополнительные 10% чаевых вашему таксисту. Важно помнить, что эти чаевые ожидаемы, и было бы довольно грубо не дать их, если конечно поездка прошла гладко. .

Где находится Венгрия

Венгрия на карте мира

Венгрия

Венгрия расположена в Центральной части Европы. Соседствует со Словакией на севере, Украиной на северо-востоке, Румынией на востоке, Сербией на юге и Австрией на западе.

Основная часть территории равнинная. Страну с севера на юг пересекает река Дунай, протяженностью 410 км. К тому же, Венгрия славится своим озером Балатон (592 квадратных метра), которое сами венгры называют «нашим морем», хотя его средняя глубина составляет всего 3 метра. Вся страна разделена на 20 административно-территориальных единиц, 19 из которых являются меге (уездами) и городом республиканского подчинения (Будапештом), приравненным к меге.

Топ достопримечательностей Венгрии

Цепной мост Парламент Будапешта Пещеры национального парка Аггтелек Лиллафюред Базилика Святого Стефана

Чтобы спланировать поездку, сочетающую в себе историю, культуру и природные ландшафты, знакомство с основными туристическими достопримечательностями Венгрии — это первый шаг. В Венгрии, вы найдете невероятные национальные парки, пещеры, замки, соборы, озера и знаменитые термальные ванны. Вы также обнаружите, что самые интересные достопримечательности Венгрии выходят за пределы её невероятной столицы Будапешта, и что можно исследовать фантастические достопримечательности в каждом уголке страны.

А теперь мы готовы вам рассказать о самых невероятных туристических достопримечательностях Венгрии:

Парламент Будапешта – величайшая икона страны, расположенная в столице. Это третий по величине парламент в мире и, безусловно, один из самых красивых. Снаружи место впечатляет своим неоготическим стилем, богатством деталей, симметрией и, конечно же, размерами, что делает его самым большим во всей Европе. Внутри вас ждут огромные залы и лестницы, колоны из красного мрамора, фантастические произведения искусства, а также драгоценные камни, золото и Священная корона Венгрии, выставленная в центральном зале парламента. Рекомендуем совершить экскурсию по будапештскому парламенту, чтобы узнать больше об истории и деталях этого великолепного здания.

Цепной мост – самое символичное место Будапешта и визитная карточка венгерской столицы. Данный мост — один из нескольких, соединяющих древние города Буда (горный) и Пешт (равнинный), существовавшие до их объединения в 1871 году. Цепной мост пересекает Дунай, вторую по величине реку в Европе (после Волги). Мы рекомендуем прогулку на лодке по Дунаю. Вам обязательно понравится.

Пещеры национального парка Аггтелек. Увлекаетесь экотуризмом, тогда рекомендуем открыть для себя известняковые образования и подземные пещеры национального парка Аггтелек. Он входит в список наследия ЮНЕСКО. В парке вы найдёте пещеру Барадла, самую большую пещеру в Европе, протяженностью более 25 км. Здесь можно совершить пешеходные и велосипедные туры, их предлагают прямо в парке, а также в пещерах и вокруг них, у вас будет уникальная возможность увидеть впечатляющее подземное разнообразие, ледяную пещеру и Пещеру Мира.

Озеро Балатон. Из-за своей протяженности – является самым большим пресноводным озером в Европе, а также одной из главных туристических достопримечательностей Венгрии. Летом на озере можно искупаться, половить рыбу и поплавать. А в зимнее период наиболее распространенными видами деятельности являются зимняя рыбалка и катание на коньках. Чтобы насладиться достопримечательностями озера Балатон, следует посетить такие города, как Шиофок, Кестхей, Балатонфюред и красивый полуостров Тихань.

Лиллафюред – ещё одна знаковая достопримечательность венгерского пейзажа. На самом деле он стал отелем Hunguest Hotel Palota, который сейчас является одним из лучших отелей Венгрии. Здесь вы увидите сказочное сочетание красивого замка в стиле ренессанс в горах Букк с лесом и озером в одном пейзаже. Исторически, с 1930 года это было успешное место отдыха среди венгров. Сегодня он предлагает множество мероприятий на курорте и вокруг него. Среди самых интересных занятий вы можете прокатиться на поезде по лесу, посетить пещеру Лиллафюред, порыбачить, заняться парусным спортом или покататься на лыжах зимой или просто насладиться курортом и разнообразными процедурами, предлагаемыми в спа-центре курорта.

Базилика Святого Стефана— не что иное, как самая большая церковь Венгрии и самое фотографируемое зданий в мире. Строительство посвящено первому венгерскому королю святому Стефану. Любопытно, что базилика до сих пор хранит мумифицированную руку короля в сокровищнице. Возведенный в неоклассическом стиле и завершенный в 1905 году после 54 лет строительства, его огромный и внушительный купол высотой 96 метров открыт для посетителей, и тех кто хочет увидеть панорамный вид на город. Интерьер базилики настолько фантастичен, здесь вы найдете коллекцию религиозных драгоценностей и статую святого Стефана в натуральную величину. Ещё удивительно, что в Базилике, также проходят музыкальные концерты, от хоров до классической и современной музыки.

Крупные города

Музей этнографии в Будапеште Площадь Кошута, Дебрецен Руины замка Эгер Мощенные улочки Сентендре Виноградник Токай-Хецёлё

Венгрия – популярная страна в Восточной Европе. Характеризуется могучими замками, потрясающими сельскими районами, сверкающими городами и потрясающей архитектурой. Здесь интересная культура сочетается с историей, вкуснейшими блюдами и неповторимым опытом путешествий. Если вы хотите познакомиться с секретами и сокровищами этой страны, вот лучшие города Венгрии для посещения.

