Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Обойти центр Ярославля можно и на пешей экскурсии, однако некоторые достопримечательности так расположены, что увидеть их гораздо удобнее из автобуса. Поэтому в нашей программе мы сочетаем пешеходную часть там, где хочется прочувствовать атмосферу старины и особый уют Ярославля, и автобусную поездку. Таким образом вы увидите максимум локаций и не устанете.
Древний Ярославль
За 3 часа вы погрузитесь в прошлое города с более чем 1000-летней историей:
Гид расскажет, какую роль Ярославль сыграл в развитии нашего государства и как ярославская копейка спасла Москву.
Поиграем в «ярославские словечки»: в городе есть свой диалект, который наши гости не всегда понимают. Мы проверим вас на смекалку: сможете ли вы отгадать, что обозначает то или иное слово?
Вы поймёте, как город связан с медведями, и чем славится на всю Россию.
Наш гибридный маршрут
Вы увидите все визитные карточки Ярославля, про каждую из которых гид увлекательно расскажет.
Пешком: Волжская набережная; Стрелка — место слияния рек Которосль и Волга; памятник 1000-летия Ярославля; Успенский собор, заново построенный к 1000-летию города (зайдём в него); храм Иоанна Предтечи (внешний осмотр) — уникальный 15-главый храм, построенный в 17 веке и изображённый на тысячной купюре; «рычащий» памятник медведю; Медвежий овраг — место, где, по преданию, был основан Ярославль; храм Ильи Пророка (внешний осмотр); нулевой километр Золотого кольца, Красная площадь, Вечный огонь.
Из автобуса: Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому, площадь Волкова с первым русским драмтеатром, Которольсная набережную и парк 1000-летия, Спасо-Преображенский монастырь.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Формат экскурсии авто-пешеходный: автобус будет подвозить вас к основным достопримечательностям
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Ярославле
Здравствуйте! Меня зовут Елизавета, вместе с командой гидов мы уже 10 лет «дарим» путешественникам Ярославль. Мы накопили большой опыт работы с индивидуальными путешественниками и большими группами. Рады вам предложить маршруты по всему Золотому кольцу!