Амстердам — небольшой город 🏙️, поэтому знакомиться с ним пешком — самое оно. Дождь, снег, ветер, туман или солнце ☀️ — для нас не помеха в проведении экскурсии 🧭. Главное — ваше желание познакомиться с Амстердамом!

У нас два маршрута, которые чередуются через день.

Красный маршрут — прогулка 👣 по не-туристическому западному Амстердаму, там предпочитают жить сами Голландцы, там спокойствие и размеренность, но при этом много необычных и даже потайных мест. Большие каналы, площадь Дам, районы 9 улочек и Йордана, тайные дворики и церковь ⛪ маршрут — основной туристический маршрут который проходит через центр города. Он включает в себя главные городские достопримечательности 🏛️, туристические ценности и захватывающие факты. Городские башни, Эрмитаж, площади Рембрандта и Музеев, река Амстел, Красный квартал и многое другое.

Наша цель — познакомить вас с настоящим духом города и увлечь его современной жизнью. Во время экскурсии на каждом из маршрутов мы делаем около 20 остановок, во время которых знакомим вас со знаменитыми и секретными местами Амстердама, их необычной историей 📖 и нравами.

Мы покажем вам самые интересные места, но при этом расскажем то, что знают только местные жители. Эту информацию не печатают в путеводителях😉 У вас нет риска заблудиться, что-то пропустить или не узнать о городе, потому что два наших маршрута покрывают все аспекты прошлого и настоящего.

Наша экскурсия ⛳ — это своего рода путеводитель, который дает отличную ориентацию в городе. Как не заблудиться среди тысячи прекрасных каналов, где лучше закупиться сувенирами или поесть, узнаем, откуда растут ноги у «красных фонарей».

Мы будем наслаждаться историей, архитектурой, самой красивой улицей города, разберемся в местных законах. Часто участники повторяют маршрут самостоятельно на следующий день, чтобы уделить побольше внимания пройденным местам.

Присоединяйтесь, с нами весело 🥳 и увлекательно!