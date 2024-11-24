Муром за 2 часа

Идеальный маршрут для первого знакомства с Муромом. Узнайте о главных героях города, его истории и уникальных местах всего за 2 часа
Экскурсия по Мурому за 2 часа предлагает удобный маршрут по знаковым местам для новичков.

Вы увидите памятники Илье Муромцу и Петру с Февронией, одну из первых водонапорных башен в России, Николо-Набережную
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церковь и торговые ряды.

Также вас ждут дом купцов Зворыкиных, местный «Арбат», гора, где стоял муромский кремль, Благовещенский собор и Троицкий собор. Узнайте о происхождении города, его торговой жизни и технических достижениях

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Удобный маршрут для первого знакомства
  • 🏰 Исторические памятники и здания
  • 🕍 Посещение старинных храмов
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📚 Узнаете много интересных фактов
Муром за 2 часа
Муром за 2 часа
Муром за 2 часа
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Что можно увидеть

  • Памятники Илье Муромцу и Петру с Февронией
  • Водонапорная башня
  • Николо-Набережная церковь
  • Торговые ряды
  • Дом купцов Зворыкиных
  • Местный «Арбат»
  • Муромский кремль
  • Благовещенский собор
  • Троицкий собор

Описание экскурсии

На экскурсии вы увидите:

  • памятники всем главным героям Мурома — калачу, Илье Муромцу и Петру с Февронией.
  • одну из первых водонапорных башен в России.
  • Николо-Набережную церковь, возведённую вопреки запрету Петра I.
  • торговые ряды и здание городской управы, построенные более 2 веков назад.
  • бывший дом купцов Зворыкиных.
  • местный «Арбат».
  • гору, где когда-то стоял муромский кремль.
  • Благовещенский собор с сохранившимся иконостасом 18 века и иконами, подаренными Иваном Грозным.
  • Троицкий собор (или один из храмов Троицкого монастыря — в зависимости от режима работы в момент вашего посещения) с мощами святых Петра и Февронии.

Вы узнаете:

  • Как возник наш город и почему он так называется.
  • Как жил торговый Муром.
  • Откуда в провинциальном городке появилось чудо технического прогресса — водонапорная башня.
  • Как связан с Муромом создатель телевидения.

Организационные детали

  • На экскурсии мы посетим действующие православные монастыри. Пожалуйста, оденьтесь соответствующе — обязательны платок и юбка для женщин, для мужчин недопустимы шорты и майки.
  • В Благовещенском монастыре есть возможность посетить крипту — место захоронения муромских подвижников и святых. Пожертвование монастырю — 50 рублей. В монастырях принимают только наличные.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник и четверг в 13:00, во вторник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1300 ₽
Дети 8-18 лет850 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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24 ноя 2024
Спасибо огромное Анне за экскурсию по Мурому!
Всё профессионально, чётко, ясно!
С погодой нам не повезло(
Рекомендую однозначно)))
Илья
12 ноя 2024
Экскурсия очень интересная. Современный, если можно так сказать, экскурсовод легко и доходчиво объясняла все достопримечательности города и ооочень много различных историй связанных с городом.
2 часа пролетели за мгновение! Всем советую!
Экскурсия очень интересная. Современный, если можно так сказать, экскурсовод легко и доходчиво объясняла все достопримечательности города
Ольга
10 ноя 2024
Прекрасная экскурсия по прекрасному городу. Михаил отлично донес информацию, было очень интересно прогуляться по городу и слушать его рассказ. Рекомендую Михаила как отличного экскурсовода.
Вернусь сюда летом)
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Елена
9 ноя 2024
Понравилась экскурсия. Все хорошо
Ирина
6 ноя 2024
Экскурсия прошла отлично, отдельно хотелось бы отметить прекрасно поставленную речь гида - все чётко, до каждого слова, одно удовольствие слушать. Материалом владеет хорошо, на все вопросы получили ответ.
И
4 ноя 2024
Огромное спасибо Михаилу за интересный, познавательный и увлекательный рассказ о городе Муроме, который, к сожалению, не входит в Золотое кольцо. Обязательно вернемся летом!
Я
31 окт 2024
Нам все понравилось, у нас была задача прогуляться по городу в приятной компании и услышать новую для себя информацию, было легко и интересно. Узнали все основное из истории города и
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про известных жителей, углубленный спецкурс истории или погружение в православие не требовалось, поэтому всем остались довольны. Сделали отличные фото и видео. Благодарим Василия за это чудесное время и ответы на наши вопросы, было познавательно и не нудно!

Нам все понравилось, у нас была задача прогуляться по городу в приятной компании и услышать новую
Даша
20 окт 2024
Михаил провёл шикарную экскурсию: посмотрели все самое важное, на одном месте долго не стояли, прогулка была в комфортном темпе, заглянули в интересные места, в конце Михаил дал рекомендации по дальнейшему изучению городе.
Особо отмечу правильную речь и готовность внести коррективы в маршрут.
Спасибо.
Т
12 окт 2024
Анна провела экскурсию на высшем уровне. Экскурсия прошла очень душевно, на одном дыхании. Спасибо большое.
И
10 окт 2024
Ввиду того что был будний день экскурсия была индивидуальной.
И очень зашла и взрослым и девочке 9 лет и даже самый маленький участник 7 лет была вовлечена, и что-то у неё отложилось.
Настоятельно рекомендую эту программу.

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