Почему в Ярославле везде медведи и что в нём такого особенного, что город получил статус столицы Золотого Кольца? Предлагаем отправиться с нами в путешествие, чтобы найти ответы на эти и другие вопросы. Вы побываете на Стрелке и в Успенском соборе, увидите Медвежий овраг и храм Иоанна Предтечи, прогуляетесь пешком по Волжской набережной и не только.

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Описание

Что вас ожидает

Обойти центр Ярославля можно и на пешей экскурсии, однако некоторые достопримечательности так расположены, что увидеть их гораздо удобнее из автобуса. Поэтому в нашей программе мы сочетаем пешеходную часть там, где хочется прочувствовать атмосферу старины и особый уют Ярославля, и автобусную поездку. Таким образом вы увидите максимум локаций и не устанете.

Древний Ярославль

За 3 часа вы погрузитесь в прошлое города с более чем 1000-летней историей:

Гид расскажет, какую роль Ярославль сыграл в развитии нашего государства и как ярославская копейка спасла Москву.

Поиграем в «ярославские словечки»: в городе есть свой диалект, который наши гости не всегда понимают. Мы проверим вас на смекалку: сможете ли вы отгадать, что обозначает то или иное слово?

Вы поймёте, как город связан с медведями, и чем славится на всю Россию.

Наш гибридный маршрут

Вы увидите все визитные карточки Ярославля, про каждую из которых гид увлекательно расскажет.

Пешком: Волжская набережная; Стрелка — место слияния рек Которосль и Волга; памятник 1000-летия Ярославля; Успенский собор, заново построенный к 1000-летию города (зайдём в него); храм Иоанна Предтечи (внешний осмотр) — уникальный 15-главый храм, построенный в 17 веке и изображённый на тысячной купюре; «рычащий» памятник медведю; Медвежий овраг — место, где, по преданию, был основан Ярославль; храм Ильи Пророка (внешний осмотр); нулевой километр Золотого кольца, Красная площадь, Вечный огонь.

Из автобуса: Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому, площадь Волкова с первым русским драмтеатром, Которольсная набережную и парк 1000-летия, Спасо-Преображенский монастырь.

Организационные детали