Будапешт

Венгерская столица – Будапешт не нуждается в представлении. Его украшает грандиозный Будайский замок и разрезает пополам извилистый Дунай. С годами Будапешт превратился в загадочную, но блестящую точку. В этом городе есть всё: от известных университетов, привлекающих эрудированных студентов, до бессонных клубов и баров, бурлящих термальных ванн и обширных зелёных зон. Вы будете очарованы Будайской крепостью, внесенной в список ЮНЕСКО, а гурманы будут довольны бесчисленными продуктовыми лавками на центральном рынке.

Дебрецен

Дебрецен – эта скрытая жемчужина недалеко от румынской границы — лучшее место в Венгрии, где можно познакомиться с аутентичным образом жизни, а также второй по величине город в стране. Удивительный коктейль из истории и культуры встречает туристов неоклассическими фасадами, музеями и прекрасным городским парком.

Эгер

Если вы энтузиаст истории, обязательно посетите Эгер. Здесь вы наткнётесь на фантастические здания в стиле барокко и средневековый замок Эгер, который расположен на южном склоне гор Бюкк, он был воротами в северную часть Венгрии. После того, как вы полюбуетесь оставшимися башнями, руинами и потрясающим видом на окрестности, найдите время, чтобы исследовать средневековый центр и расслабиться в одном из многочисленных ресторанов или богемных кафе.

Сентендре

Расположен на берегу Дуная в 20 километрах от Будапешта, Сентендре возвышается симфонией мощеных улиц и вековых мадьярских домов. Этот живописный город впечатляет совершенно волшебным старым городом, который несёт на себе следы средиземноморских и сербских поселенцев. Сегодня город является настоящим магнитом для начинающих художников и является домом для множества галерей, бутиков и красочных зданий.

Токай

Токай— основное вино Венгрии, а также регион на северо-востоке страны. Название также носит главный город в этом винодельческом районе. Являетесь ли вы знатоком вина или нет, посещение Токая – это неповторимый опыт. Город является объектом наследия ЮНЕСКО известным своей богатой историей. Помимо потрясающей мадьярской архитектуры, он также предлагает прекрасный вид на виноградники и другие деревни в регионе.

Тихани

Один из самых популярных курортов Венгрии, Тихань возвышается над озером Балатон и впечатляет своими необыкновенными пейзажами. Обозначенный как заповедник, город в основном закрыт для движения транспорта, и вы можете исследовать его только пешком. Вдоль хорошо обозначенной сети маршрутов у вас будет возможность полюбоваться красивым бенедиктинским аббатством, построенным в семнадцатом веке, а также потрясающим видом на озеро. Это место особенно приятно весной, когда цветут миндальные деревья, или в начале лета, когда воздух наполняет аромат лаванды.

Особенности страны

Туфли на набережной Дуная — мемориал жертвам Холокоста Венгры танцуют народный танец

История

Венгрия была впервые колонизирована кочевниками-мадьярами с юга России в девятом веке, но ранее была оккупирована кельтами, римлянами, славянами и аварами. Мадьяры создали единое королевство под своим правителем Арпадом, которое просуществовало почти тысячу лет, пока жестокое монгольское нашествие не опустошило королевство в конце 13 века.

Венгерское королевство постепенно восстанавливало себя как ведущая европейская держава, и когда монголы покинули Европу, появилась новая угроза в виде турок-османов, которые были побеждены в конце 15-го века Матиасом Корвинусом, могущественным военачальником и покровитель искусств. Его преемник был менее успешным, и Венгрия попала под власть Османской империи в 16 веке и не смогла восстановить свою независимость до 1718 года, заключив союз с Австрией как часть Габсбургской империи, управляемой мадьярской аристократией.

Несмотря на несколько восстаний в середине 19 века, страна оставалась по существу феодальным государством до конца Первой мировой войны, когда в 1918 году она окончательно расторгла союз с Австрией. Во время Второй мировой Венгрия была на стороне нацистской Германии вплоть до 1944 года, когда немецкие войска оккупировали страну. Российское вторжение в январе 1945 года сделало Венгрию недолговечной республикой, прежде чем присоединиться к Варшавскому договору в качестве социалистического государства советского образца в 1949 году.

Ухудшение условий жизни и широкомасштабные политические чистки в конечном итоге привели к Венгерской революции 1956 года под руководством премьер-министра Имре Надя, в ходе которой Венгрия попыталась выйти из Варшавского договора. Восстание вскоре было подавлено при поддержке частей Советской армии, в результате чего погибло около 20 000 человек и почти четверть миллиона венгров были сосланы. Несмотря на это жестокое подавление свободы, Венгрия считалась одной из самых либеральных стран Восточного блока, особенно после 1968 года и введения Нового экономического механизма, позволившего частному предпринимательству играть значительную роль.

В 1980-е годы политическая ситуация ещё более ослабла, и с распадом Советского Союза в 1989 году Венгрия смогла начать переход к плюралистической политической системе. Впервые свободные выборы провели весной 1990 г. В 1999 году Венгрия вошла в НАТО в 1999 году, а в 2004 году стала полноправным членом ЕС. В политическом ландшафте доминирует консервативный Венгерский гражданский союз Фидес, который имеет почти квалифицированное большинство в Национальной ассамблее.

