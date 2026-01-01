В объятиях горных вершин: треккинг вокруг Аннапурны и достопримечательности Непала
Подняться на перевал Тронг-Ла, отдохнуть у озера Фева и посетить древние храмы
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
21 мар в 10:00
5 апр в 10:00
99 000 ₽ за человека
Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира
Увидеть буддийские и индуистские святыни, посетить аутентичные деревни и встретить рассвет в горах
Начало: Катманду, аэропорт, время встречи зависит от рейсо...
14 мар в 08:00
$1800 за человека
Выше только облака: тур-погружение в Непал с треккингом, сафари и обрядами
Поиграть со слонятами, совершить пуджу и побывать на высоте более 4000 метров
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от ваших ...
5 апр в 08:00
17 апр в 08:00
$1550 за человека
Туда, где под вами парят облака: трек вокруг Аннапурны с рюкзаками в мини-группе
Преодолеть перевал Торонг-Ла, насладиться массажем, подняться к озеру Тиличо и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
6 апр в 12:00
$1350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Активные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Катманду
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Сколько стоит тур в Катманду в феврале 2026
Сейчас в Катманду в категории "Активные туры" можно забронировать 4 тура от 1350 до 99 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
