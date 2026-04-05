Погулять по степной столице, зайти в монастырь Хамарын-хийд и загадать желание на горе Хан Баянзурх
Монастырь Хамарын хийд и прилегающие земли входят в список самых необычных мест Монголии.
Для одних — это духовный путь, для других — знакомство с историей и культурой страны, для третьих — возможность увидеть природу Восточной Гоби. Наша экскурсия объединяет три грани, чтобы каждый открыл здесь что-то своё.
Заберу вас из любой точки города. Отправимся в путь по просторам Монголии. По дороге вы увидите степи, редкие поселения и получите первые впечатления от бескрайних просторов.
12:00 — обед
16:00 — город Сайншанд
Вы познакомитесь с административным центром Восточной Гоби, посмотрите местные достопримечательности и почувствуете атмосферу степной столицы. После прогулки заселитесь в отель, поужинаете и отдохнёте.
День 2
8:00 — выезд из отеля
8:30 — монастырский комплекс Хамарын-хийд
Вы познакомитесь с Гобийским энергетическим центром. Считается, что его электромагнитное поле положительно влияет на человека и помогает восстановить внутреннее равновесие. Осмотрите священные точки маршрута и при желании примете участие в местных обрядах. Я расскажу, как легенда о Шамбале связана с храмом, и поделюсь историей великого поэта и создателя центра — ламы Данзанравжаа.
11:30 — гора исполнения желаний Хан Баянзурх
Согласно традиции, женщины могут дойти до середины склона, а мужчины подняться на вершину. В конце пути загадывают заветное желание, и, как говорят, оно сбывается.
13:00 — обед и возвращение в Улан-Батор
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Vellfire (детских кресел нет)
Дорога в одну сторону займёт примерно 7 часов
Не включено в стоимость:
перелёт до Улан-Батора и обратно
проживание: одноместный номер с большой кроватью или двухместный номер с двумя кроватями — $56 за ночь, двухкомнатный двухместный номер с отдельными кроватями — $70 за ночь
питание — около $9 за приём пищи
вход в энергетический центр «Шамбала» — $2
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Улан-Баторе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 159 туристов
Энергетик из Приморского края. Не смог полностью вернуться домой после первого посещения Монголии: степь позвала обратно. Изучаю монгольский язык, исследую многовековую кочевую культуру и традиции. Занимаюсь музыкой как хобби. «Хорош тот музыкант, что создаёт вокруг вас свою атмосферу, унося в дальние дали». Занялся туризмом, чтобы окутать вас атмосферой своей Монголии. Унесу в дальние дали и верну туда, откуда взял.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ника
Не могла не оставить отзыв после нашего путешествия! Спасибо большое Дмитрию. Собираясь в отпуск по Монголии, мы выбрали на сайте Tripster экскурсии и гида. Не прогадали! Наше приключение началось в городе Улан-Батор по прилету. читать дальшеуменьшить
Дмитрий встретил нас от нашего отеля и мы поехали покорять Монголию… Заранее списавшись с Дмитрием, мы составили план мероприятия на наш отдых и затем просто следовали ему… Мы расписали все семь дней, все наши пожелания были учтены. Как говорится: «Любой каприз за ваши деньги…»))) Хочется отметить, что отдых в Монголии, может быть как интересно дорогим, так и увлекательно дешевым. Все, что вы захотите, следует озвучить гиду и он подберет нужный для вас вариант. В любом случае, вы останетесь довольными. Это необычная страна с очень яркими впечатлениями, эмоциями и местным колоритом! Поверьте нам, без гида в Монголии делать не чего! мы были очень много где, но ИМЕННО В МОНГОЛИИ БЕЗ ГИДА ВАМ НЕ ОБОЙТИСЬ! В Монголии не разговаривают ни на русском, ни на английском) Нужен обязательно русско-монголо говорящий гид. Можно много ещё что рассказывать об этом замечательном месте, но просто приедьте сюда. И вы не пожалеете. Наш отдых был действительно интересным увлекательным и полный эмоций благодаря гиду. Спасибо большое! С удовольствием вернемся именно к Вам)
+2
Дмитрий
Ответ организатора:
Здравствуйте, Надежда - Николь!
Спасибо вам большое за такой тёплый и подробный отзыв 🙏
Очень рад, что у нас получилось сделать именно читать дальшеуменьшить
тот формат путешествия, который вы хотели, с вашим ритмом, вашими пожеланиями и настроением. Для меня это всегда самое важное.
Монголия действительно не самая простая страна для самостоятельных поездок, но наверное в этом и есть её особенность она раскрывается постепенно и для всех по разному. Очень здорово, что вам Монголия понравилась.
Было очень приятно познакомится! Буду рад увидеть вас снова. В стране бескрайнего синего неба ещё очень много интересных мест.
Отдельный привет Станиславу. Вот бы кто-нибудь, хоть раз в жизни посмотрел на меня так, как ваш супруг смотрел на верблюдов 😀
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