Социальные нормы

При встрече с венграми принято рукопожатие, и следует использовать как имя, так и фамилию. За едой обычно произносятся тосты, и вы должны также произнести тост в ответ. Такие подарки, как цветы, шоколад или бутылка хорошего вина, приемлемы для хозяев в знак благодарности, особенно если вас пригласили на обед. Курение, хотя и популярное в Венгрии, но запрещено в общественном транспорте в городах и общественных зданиях. Английский язык довольно широко распространен в туристических зонах, но некоторые знания немецкого языка также могут оказаться полезными.

Экономика

Венгрия небогата природными ресурсами, кроме бокситов, природного газа и некоторого количества нефти. Ввиду этого она в большей степени зависима от внешней торговли, на долю которой приходится половина его ВВП. В стране довольно хорошо преуспевает промышленная экономика, сосредоточенная на производстве химикатов, пластмасс, фармацевтики, удобрений, компьютеров и телекоммуникаций, горнодобывающей промышленности, строительства и производства алюминия (из бокситовых месторождений). Венгрия также является экспортером продукции сельского хозяйства, главным образом овощей и фруктов, кукурузы и пшеницы, сахарной свеклы, картофеля и домашнего скота. Членство в ЕС было высоким приоритетом для венгерского правительства, и страна достигла этой цели 1 мая 2004 года. Венгерская экономика очень сильно пострадала во время финансового кризиса 2008 года, в результате чего в 2010 году рост составил всего 0,8%. В 2011 году безработица составляла примерно 10%, в то время как рост ВВП, по оценкам, продолжался всего на 0,8%.

Безопасность

Венгрия вообще очень безопасная страна. Однако существует значительный уровень мелких преступлений, особенно в Будапеште. Будьте особенно осторожны в оживленном общественном транспорте, на вокзалах, на рынках и в других местах, часто посещаемых туристами. Кражи из транспортных средств являются обычным явлением. Не носите с собой большие суммы.

Климат, когда лучше ехать

Лето — прекрасное время для посещения Венгрии, улицы полны жизни, много мероприятий и в целом хорошая атмосфера Зима не лучшее время для посещения, потому что достаточно холодно. Однако, если это единственный вариант, всё равно можно найти множество занятий.

В Венгрии мягкий континентальный климат и четыре различных сезона. Очень теплое лето с июня по август, когда температура может подниматься до 35°C и это самое идеальное время для посещения. Весна и осень мягкие, а зимы достаточно прохладные, до -10 ° C, и это не самое подходящее время для посещения сельской местности, хотя отдых в городе идеален в любое время года.

На юге страны вокруг Печа в среднем немного теплее, хотя зимой в регионе бывают снегопады. Годовое количество осадков составляет в среднем 6 см и относительно равномерно распределяется в течение года, а зимой часто выпадает снег.

Чем заняться в Венгрии

Круиз по Дунаю Венгерское вино Бикавер Термальные ванны Сечени Площадь Стефана Сечени, Печ Пеликаны в национальном парке Хортобадь

Венгрия имеет захватывающую историю, страна богата и разнообразна культурными традициями. С тех пор, как Венгрия вышла из тени коммунизма в конце 1980-х годов, она стала популярным местом среди путешественников. Со смесью природных, исторических и культурных достопримечательностей туристы наверняка смогут найти что-то, что вызовет у них интерес.

Давайте рассмотрим, чем лучше всего заняться в Венгрии:

Совершите круиз по Дунаю . Посетите исторические города вдоль излучины Дуная. Сентендре славится своей южно-европейской атмосферой, большой колонией художников и многочисленными музеями. В Вышеграде есть небольшой замок и остатки дворца раннего Возрождения. Эстергом является домом для впечатляющей Базилики Пресвятой Девы Марии, вознесенной на небеса, и Святого Адальберта, самого высокого здания Венгрии.

. Посетите исторические города вдоль излучины Дуная. Сентендре славится своей южно-европейской атмосферой, большой колонией художников и многочисленными музеями. В Вышеграде есть небольшой замок и остатки дворца раннего Возрождения. Эстергом является домом для впечатляющей Базилики Пресвятой Девы Марии, вознесенной на небеса, и Святого Адальберта, самого высокого здания Венгрии. Попробуйте знаменитое венгерское вино Bull’s Blood . Проведите время, исследуя виноградники долины Сепассони, одного из многочисленных винодельческих регионов страны, где можно попробовать знаменитое венгерское вино Бикавер (Бычья кровь). Одни из самых лучших красных вин страны можно найти в районе Вильяни на крайнем юге, а Мишкольц на северо-востоке (часть региона Токай) славится своими характерными десертными винами.

. Проведите время, исследуя виноградники долины Сепассони, одного из многочисленных винодельческих регионов страны, где можно попробовать знаменитое венгерское вино Бикавер (Бычья кровь). Одни из самых лучших красных вин страны можно найти в районе Вильяни на крайнем юге, а Мишкольц на северо-востоке (часть региона Токай) славится своими характерными десертными винами. Насладитесь прекрасными купальнями Будапешта . Расслабьтесь в одном из термальных источников и лечебных ванн Будапешта, которых в городе более 100. Элегантные купальни Геллерт с куполообразным залом и потолками с фресками являются самыми известными. Другие неплохие варианты включают лечебные бани Кирай, построенные в средние века, исторические лечебные бани Рудаш и великолепные открытые бассейны купален Сечени.

. Расслабьтесь в одном из термальных источников и лечебных ванн Будапешта, которых в городе более 100. Элегантные купальни Геллерт с куполообразным залом и потолками с фресками являются самыми известными. Другие неплохие варианты включают лечебные бани Кирай, построенные в средние века, исторические лечебные бани Рудаш и великолепные открытые бассейны купален Сечени. Исследуйте бывшую культурную столицу Европы, Печ . Печ, пятый по величине город страны, также является местом где находится один из старейших университетов в Европе и имеется множество прекрасных образцов архитектуры османского периода, в первую очередь мечеть 16-го века Гази Касима-паши. Здесь также можно найти раннехристианский некрополь, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а ещё прекрасные образцы зданий периода Габсбургов.

