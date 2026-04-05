Монастырь Хамарын хийд и прилегающие земли входят в список самых необычных мест Монголии. Для одних — это духовный путь, для других — знакомство с историей и культурой страны, для третьих — возможность увидеть природу Восточной Гоби. Наша экскурсия объединяет три грани, чтобы каждый открыл здесь что-то своё.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

День 1

8:00 — выезд из Улан-Батора

Заберу вас из любой точки города. Отправимся в путь по просторам Монголии. По дороге вы увидите степи, редкие поселения и получите первые впечатления от бескрайних просторов.

12:00 — обед

16:00 — город Сайншанд

Вы познакомитесь с административным центром Восточной Гоби, посмотрите местные достопримечательности и почувствуете атмосферу степной столицы. После прогулки заселитесь в отель, поужинаете и отдохнёте.

День 2

8:00 — выезд из отеля

8:30 — монастырский комплекс Хамарын-хийд

Вы познакомитесь с Гобийским энергетическим центром. Считается, что его электромагнитное поле положительно влияет на человека и помогает восстановить внутреннее равновесие. Осмотрите священные точки маршрута и при желании примете участие в местных обрядах. Я расскажу, как легенда о Шамбале связана с храмом, и поделюсь историей великого поэта и создателя центра — ламы Данзанравжаа.

11:30 — гора исполнения желаний Хан Баянзурх

Согласно традиции, женщины могут дойти до середины склона, а мужчины подняться на вершину. В конце пути загадывают заветное желание, и, как говорят, оно сбывается.

13:00 — обед и возвращение в Улан-Батор

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Vellfire (детских кресел нет)

Дорога в одну сторону займёт примерно 7 часов

Не включено в стоимость: