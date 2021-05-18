Всё о Виндхуке

Полезная информация о Виндхуке

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Местное время в Виндхуке
22:5537
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇦 Намибия
Название городаВиндхук
По-английскиWindhoek
Это столицаВиндхук является столицей Намибии
Население города268 132 чел.
АэропортыЭрос ERS, Виндхук WDH
Часовой поясAfrica/Windhoek
Средняя высота1 656 м. от уровня моря

Где находится Виндхук на карте

Виндхук фото города
Виндхук

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