. Печ, пятый по величине город страны, также является местом где находится один из старейших университетов в Европе и имеется множество прекрасных образцов архитектуры османского периода, в первую очередь мечеть 16-го века Гази Касима-паши. Здесь также можно найти раннехристианский некрополь, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а ещё прекрасные образцы зданий периода Габсбургов. Откройте для себя обе половины столицы . Исследуйте возвышенные мощеные улицы Буды и полюбуйтесь захватывающим видом на Дунай с Рыбацкого бастиона. В Пеште полюбуйтесь венгерским парламентом и Музеем прикладного искусства или отыщите сокровища в Венгерском национальном музее. Поклонникам скульптуры социалистической эпохи стоит отправиться в пригород, чтобы посетить парк статуй Мементо.

. Исследуйте возвышенные мощеные улицы Буды и полюбуйтесь захватывающим видом на Дунай с Рыбацкого бастиона. В Пеште полюбуйтесь венгерским парламентом и Музеем прикладного искусства или отыщите сокровища в Венгерском национальном музее. Поклонникам скульптуры социалистической эпохи стоит отправиться в пригород, чтобы посетить парк статуй Мементо. Полюбуйтесь птицами в национальном парке Хортобадь. Понаблюдайте за птицами в национальном парке Хортобадь, обширном пастбище на востоке Венгрии. В 1999 году этот парк был включен в список Всемирного наследия. Здесь было замечено около 350 видов, в том числе аисты, славки, орлы, цапли и редкие дрофы. В некоторые части парка не допускаются моторизованные транспортные средства, а в других частях требуется гид.

Праздники и фестивали в Венгрии

Бусохарас Недели вина в Бадачонь Лавандовый фестиваль в Тихани Балатонский фестиваль Пасхальный праздник в Холлокё

Венгрия – поистине страна культурных впечатлений. У венгров много интересных традиций, и они любят с размахом отмечать свои праздники, каждый месяц в стране отмечается какой-нибудь праздник. Народные праздники, религиозные фестивали и даже культурные фестивали — все это вы сможете испытать во время своего путешествия в эту замечательную страну. Если вы планируете отпуск и хотите познакомиться с настоящей культурой Венгрии, ХорошоТАМ подготовили список самых популярных фестивалей Венгрии, которые вы точно не захотите пропустить во время отдыха.

Бусохарас – один из самых традиционных венгерских фестивалей, который проводится в феврале каждого года и празднуется в честь проводов зимы и приветствия весеннего сезона в Венгрии. Согласно традиции, венгерские мужчины носят устрашающие маски и ходят по городу, потягивая палинку, любимый местный напиток.

– один из самых традиционных венгерских фестивалей, который проводится в феврале каждого года и празднуется в честь проводов зимы и приветствия весеннего сезона в Венгрии. Согласно традиции, венгерские мужчины носят устрашающие маски и ходят по городу, потягивая палинку, любимый местный напиток. Фестиваль Сигет – ещё один из самых лучших музыкальных фестивалей в стране, на котором выступают популярные артисты из разных жанров, которые зажигают публику целую неделю. В этот период в Будапеште наблюдается одно из самых высоких количеств туристов, поскольку поклонники музыкантов приезжают со всех уголков земного шара.

– ещё один из самых лучших музыкальных фестивалей в стране, на котором выступают популярные артисты из разных жанров, которые зажигают публику целую неделю. В этот период в Будапеште наблюдается одно из самых высоких количеств туристов, поскольку поклонники музыкантов приезжают со всех уголков земного шара. Неделя вина в Бадачонь – фестиваль, посвящен различным видам вина и местным талантам. В Праздник входит с дегустация вин, познавательные туры на которых вы узнаете о работе виноградников, а также песенные и танцевальные мероприятия и другие интересные представления.

– фестиваль, посвящен различным видам вина и местным талантам. В Праздник входит с дегустация вин, познавательные туры на которых вы узнаете о работе виноградников, а также песенные и танцевальные мероприятия и другие интересные представления. Лавандовый фестиваль в Тихани – отмечается в честь цветения прекрасного цветка. Это волшебное время, когда аромат лаванды наполняет воздух, а зелёные поля внезапно наполняются прекрасным фиолетовым оттенком вокруг. Часть празднования включает в себя цветочное шоу, а также праздничное художественное мероприятие.

– отмечается в честь цветения прекрасного цветка. Это волшебное время, когда аромат лаванды наполняет воздух, а зелёные поля внезапно наполняются прекрасным фиолетовым оттенком вокруг. Часть празднования включает в себя цветочное шоу, а также праздничное художественное мероприятие. Балатонский фестиваль – один из крупнейших фестивалей Венгрии, проводится каждый год в июне или июле. На фестивале выступают одни из лучших музыкальных исполнителей и ди-джеев мира в различных жанрах.

– один из крупнейших фестивалей Венгрии, проводится каждый год в июне или июле. На фестивале выступают одни из лучших музыкальных исполнителей и ди-джеев мира в различных жанрах. Пасхальный праздник в Холлокё – отмечается в апреле, является одним из старейших традиционных праздников, отмечаемых в стране, жители деревни собираются вместе и отмечают праздник множеством народных художественных представлений, таких как народное пение, танцы, а также некоторые демонстрации праздничного искусства и поделок местных жителей. Вы можете стать свидетелями венгерского наследия на этом фестивале, когда люди наряжаются в традиционную одежду и играют в традиционные игры, наслаждаясь хорошей едой.

