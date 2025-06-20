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Музеи и искусство Улан-Батора

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Улан-Баторе на русском языке, цены от $173, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Монументы Монголии из Улан-Батора
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
«Вы подниметесь на смотровую площадку 40-метровой статуи (есть лифт), посетите музей и познакомитесь с историей кочевников»
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
$173 за всё до 5 чел.
Знакомство с Улан-Батором
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Улан-Батором
Погрузитесь в культуру Монголии с визитом в музей Чингисхана и на площадь Сухэ-Батора, где оживает история великой империи и её героев
«Современный музей, посвящённый истории страны — от империи Хунну до Золотой Орды»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$220 за всё до 4 чел.
Из Улан-Батора - к Каракоруму и дюнам Эльсэн Тасархай (всё включено)
На машине
13 часов
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Улан-Батора - к Каракоруму и дюнам Эльсэн Тасархай
Увлекательное путешествие из Улан-Батора в Каракорум и к дюнам Эльсэн Тасархай: древние храмы, степи, кочевники и традиционная кухня ждут вас
«Посещение главных достопримечательностей древней столицы: буддийского храма Самцховели и музея «Хархорум», где собраны артефакты эпох Чингисхана и древней Монголии»
Завтра в 06:00
11 июл в 06:00
$850$1000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    20 июня 2025
    Монументы Монголии из Улан-Батора
    Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная.
    Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватнаяМогу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватнаяМогу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватнаяМогу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная
  • М
    Марина
    20 мая 2025
    Монументы Монголии из Улан-Батора
    Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию. Дмитрий великолепный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями, который любит Монголию и очень
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    многое знает о ней. Помимо того, что мы увидели знаменитую статую Чингисхана и поднялись на смотровую площадку, мы также посетили и музей, где Дмитрий в мельчайших подробностях рассказал о каждом экспонате, о жизни Чингисхана и том, почему именно он стал культовой фигурой для своего народа. Подкрепившись обедом из национальных блюд в настоящей юрте, мы отправились в национальный парк, по пути любуясь пейзажами, великолепными лошадьми и делая остановки для фото. В национальном парке мы прогулялись по его просторам и увидели ту самую известную скалу-черепаху, на которую при желании можно забраться. Дмитрий сделал нам множество отличных фото, за что ему отдельное спасибо. Завершили наше путешествие мы в центре медитации Арьяабал, где узнали множество фактов о буддизме и совершили очень приятную прогулку, наслаждаясь красивыми видами. Экскурсия длилась 8 часов, но пролетела совсем незаметно, оставив после себя только очень легкую и приятную усталость. Спасибо еще раз Дмитрию, что мы смогли взглянуть на красоты Монголии именно его глазами. От всей души желаем ему процветания и таких же довольных гостей. А нам уже очень хочется вернуться и посмотреть еще больше.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Улан-Батору в июле 2025
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 173 до 850 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Улан-Баторе (Монголия 🇲🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 2 ⭐ отзыва, цены от $173. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монголии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь