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истории, потрясающие локации, которые мы посетили, хорошо построенные и продуманные маршруты, от которых не устаешь, ответы на любые вопросы, советы и даже сопровождение после экскурсии! Когда гид любит то, что он делает, конечно, невольно это отношение и передается и гостям страны! Это была настоящая экскурсия - погружение в культуру, быт, историю и даже когда уже уехали, мыслями еще там и хочется вернуться! Огромное спасибо, Цэнгум! Огромных успехов и благодарных путешественников!