Традиционная кухня Венгрии

Гуляш Пёркёльт Меггилевес Либамай Меггиес ретес

Венгрия — страна гостеприимных людей, которые очень гордятся своей едой и вином, к которым они испытывают сильную культурную привязанность. Вы обязательно получите уникальный кулинарный опыт, но им лучше всего наслаждаться в аутентичной обстановке самой страны.

Гастрономия всегда играла важную роль в венгерской культуре. Она характеризуется традициями и инновациями, а также творческими идеями и решениями, вдохновленными многовековым наследием. Итак, вот самые популярные блюда в Венгрии:

Гуляш — самое популярное венгерское блюдо, нечто среднее между супом и тушеным мясом, приготовленное из говядины, картофеля, помидоров, лука и паприки. Рецепт немного отличается в каждом регионе Венгрии. Традиционный гуляш готовится исключительно из говядины или телятины.

— самое популярное венгерское блюдо, нечто среднее между супом и тушеным мясом, приготовленное из говядины, картофеля, помидоров, лука и паприки. Рецепт немного отличается в каждом регионе Венгрии. Традиционный гуляш готовится исключительно из говядины или телятины. Пёркёльт — это сытное рагу из любого вида мяса, помидоров, паприки и лука. Обычно его подают с венгерской лапшой нокедли. Вкус очень похож на вкус гуляша, поэтому многие посетители не делают различий между этими двумя блюдами. Традиционно пёркёльт готовят на открытом воздухе на открытом огне в тяжелой металлической кастрюле, называемой бограч.

— это сытное рагу из любого вида мяса, помидоров, паприки и лука. Обычно его подают с венгерской лапшой нокедли. Вкус очень похож на вкус гуляша, поэтому многие посетители не делают различий между этими двумя блюдами. Традиционно пёркёльт готовят на открытом воздухе на открытом огне в тяжелой металлической кастрюле, называемой бограч. Меггилевес — сладкий суп из вишни, сметаны и сахара. Свежий крем-суп подается холодным, со сметаной сверху. Блюдо выглядит и на вкус похоже на восхитительный десерт, но на самом деле его едят в начале трапезы, как обычный суп.

— сладкий суп из вишни, сметаны и сахара. Свежий крем-суп подается холодным, со сметаной сверху. Блюдо выглядит и на вкус похоже на восхитительный десерт, но на самом деле его едят в начале трапезы, как обычный суп. Лангош — это обжаренные во фритюре лепёшки, которые многие едят с тёртым сыром и сметаной. Если их правильно обжарить, тесто получается хрустящим и очень вкусным. Это уличная еда, поэтому её можно найти в продуктовых киосках или на рынке. Лучший лангос, вы можете попробовать на Большом рынке в Будапеште.

— это обжаренные во фритюре лепёшки, которые многие едят с тёртым сыром и сметаной. Если их правильно обжарить, тесто получается хрустящим и очень вкусным. Это уличная еда, поэтому её можно найти в продуктовых киосках или на рынке. Лучший лангос, вы можете попробовать на Большом рынке в Будапеште. Либамай (жареная гусиная печень) — одно из самых вкусных венгерских блюд, которое обязательно нужно попробовать, если вы находитесь в Будапеште. Либамай (фуа-гра) есть в меню многих ресторанов, но оно дорогое.

— одно из самых вкусных венгерских блюд, которое обязательно нужно попробовать, если вы находитесь в Будапеште. Либамай (фуа-гра) есть в меню многих ресторанов, но оно дорогое. Меггиес ретес – штрудель из слоеного теста с начинкой из вишни и мака. Он божественен на вкус, особенно когда приготовлен из свежих фруктов. Но поскольку вишня — сезонный фрукт, её обычно готовят из консервированной вишни.

Местные напитки

Венгрия предлагает широкий ассортимент очень вкусных вин домашнего производства, а также множество различных видов фруктового бренди.

Токай (крепкое десертное вино);

Бикавер (что означает «бычья кровь», крепкое красное вино);

Палинка (бренди) выпускается со вкусом барак (абрикос), сильва (слива), кёрте (груша) и черешне (вишня);

Sör (пиво, в основном импортное);

Уникум (ликер на травах);

Villany (полнотелое красное вино хорошего качества);

Pezsgö (игристое вино, похожее на шампанское);

Асванивиз (газированная минеральная вода в бутылках).

Где остановиться в Венгрии

Hilton Будапешт BudaHome Apartments, Будапешт Nap Hostel Печ Hotel Lycium Дебрецен Bükkös Hotel & Spa, Сентендре Dolce Vita Panzió, Мишкольц

Отели

В Венгрии огромный выбор отелей, начиная от самых простых и заканчивая самыми фешенебельными. Некоторые из них относятся к коммунистической эпохе, но после падения Берлинской стены все большее их число было построено в соответствии с современными стандартами. В Будапеште, безусловно, самый широкий выбор вариантов: несколько шикарных 5-звездочных отелей международного стандарта, а также множество комфортабельных отелей среднего класса и бутиков.

Кровать и завтрак

Обычно называемые пансионами, они доступны почти повсюду в стране, даже в небольших деревнях, и иногда они напоминают небольшие отели среднего класса. Платное гостевое проживание – недорогой и отличный способ познакомиться с венгерским народом. По возможности номера следует бронировать заблаговременно.

