Город Сан-Ремо — один из самых красивых 🤩 итальянских городов, в его знаменитом казино состоялся первый песенный Фестиваль итальянской песни, до сих пор в его знаменитом театре проходят концерты и постановки, знаменитые отели и виллы в городе «в стиле бель-эпок» были построены на рубеже XIX веков, православный храм Христа Спасителя, исторический центр Пинья и католический храм Богородицы Побережья; именно с высоты холма открывается самый красивый панорамный вид на Сан-Ремо, вилла и музей 🖼 Альфреда Нобеля. По желанию можно посетить Музей цветов и ботанический парк 🌳 Ормонд.