Ваш малыш подрос, и вы решили познакомить его с красивой природой и чистым воздухом? Эта статья вам подскажет, на что следует обратить внимание при подготовке к поездке, во время поездки и на самом отдыхе. Будьте предусмотрительны, и тогда отдых с маленьким ребенком будет полезным и полным приятных впечатлений

С детьми на природу

При наступлении лета хочется забыть о городской суете, грязной атмосфере и душных помещениях. Лучше для здоровья и настроения проводить летние дни на даче или в деревне.

Если ваш малыш немножко подрос и достиг годовалого возраста, не стоит отказывать себе и малышу в отдыхе на природе. Следует подготовиться заранее и предположить все непредвиденные обстоятельства, с которыми вы можете столкнуться.

следует подготовить домашнюю аптечку, пусть лучше будут лишние лекарства, чем не окажется нужного. не забудьте взять панамки или шапочки и солнцезащитные средства, без которых на солнце не обойтись. необходимо предупредить родственников, чтобы они не кормили малыша деревенскими деликатесами без вашего одобрения.

Так же не забудьте взять игрушки в дорогу, например, их можно посмотреть и купить в специальном для этого магазине «Ребёнок Занят» busybag.ru. Это позволит ребёнку не заскучать во время поездки и тем самым быть более спокойным для себя и родителей.

На поезде

© Светлана Иванова Ребёнок в поезде смотрит в окно

Если ваша поездка будет на поезде, то следует чаще проветривать купе и меньше находиться в людных местах. Укачивание - неприятная, но часто встречающаяся проблема у детей. Постарайтесь меньше передвигаться по вагону и свести к минимуму питание в поезде.

Кстати, если это поездка очень дальняя, то для детей есть специальные удобные сетки, они крепятся прямо к сиденьям в вагоне, они не позволяют ребёнку упасть и он даже почувствует себя как в домике.

На машине

Поездка на машине более приятна и комфортна. Детей необходимо перевозить в специальных автомобильных креслах, которые сберегут здоровье ваших малышей. Также этого требует закон. Выезжать следует ранним утром или ночью, чтобы вы успели приехать до обеда.

Так как машина очень нагревается от палящих лучей солнца, а кондиционер или ветер из открытых окон могут простудить малыша. Машину следует проветривать осторожно и лучше во время остановки. Если ехать рано малыш может проспать всю дорогу, что очень удобно и вам и ребенку.

Для комфорта

Как и говорили ранее, необходимо запастись книгами, игрушками, мультфильмами, чтобы время путешествия прошло незаметно и приятно, если маленький путешественник не будет спать.

Если ребенок совсем маленький, то необходимо взять горшок или надеть подгузник. Чтобы горшком было удобнее пользоваться и сохранить в чистоте, нужно постелить в него целлофановый пакет, который можно менять по мере необходимости.

О еде

© Светлана Иванова Ребенок кормит уток возле пруда

Путешествовать не следует сразу после плотного завтрака. Лучше за полчаса до поездки устроить небольшой перекус. Во время поездки не следует давать ребенку газированные и сладкие напитки, это вредно для его здоровья и совсем не избавляет от жажды. Лучше предложить малышу чай, воду или компот.

Когда приедете, необходимо отдохнуть и вам и ребенку. Не стоит сразу кормить его многообразными фруктами и ягодами, и бежать знакомить с озером, речкой и другими достопримечательностями деревни. Ко всему следует подходить с осторожностью, не спеша.

Меню ребенка должно быть, как дома, постепенно можно добавлять новые блюда, фрукты и ягоды. Иммунитет ребенка очень восприимчив к переменам, и полезные продукты могут оказаться аллергенами или вызвать расстройство желудка крохи.

Об осторожности

Дети играют под импровизированным дождём

Также следует осторожно выбирать развлечения для него. Пусть постепенность будет во всем, спешка к хорошему не приведет.

Будьте осторожны с солнечными ваннами. Ультрафиолетовые лучи полезны ребенку, но перегрев может привести к солнечным ожогам и тепловому удару. Берегите малыша, следите, чтобы малыш всегда носил панамку, и смазывайте кожу солнцезащитным кремом.

Проявляйте особую осторожность к купанию малыша в водоемах. Следует проверить дно, чтобы быть уверенной, что ребенок не поранится. Не оставляйте ребенка без присмотра, даже на берегу. Купаться следует недолго, минут 10, и согреваться на берегу малыш должен не менее 30 минут.

Не сравнивайте ребенка с местными детишками. У них выработался иммунитет и для них это привычно. Не слушайте призывы друзей дать ребенку самостоятельность. Вы – родитель и ребенок – самое дорогое, что есть в нашей жизни. Будьте осторожны и не оставляйте ребенка без внимания ни на одну минутку.

Постепенность и мера, здесь очень важные качества. Постарайтесь сохранить режим дня маленького ребенка на отдыхе. Меню должно быть обычным с незначительными изменениями, чтобы ребенок к концу отдыха, мог кушать деревенскую пищу. Особой осторожности заслуживает коровье молоко.

Оно часто вызывает аллергию у детей и значительно отличается от магазинного молока. Обязательно нужно кипятить его и можно разводить водой. А лучше кормить малыша кисломолочными продуктами, они полезнее и безопаснее, но следите за их качеством и сроком годности. С осторожностью следует относиться к ягодам и фруктам. Их необходимо тщательно мыть и следить за количеством, которое скушал малыш.

Будьте внимательны и очень осторожны, берегите свое сокровище.