Отдых на природе

Большинство кемпингов открыты с мая по сентябрь и обслуживают тех, кто приезжает со своим снаряжением. Кемпинги разрешены во всех местах, где есть точки питания. Есть четыре категории объектов, оцениваемые как 1, 2, 3 и 4, в зависимости от предоставляемых удобств. Кемпинги можно забронировать через Magyar Camping and Caravanning Club. Интерактивную карту кемпингов Венгрии можно получить через Венгерскую организацию кемпингов.

Другое размещение

Хостелы: Хостелы предлагают простое размещение для туристов, обычно в комнатах с четырьмя или более кроватями. Во время летних каникул (обычно с 1 июля по 20 августа) в университетских общежитиях также есть недорогие комнаты. В Будапеште есть приличное количество хостелов для туристов, часто переоборудованных квартир с общими кроватями, общими кухнями, удобствами для приготовления пищи и стирки. У некоторых есть отдельные комнаты по более высокому тарифу. Несмотря на то, что хостелы иногда бывают тесными, они, как правило, имеют хорошее расположение для посещения городских клубов и осмотра достопримечательностей и неизменно являются наименее дорогим вариантом.

Молодежные общежития: в Будапеште и других городах Венгрии, а также на озере Балатон есть несколько молодежных общежитий. Они открыты 24 часа в сутки в течение всего года, и бронирование может быть сделано через Hostelling International. Членство в Hostelling International не требуется, хотя и даёт право на небольшую скидку. Возможно групповое бронирование, и, хотя в основном это самообслуживание, завтрак обычно доступен.

Проживание в семье: Часто можно организовать проживание в частном доме. Стандарты различаются, но номера, как правило, в хорошем состоянии, дешевле, чем в гостевых домах, и включают пользование общей кухней. Проживание в семье популярно в курортных зонах, таких как озеро Балатон, и обычно организуется через турагентов.

Размещение с собственной кухней: полностью оборудованные бунгало можно арендовать на большом количестве курортов: их сотни на берегу озера Балатон. Их можно арендовать заранее онлайн или связавшись с ближайшим местным туристическим офисом.

Как добраться до Венгрии

Международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште Самолёт авиакомпании Wizz Air в аэропорту имени Ференца Листа

Самолётом

Попасть в Венгрию (Будапешт) прямым рейсом можно из Москвы и Санкт-Петербурга, которые выполняют авиакомпании Аэрофлот и Wizz Air. Время в пути около 2 часов 45 минут. Вы можете выполнить поиск с помощью агрегатора рейсов, такого как Авиасейлс, чтобы найти дешевые билеты в Международный аэропорт Будапешта имени Ференца Листа (BUD).

Аэропорт Будапешта расположен примерно в 16 км к юго-востоку от центра города.

Поездом

В Будапеште есть три международных железнодорожных вокзала, и он имеет хорошее железнодорожное сообщение со многими центральноевропейскими городами. Так с Белорусского вокзала (Москва) в Келети («Восточный вокзал» Будапешта) ходит ежедневный поезд «Полонез», Москва — Варашава № 9/10. Не стоит удивляться, просто к основному составу добавляют беспересадочные вагоны Москва — Братислава — Будапешт. Маршрут проходит через территорию Белоруссии, Польши, Чехии и Словакии. Время в пути 29 часов.

На машине

Путешествие на машине — отличный способ познакомиться с Будапештом и многими уголками Европы. Это даёт вам свободу останавливаться где угодно и когда угодно. Ваше путешествие в Венгрию на своей машине пройдёт через следующие страны: Белоруссию, Польшу и Словакию, путь займёт около 21 часа (расстояние 1850 км), время указано с учётом пересечения белорусско-польской границы.

Нужна ли виза для посещения Венгрии

Для въезда в Венгрию гражданам РФ требуется виза, так как страна является страной Шенгенского соглашения. Также у вас должен быть действующий паспорт, выданный в течение последних десяти лет и действительный ещё не менее шести месяцев. Обязательно обратный билет и достаточно средств на весь срок пребывания.

Виза будет действительна до 90 дней.

Оформление визы для граждан России, Азербайджана и Армении обойдётся в 35 евро (в свою очередь срочная виза 70 евро).

Срок изготовления визы в среднем около 15 дней, но в некоторых случаях может затянуться до 45 дней.

Передвижение по стране

Агенство по аренде авто 1st Car Rental Будапешт Такси на улицах Будапешта Компания по аренде велосипедов Zed Bikes Open в столице Общественные автобусы в Венгрии Поезд в Венгрии

Самолёт

Сегодня в Венгрии отсутствуют регулярные внутренние рейсы.

Аренда авто

Местные и международные компании по аренде машин можно найти во всех крупных городах страны, а также в международном аэропорту Будапешта. Арендовать автомобиль можно с 21 года.

Такси

Во всех основных городах Венгрии можно найти такси, они недорогие и надёжные.

Аренда велосипеда

Велосипеды можно арендовать у таких сервисов, как Budapest Bike и Yellow Zebra, а также в некоторых отелях. Так как сельская местность Венгрии почти нехолмистая, передвижение по ней не будет утомительным. Передвигаясь рядом с городами избегайте загруженных автомагистралей. Довольное интенсивное движение в центре столицы может затруднить поездку, более подходящие велосипедные дорожки можно найти вдоль Дуная и вокруг города.

Автобусы

Регулярные автобусные рейсы соединяют основные города. Основные автобусные станции Будапешта: Неплигет, Стадион и Арпад. Volanbusz – национальная автобусная компания.

