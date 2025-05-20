Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Изучить Улан-Батор, увидеть самую большую статую Чингисхана и погрузиться в историю страны
12 июл в 10:00
13 июл в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Столица современных кочевников: Улан-Батор
Узнайте об истории и культуре Монголии, посетив ключевые достопримечательности Улан-Батора. Погрузитесь в атмосферу буддизма и национального колорита
Начало: На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара)
12 июл в 14:00
13 июл в 09:00
$235 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Улан-Батором
Погрузитесь в культуру Монголии с визитом в музей Чингисхана и на площадь Сухэ-Батора, где оживает история великой империи и её героев
Завтра в 08:30
11 июл в 08:30
$220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 мая 2025После экскурсии мы единогласно рашили, что Ганболд – один из самых лучших гидов, с которыми мы знакомились благодаря этому сайту. Ганболд
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Монастырь Гандан»
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