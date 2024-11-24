Экскурсия по Мурому за 2 часа предлагает удобный маршрут по знаковым местам для новичков.
Вы увидите памятники Илье Муромцу и Петру с Февронией, одну из первых водонапорных башен в России, Николо-Набережную
Вы увидите памятники Илье Муромцу и Петру с Февронией, одну из первых водонапорных башен в России, Николо-Набережную
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- 📜 Удобный маршрут для первого знакомства
- 🏰 Исторические памятники и здания
- 🕍 Посещение старинных храмов
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Узнаете много интересных фактов
Что можно увидеть
- Памятники Илье Муромцу и Петру с Февронией
- Водонапорная башня
- Николо-Набережная церковь
- Торговые ряды
- Дом купцов Зворыкиных
- Местный «Арбат»
- Муромский кремль
- Благовещенский собор
- Троицкий собор
Описание экскурсии
На экскурсии вы увидите:
- памятники всем главным героям Мурома — калачу, Илье Муромцу и Петру с Февронией.
- одну из первых водонапорных башен в России.
- Николо-Набережную церковь, возведённую вопреки запрету Петра I.
- торговые ряды и здание городской управы, построенные более 2 веков назад.
- бывший дом купцов Зворыкиных.
- местный «Арбат».
- гору, где когда-то стоял муромский кремль.
- Благовещенский собор с сохранившимся иконостасом 18 века и иконами, подаренными Иваном Грозным.
- Троицкий собор (или один из храмов Троицкого монастыря — в зависимости от режима работы в момент вашего посещения) с мощами святых Петра и Февронии.
Вы узнаете:
- Как возник наш город и почему он так называется.
- Как жил торговый Муром.
- Откуда в провинциальном городке появилось чудо технического прогресса — водонапорная башня.
- Как связан с Муромом создатель телевидения.
Организационные детали
- На экскурсии мы посетим действующие православные монастыри. Пожалуйста, оденьтесь соответствующе — обязательны платок и юбка для женщин, для мужчин недопустимы шорты и майки.
- В Благовещенском монастыре есть возможность посетить крипту — место захоронения муромских подвижников и святых. Пожертвование монастырю — 50 рублей. В монастырях принимают только наличные.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник и четверг в 13:00, во вторник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
|Дети 8-18 лет
|850 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна и Михаил — ваша команда гидов в Муроме
Провели экскурсии для 2479 туристов
Мы — Анна и Михаил, брат и сестра, коренные муромляне. Мы и родились, и выросли, и всю жизнь живём в нашем древнем Муроме. Наш папа с детства интриговал нас рассказамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
24 ноя 2024
Спасибо огромное Анне за экскурсию по Мурому!
Всё профессионально, чётко, ясно!
С погодой нам не повезло(
Рекомендую однозначно)))
Всё профессионально, чётко, ясно!
С погодой нам не повезло(
Рекомендую однозначно)))
Илья
12 ноя 2024
Экскурсия очень интересная. Современный, если можно так сказать, экскурсовод легко и доходчиво объясняла все достопримечательности города и ооочень много различных историй связанных с городом.
2 часа пролетели за мгновение! Всем советую!
2 часа пролетели за мгновение! Всем советую!
Ольга
10 ноя 2024
Прекрасная экскурсия по прекрасному городу. Михаил отлично донес информацию, было очень интересно прогуляться по городу и слушать его рассказ. Рекомендую Михаила как отличного экскурсовода.
Вернусь сюда летом)
Вернусь сюда летом)
Елена
9 ноя 2024
Понравилась экскурсия. Все хорошо
Ирина
6 ноя 2024
Экскурсия прошла отлично, отдельно хотелось бы отметить прекрасно поставленную речь гида - все чётко, до каждого слова, одно удовольствие слушать. Материалом владеет хорошо, на все вопросы получили ответ.
И
Ирина
4 ноя 2024
Огромное спасибо Михаилу за интересный, познавательный и увлекательный рассказ о городе Муроме, который, к сожалению, не входит в Золотое кольцо. Обязательно вернемся летом!
Я
Якунины
31 окт 2024
Нам все понравилось, у нас была задача прогуляться по городу в приятной компании и услышать новую для себя информацию, было легко и интересно. Узнали все основное из истории города и
Даша
20 окт 2024
Михаил провёл шикарную экскурсию: посмотрели все самое важное, на одном месте долго не стояли, прогулка была в комфортном темпе, заглянули в интересные места, в конце Михаил дал рекомендации по дальнейшему изучению городе.
Особо отмечу правильную речь и готовность внести коррективы в маршрут.
Спасибо.
Особо отмечу правильную речь и готовность внести коррективы в маршрут.
Спасибо.
Т
Татьяна
12 окт 2024
Анна провела экскурсию на высшем уровне. Экскурсия прошла очень душевно, на одном дыхании. Спасибо большое.
И
Илья
10 окт 2024
Ввиду того что был будний день экскурсия была индивидуальной.
И очень зашла и взрослым и девочке 9 лет и даже самый маленький участник 7 лет была вовлечена, и что-то у неё отложилось.
Настоятельно рекомендую эту программу.
И очень зашла и взрослым и девочке 9 лет и даже самый маленький участник 7 лет была вовлечена, и что-то у неё отложилось.
Настоятельно рекомендую эту программу.
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