Поезда

Услуги предоставляются национальной железнодорожной компанией MAV. Крупные города связывает эффективное сообщение, самые популярные туристические железнодорожные маршруты: Будапешт-Кечкемет-Сегед и Будапешт-Шиофок-озеро Балатон. Дополнительная плата будет взиматься в поездах EuroCity и InterCity (обязательное бронирование мест) и экспрессах.

Паромы

По Дунаю ходит регулярный паром MAHART с весны до поздней осени, который связывает Будапешт с Сентендре, Вацем, Вышеградом и Эстергомом. Между крупными городами на озере Балатон ходят паромы с апреля по октябрь, управляемые компанией Balaton Shipping Co.

Что привезти из Венгрии в качестве сувенира?

Фарфоровые изделия Вышитые скатерти Паприка Токайское вино Асу Венгерские деревянные изделия ручной росписи

Ищете что привезти из Венгрии? Здесь есть множество магазинов с красивыми и уникальными товарами.

Сувениры — это хороший способ рассказать своим друзьям и семье, что вы думаете о них во время путешествия, а также это то, что интересно купить себе на память о поездке. Вот сувениры, которые стоит купить в Венгрии:

Фарфоровые изделия . Изготовление фарфора является неотъемлемой частью наследия Венгрии, вы обязательно найдете красивые изделия по всей стране. Независимо от того, приобретете ли вы чайный сервиз целиком или просто обойдётесь одним особым предметом, вас обязательно впечатлит мастерство. Возможно, вам даже удастся купить всемирно известный фарфор Herend — даже принцесса Диана была его поклонницей.

. Изготовление фарфора является неотъемлемой частью наследия Венгрии, вы обязательно найдете красивые изделия по всей стране. Независимо от того, приобретете ли вы чайный сервиз целиком или просто обойдётесь одним особым предметом, вас обязательно впечатлит мастерство. Возможно, вам даже удастся купить всемирно известный фарфор Herend — даже принцесса Диана была его поклонницей. Вышитые скатерти . Венгерское народное искусство в виде красивой вышивки, отличается крупными цветочными узорами и яркими цветами, привлекающими внимание. Скатерти — это традиционная покупка, которой будут рады ваши близкие, но эта культовая вышивка также украшает одежду и другие текстильные изделия, так что у вас будет выбор.

. Венгерское народное искусство в виде красивой вышивки, отличается крупными цветочными узорами и яркими цветами, привлекающими внимание. Скатерти — это традиционная покупка, которой будут рады ваши близкие, но эта культовая вышивка также украшает одежду и другие текстильные изделия, так что у вас будет выбор. Паприка . Исторически сложилось так, что паприка является основным продуктом любого венгерского национального блюда. Это отличный маленький подарок для друзей и близких, поскольку он действительно полезен (в отличие от ярких магнитов на холодильник) и не займет слишком много места в вашем багаже. И если вы любите паприку, в Венгрии есть два специализированных фестиваля паприки, а также два музея паприки.

. Исторически сложилось так, что паприка является основным продуктом любого венгерского национального блюда. Это отличный маленький подарок для друзей и близких, поскольку он действительно полезен (в отличие от ярких магнитов на холодильник) и не займет слишком много места в вашем багаже. И если вы любите паприку, в Венгрии есть два специализированных фестиваля паприки, а также два музея паприки. Токайское вино Асу . Это одно из самых известных сладких вин Венгрии из региона Токай. Это полнотелое вино, которым следует наслаждаться с десертом, чтобы полностью раскрыть его вкус. Конечно, вино — это всегда отличный подарок к празднику, но бутылка этого сладкого напитка в знак незабываемого пребывания в Венгрии наверняка станет настоящим подарком.

. Это одно из самых известных сладких вин Венгрии из региона Токай. Это полнотелое вино, которым следует наслаждаться с десертом, чтобы полностью раскрыть его вкус. Конечно, вино — это всегда отличный подарок к празднику, но бутылка этого сладкого напитка в знак незабываемого пребывания в Венгрии наверняка станет настоящим подарком. Венгерские деревянные изделия ручной росписи. Деревянные ложки, шкатулки для драгоценностей и другие декоративные предметы, любовно расписанные вручную венгерскими мастерами, отражающие богатые художественные традиции страны. По-настоящему милый подарок из Венгрии для близких.

изделия ручной росписи. Деревянные ложки, шкатулки для драгоценностей и другие декоративные предметы, любовно расписанные вручную венгерскими мастерами, отражающие богатые художественные традиции страны. По-настоящему милый подарок из Венгрии для близких. Палинка. Ликер, приготовленный из фруктов, таких как сливы, абрикосы, груши, яблоки, вишня и т. д. Вы можете купить его по всему городу, как в супермаркетах, так и в сувенирных магазинах.

Плюсы и минусы отдыха в Венгрии

Если вы любитель вкусных и сытных блюд, отправляйтесь в Венгрию К сожалению на улицах много бездомных, преимущественно в Будапеште

Отдых в новой стране может стать замечательным приключением, и Венгрия, безусловно, может стать отличным местом для проведения времени. Однако на этом пути могут возникнуть и проблемы. Лучше всего иметь четкое представление о плюсах и минусах отдыха в Венгрии, чтобы знать, чего ожидать.

Минусы:

Языковой барьер . Большинство венгров не знают ни одного иностранного языка. А так как венгерский не является широко известным и разговорным языком, туристам может быть непросто;

. Большинство венгров не знают ни одного иностранного языка. А так как венгерский не является широко известным и разговорным языком, туристам может быть непросто; много бездомных на улицах;

магазины округляют счета в свою пользу если вы расплачиваетесь наличными, так как монет в один и два форинта нет в Венгрии. При оплате наличными магазин округляет сумму в большую сторону, и чаще в свою);

Мало круглосуточных магазинов и они довольно рано закрываются.

