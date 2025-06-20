Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
«Вы подниметесь на смотровую площадку 40-метровой статуи (есть лифт), посетите музей и познакомитесь с историей кочевников»
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
$173 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Улан-Батором
Погрузитесь в культуру Монголии с визитом в музей Чингисхана и на площадь Сухэ-Батора, где оживает история великой империи и её героев
«Современный музей, посвящённый истории страны — от империи Хунну до Золотой Орды»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$220 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Улан-Батора - к Каракоруму и дюнам Эльсэн Тасархай
Увлекательное путешествие из Улан-Батора в Каракорум и к дюнам Эльсэн Тасархай: древние храмы, степи, кочевники и традиционная кухня ждут вас
«Посещение главных достопримечательностей древней столицы: буддийского храма Самцховели и музея «Хархорум», где собраны артефакты эпох Чингисхана и древней Монголии»
Завтра в 06:00
11 июл в 06:00
$850
$1000 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий20 июня 2025Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная.
- ММарина20 мая 2025Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию. Дмитрий великолепный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями, который любит Монголию и очень
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Улан-Батору в июле 2025
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