Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе

Увидеть ключевые места города, прогуляться по историческому центру и узнать любопытные факты

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Почему в Ярославле везде медведи и что в нём такого особенного, что город получил статус столицы Золотого Кольца? Предлагаем отправиться с нами в путешествие, чтобы найти ответы на эти и другие вопросы.

Вы побываете на Стрелке и в Успенском соборе, увидите Медвежий овраг и храм Иоанна Предтечи, прогуляетесь пешком по Волжской набережной и не только.
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обойти центр Ярославля можно и на пешей экскурсии, однако некоторые достопримечательности так расположены, что увидеть их гораздо удобнее из автобуса. Поэтому в нашей программе мы сочетаем пешеходную часть там, где хочется прочувствовать атмосферу старины и особый уют Ярославля, и автобусную поездку. Таким образом вы увидите максимум локаций и не устанете.

Древний Ярославль

За 3 часа вы погрузитесь в прошлое города с более чем 1000-летней историей:

  • Гид расскажет, какую роль Ярославль сыграл в развитии нашего государства и как ярославская копейка спасла Москву.
  • Поиграем в «ярославские словечки»: в городе есть свой диалект, который наши гости не всегда понимают. Мы проверим вас на смекалку: сможете ли вы отгадать, что обозначает то или иное слово?
  • Вы поймёте, как город связан с медведями, и чем славится на всю Россию.

Наш гибридный маршрут

Вы увидите все визитные карточки Ярославля, про каждую из которых гид увлекательно расскажет.

Пешком: Волжская набережная; Стрелка — место слияния рек Которосль и Волга; памятник 1000-летия Ярославля; Успенский собор, заново построенный к 1000-летию города (зайдём в него); храм Иоанна Предтечи (внешний осмотр) — уникальный 15-главый храм, построенный в 17 веке и изображённый на тысячной купюре; «рычащий» памятник медведю; Медвежий овраг — место, где, по преданию, был основан Ярославль; храм Ильи Пророка (внешний осмотр); нулевой километр Золотого кольца, Красная площадь, Вечный огонь.

Из автобуса: Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому, площадь Волкова с первым русским драмтеатром, Которольсная набережную и парк 1000-летия, Спасо-Преображенский монастырь.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Формат экскурсии авто-пешеходный: автобус будет подвозить вас к основным достопримечательностям
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Храм Ильи Пророка
Популярные места
Парк Стрелка
Храм Иоанна Предтечи
Набережная
Парки
Природа и пейзажи
Успенский Собор
Драматический театр
Спасо-Преображенский мужской монастырь
Демидовский сад

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