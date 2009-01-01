Во время экскурсии 🧭 по Ницце я покажу вам самые интересные места в Ницце, с высоты Замковой горы ⛰️ открывается самый красивый панорамный вид на бухту Ангелов! Вы восхититесь знаменитыми отелями на Английской набережной. Королева побережья Ницца, хранит истории 📖 и легенды, и это придает городу непередаваемый шарм. Вы познакомитесь с «русской Ниццей» и ее историей, что невозможно без посещения русского православного собора Святого Николая. Пятиглавый Николаевский собор по праву считается самым большим и одним из самых прекрасных православных храмов в Западной Европе, одной из жемчужин Ниццы.

Так же на экскурсии вы сможете посетить один из самых необычных средневековых городков юга Франции Eze Village, расположенный на верхушке горы, неприступный город 🏙️ крепость защищал своих жителей на протяжении столетий.

Маленькие каменные улочки ведут на самый верх города, по дороге можно полюбоваться на красивые 🤩 панорамные виды, в небольших магазинах ателье можно лицезреть красивые картины и местные пейзажи, сувенирные лавочки представляют на ваше внимание красивые дизайнерские вещи и бижутерию. По дороге наверх расположены старинная часовня, капелла белых монахов, в одном из самых известных баров в отеле «Шато Эза» можно выпить 🍹 бокал шампанского и полюбоваться на красивый вид на море 🌊 и на яхты. По желанию посещение экзотического сада, где можно увидеть самые необычные экзотические кактусы. После обеда в самом знаменитом ресторане посещение парфюмерной фабрики и создание своего фирменного аромата. Опытный парфюмер вам поможет создать свои собственные духи!