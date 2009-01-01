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Сан-Ремо: город цветов и итальянских песен

Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Монако
Сан-Ремо: город цветов и итальянских песен
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Сан-Ремо: город цветов и итальянских песен
Сан-Ремо: город цветов и итальянских песен

Что вы увидите

  • Буссана-Веккья
  • Вилла «Нобель»
  • Вилла «Ормонд»
  • Городской музей Сан-Ремо
  • Ла-Пинья в Сан-Ремо
  • Муниципальное казино Сан-Ремо
  • Русская церковь
  • Собор Сан-Сиро
  • Театр «Аристон»
  • Улица Маттеотти
  • Церковь Мадонна-делла-Коста
Город Сан-Ремо — один из самых красивых 🤩 итальянских городов, в его знаменитом казино состоялся первый песенный Фестиваль итальянской песни, до сих пор в его знаменитом театре проходят концерты и постановки, знаменитые отели и виллы в городе «в стиле бель-эпок» были построены на рубеже XIX веков, православный храм Христа Спасителя, исторический центр Пинья и католический храм Богородицы Побережья; именно с высоты холма открывается самый красивый панорамный вид на Сан-Ремо, вилла и музей 🖼 Альфреда Нобеля. По желанию можно посетить Музей цветов и ботанический парк 🌳 Ормонд.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (аренда авто 50 евро/час)
Сан-Ремо: город цветов и итальянских песен
Сан-Ремо: город цветов и итальянских песен
Сан-Ремо: город цветов и итальянских песен

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна П.
Татьяна П.
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