Полезная информация о Виндхуке
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Местное время в Виндхуке
22:5537
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇦 Намибия
|Название города
|Виндхук
|По-английски
|Windhoek
|Это столица
|Виндхук является столицей Намибии
|Население города
|268 132 чел.
|Аэропорты
|Эрос ERS, Виндхук WDH
|Часовой пояс
|Africa/Windhoek
|Средняя высота
|1 656 м. от уровня моря
Где находится Виндхук на карте
Виндхук