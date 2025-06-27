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Дворец Богдо‑хана – экскурсии в Улан-Баторе

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Богдо‑хана» в Улан-Баторе на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Настоящая Монголия: традиционная и современная
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Изучить Улан-Батор, увидеть самую большую статую Чингисхана и погрузиться в историю страны
13 июл в 16:30
14 июл в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Столица современных кочевников: Улан-Батор
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Столица современных кочевников: Улан-Батор
Узнайте об истории и культуре Монголии, посетив ключевые достопримечательности Улан-Батора. Погрузитесь в атмосферу буддизма и национального колорита
Начало: На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара)
14 июл в 09:00
15 июл в 09:00
$235 за человека
Знакомство с Улан-Батором
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Улан-Батором
Погрузитесь в культуру Монголии с визитом в музей Чингисхана и на площадь Сухэ-Батора, где оживает история великой империи и её героев
21 июл в 08:30
23 июл в 08:30
$220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 июня 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!
    Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!
  • Г
    Галина
    21 июня 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Потрясающие два дня на экскурсиях с Цэнгумом и за которые мы просто влюбились в эту замечательную страну. Очень глубокие знания
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    истории, потрясающие локации, которые мы посетили, хорошо построенные и продуманные маршруты, от которых не устаешь, ответы на любые вопросы, советы и даже сопровождение после экскурсии! Когда гид любит то, что он делает, конечно, невольно это отношение и передается и гостям страны! Это была настоящая экскурсия - погружение в культуру, быт, историю и даже когда уже уехали, мыслями еще там и хочется вернуться! Огромное спасибо, Цэнгум! Огромных успехов и благодарных путешественников!

  • П
    Полина
    12 мая 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Великолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, так и за городом. Цэнгум отличный экскурсовод и очень душевный ♥️👍🏻
    Великолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, так

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Дворец Богдо‑хана»

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Сколько стоит экскурсия по Улан-Батору в июле 2025
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Дворец Богдо‑хана" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 300. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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