  1. Экскурсии

Ницца и город Эз-Виллаж

Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Монако
Ницца и город Эз-Виллаж
Задать вопрос
Ницца и город Эз-Виллаж
Ницца и город Эз-Виллаж

Что вы увидите

  • Замковая гора
  • Музей изобразительных искусств в Ницце
  • Музей Матисса в Ницце
  • Музей Шагала в Ницце
  • Отель «Негреско»
  • Променад-дез-Англе
  • Римский холм в Ницце
  • Собор Святого Николая в Ницце
  • Старый город Ниццы
Во время экскурсии 🧭 по Ницце я покажу вам самые интересные места в Ницце, с высоты Замковой горы ⛰️ открывается самый красивый панорамный вид на бухту Ангелов! Вы восхититесь знаменитыми отелями на Английской набережной. Королева побережья Ницца, хранит истории 📖 и легенды, и это придает городу непередаваемый шарм. Вы познакомитесь с «русской Ниццей» и ее историей, что невозможно без посещения русского православного собора Святого Николая. Пятиглавый Николаевский собор по праву считается самым большим и одним из самых прекрасных православных храмов в Западной Европе, одной из жемчужин Ниццы.
Так же на экскурсии вы сможете посетить один из самых необычных средневековых городков юга Франции Eze Village, расположенный на верхушке горы, неприступный город 🏙️ крепость защищал своих жителей на протяжении столетий.
Маленькие каменные улочки ведут на самый верх города, по дороге можно полюбоваться на красивые 🤩 панорамные виды, в небольших магазинах ателье можно лицезреть красивые картины и местные пейзажи, сувенирные лавочки представляют на ваше внимание красивые дизайнерские вещи и бижутерию. По дороге наверх расположены старинная часовня, капелла белых монахов, в одном из самых известных баров в отеле «Шато Эза» можно выпить 🍹 бокал шампанского и полюбоваться на красивый вид на море 🌊 и на яхты. По желанию посещение экзотического сада, где можно увидеть самые необычные экзотические кактусы. После обеда в самом знаменитом ресторане посещение парфюмерной фабрики и создание своего фирменного аромата. Опытный парфюмер вам поможет создать свои собственные духи!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (аренда авто 50 евро/час)
  • Обед
Ницца и город Эз-Виллаж
Ницца и город Эз-Виллаж
Ницца и город Эз-Виллаж
Ницца и город Эз-Виллаж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна П.
Татьяна П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Татьяна П. проводит ещё 5 экскурсий

Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
250
5 часов
Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
Бордигера и Дольчеаква: любимые места Клода Моне
300
7 часов
Бордигера и Дольчеаква: любимые места Клода Моне
Сказочное Княжество Монако
450
5 часов
Сказочное Княжество Монако
Сан-Ремо: город цветов и итальянских песен
300
6 часов
Сан-Ремо: город цветов и итальянских песен
Княжество Себорга и Сан-Ремо
300
7 часов
Княжество Себорга и Сан-Ремо

Еще несколько необычных экскурсий в Монако

Монако по следам «Орла и решки»
159
3 часа
Монако по следам «Орла и решки»
10 отзывов
Изучить все главные места княжества и почувствовать его пульс
С Монако на «ты»!
120
4 часа
С Монако на «ты»!
5 отзывов
Главные достопримечательности и необычные скульптуры княжества на дружеской прогулке
Монако и Грейс Келли
200
2 часа
Монако и Грейс Келли
2 отзыва
Познакомиться с судьбой Княжества через истории о его прекрасной принцессе
Добро пожаловать в княжество Монако!
150
2 часа
Добро пожаловать в княжество Монако!
1 отзыв
Посетить знаковые места города-государства и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии
Из Ниццы в бесподобный Монако
85
4 часа
Из Ниццы в бесподобный Монако
Познакомиться с визитными карточками и удивительной историей карликового государства
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
248
3 часа
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Правила игры в высшем свете, самые фешенебельные заведения и история успеха карликового государства