Плюсы:

Одна из самых доступных европейских стран, много дешевых вариантов для путешествия;

множество возможностей для культурного опыта, от исторических памятников до объектов ЮНЕСКО;

жилье с низкой арендной платой;

превосходная кухня;

люди чаще дружелюбные;

отличное бренди и вино.

Что нужно сделать в Венгрии обязательно

Минарет осмаских времен Река Тиса Епископский собор Этнографическая деревня Холлокё Термальное озеро Хевиз

Величественные замки, впечатляющие озёра, потрясающие соборы, а также удивительные пещеры и непроходимые леса — это всё Венгрия. Множество достопримечательностей Венгрии за небольшой срок сделали её популярным направлением Европы в качестве туристического маршрута. Страна довольно долго была под давлением завоевателей, что характеризует её захватывающую самобытность и архитектуру.

Узнайте, о том что стоит сделать в Венгрии обязательно, прежде чем отправиться в эту невероятную страну:

Изучите архитектуру Эгера . Один из старейших и красочных городов страны, который может похвастаться около 200 историческими памятниками, в том числе замком, 14-гранным османским минаретом и классической базиликой с выдающимися фресками и куполообразным потолком и могучим входом с колоннами.

. Один из старейших и красочных городов страны, который может похвастаться около 200 историческими памятниками, в том числе замком, 14-гранным османским минаретом и классической базиликой с выдающимися фресками и куполообразным потолком и могучим входом с колоннами. Порыбачьте на реке Тиса . Она считается лучшим местом для рыбалки в Европе. В самых широких и диких местах, может показаться, что вся река в вашем распоряжении. Жилье для рыболовов легко найти, а при необходимости несложно нанять гидов. В изобилии водятся такие виды, как карп, лещ, щука, форель и линь.

. Она считается лучшим местом для рыбалки в Европе. В самых широких и диких местах, может показаться, что вся река в вашем распоряжении. Жилье для рыболовов легко найти, а при необходимости несложно нанять гидов. В изобилии водятся такие виды, как карп, лещ, щука, форель и линь. Познакомьтесь со славным Дьёром . На северо-западе Венгрии, недалеко от границ со Словакией и Австрией, в Дьёре есть мощеные пешеходные торговые улицы и привлекательный центр города в стиле барокко. Всего в полутора часах езды на поезде от Будапешта можно совершить приятную однодневную поездку из столицы.

. На северо-западе Венгрии, недалеко от границ со Словакией и Австрией, в Дьёре есть мощеные пешеходные торговые улицы и привлекательный центр города в стиле барокко. Всего в полутора часах езды на поезде от Будапешта можно совершить приятную однодневную поездку из столицы. Посмотрите на сельское наследие Венгрии в Холлокё . Отправьтесь в прошлое в Холлокё, этнографической деревне, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскинувшееся на 145 гектарах, поселение было намеренно сохранено как пример жизни до сельскохозяйственной революции. К северо-востоку от Будапешта находится около 60 глинобитных домов и существенные остатки замка 13-го века.

. Отправьтесь в прошлое в Холлокё, этнографической деревне, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскинувшееся на 145 гектарах, поселение было намеренно сохранено как пример жизни до сельскохозяйственной революции. К северо-востоку от Будапешта находится около 60 глинобитных домов и существенные остатки замка 13-го века. Окунитесь в термальное озеро Хевиз . Избавьтесь от стресса в большом термальном озере в Хевизе недалеко от озера Балатон. Успокаивающие воды, температура которых редко опускается ниже 23°C зимой и 33°C летом, безусловно, взбодрит вас – некоторые даже считают их целебными.

. Избавьтесь от стресса в большом термальном озере в Хевизе недалеко от озера Балатон. Успокаивающие воды, температура которых редко опускается ниже 23°C зимой и 33°C летом, безусловно, взбодрит вас – некоторые даже считают их целебными. Посетите самый солнечный город Венгрии. Оживленный университетский город Сегед – культурный город, расположенный на берегу реки Тиса, является местом где вы найдёте прекрасные церкви и приятные кафе. Каждое лето его главная площадь превращается в большой театр под открытым небом.

Ваше путешествие в Венгрию рекомендуем начать с Будапешта, первый день в котором будет похож на сказку. Отправитесь на пешеходную экскурсию для обзора города, исследуете живописный район Замка и в конечном итоге насладитесь термальными ваннами Рудаш.

Завершите своё путешествие в Венгрию совершив однодневную поездку в Сентендре. В эту живописную деревню можно добраться на поезде из Batthyány tér (Будапешт), поездка занимает около 40 минут. Как только вы доберетесь до Сентендре, вы сможете исследовать его пешком. Прогуливаясь по мощеным улочкам, вы увидите множество симпатичных маленьких кафе и ресторанов, а также магазины украшений и сувениров. Есть даже рождественский магазин, где можно купить все, что связано с праздниками. Сентендре расположен на берегу Дуная, поэтому вы также можете насладиться тишиной и прекрасным видом, сидя на берегу реки.

Благодаря красоте страны, богатой культуре и истории, а также ярким людям Венгрия является одной из самых недооцененных стран Европы. Это также одно из мест, где туризм увеличился больше всего за последние несколько лет. Люди быстро понимают, что Венгрия может быть одним из лучших туристических направлений в мире. Мы уверены, вы поймете почему, как только ступите на венгерскую землю.