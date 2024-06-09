1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Лазурному Берегу: от Ниццы до Антибов
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по живописному Лазурному Берегу. Вас ждут уникальные города и незабываемые впечатления
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€689 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции: от Монако до Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Монако, Эза, Ниццы и других жемчужин Ривьеры
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€720 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Величие Княжества Монако
Монако - единственное государство, где военный оркестр численнее армии. Узнайте больше на нашей индивидуальной экскурсии
Начало: Генуя. или по согласию с туристами другое место
Расписание: зима,весна,лето,осень, в любой день по предварительной записи не менее 3х дней
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Романтическое путешествие по лавандовым полям Прованса: впечатления и фото
Погрузитесь в атмосферу любви и красоты на экскурсии по лавандовым полям Прованса. Яркие краски и великолепные пейзажи ждут вас
Начало: Place Massena 06300 Nice France
Расписание: Ежедневно. Время оговаривается
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€800 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Бордигера и Дольчеаква: путешествие по следам Клода Моне в Монако
Погрузитесь в мир искусства и истории, следуя путями Клода Моне в Бордигере и Дольчеакве. Откройте уникальные красоты Лигурии
Расписание: по запросу
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Ниццу и Эз-Виллаж: Панорамные виды и создание парфюма
Погрузитесь в мир французской ривьеры с экскурсией из Монако. От Замковой горы до создания собственного аромата - впечатления незабываемы
Расписание: по запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сан-Ремо: город цветов, итальянских песен и архитектурных шедевров
Насладитесь красотой Сан-Ремо: знаменитые отели, исторические виллы и панорамные виды на город ждут вас на этой экскурсии
Расписание: по запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Княжество Себорга и Сан-Ремо: индивидуальная экскурсия
Путешествие по старинным улочкам Себорги и культурным достопримечательностям Сан-Ремо. Узнайте историю, насладитесь видами и получите уникальные впечатления
Расписание: по запросу
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «На весь день»
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