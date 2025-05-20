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Монастырь Гандан – экскурсии в Улан-Баторе

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастырь Гандан» в Улан-Баторе на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Настоящая Монголия: традиционная и современная
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Изучить Улан-Батор, увидеть самую большую статую Чингисхана и погрузиться в историю страны
12 июл в 10:00
13 июл в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Столица современных кочевников: Улан-Батор
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Столица современных кочевников: Улан-Батор
Узнайте об истории и культуре Монголии, посетив ключевые достопримечательности Улан-Батора. Погрузитесь в атмосферу буддизма и национального колорита
Начало: На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара)
12 июл в 14:00
13 июл в 09:00
$235 за человека
Знакомство с Улан-Батором
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Улан-Батором
Погрузитесь в культуру Монголии с визитом в музей Чингисхана и на площадь Сухэ-Батора, где оживает история великой империи и её героев
Завтра в 08:30
11 июл в 08:30
$220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    20 мая 2025
    Столица современных кочевников: Улан-Батор
    После экскурсии мы единогласно рашили, что Ганболд – один из самых лучших гидов, с которыми мы знакомились благодаря этому сайту. Ганболд
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    – коренной житель Улан-Батора, который знает буквально все о нем, ни один вопрос он не оставлял без подробного ответа. Мы посещали храмы, загадывали желания, наслаждались традиционными монгольскими блюдами, посетили очень зрелищный традиционный монгольский концерт, удивлялись огромному количеству потрясающих экспонатов в знаменитом музее Чингисхана, о каждом из которых Ганболд может рассказать отдельную историю! У Ганболда прекрасный литературный русский язык, он очень доброжелательный, улыбчивый и скромный молодой человек, который на 100% находится на своем месте. Сколько мы узнали о традициях, праздниках о менталитете монголов! Ганболд будто и есть сама Монголия – сказочная и таинственная, готовая открыться, почувствовав искренний к себе интерес. Спасибо еще раз за великолепную экскурсию. Мы будем с удовольствием ее вспоминать и надеяться на новые встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Монастырь Гандан»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Настоящая Монголия: традиционная и современная
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  3. Знакомство с Улан-Батором
Сколько стоит экскурсия по Улан-Батору в июле 2025
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Монастырь Гандан" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 300. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Улан-Баторе (Монголия 🇲🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастырь Гандан», 8 ⭐ отзывов, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монголии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь