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Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму

4.6
117 отзывов
СвойЧеловек
СвойЧеловек – Гид из Амстердама
Все главное в городе за 2 часа.

Как дома Амстердама держатся на воде? Где сделать фото с буквами I Love Amsterdam? А еще: Площадь Дам, Квартал красных фонарей, Рембрандт, Ван Гог, самый выгодный шоппинг, и все, что не найдешь в путеводителе, во время прогулки на русском языке с гидом, который живет в Амстердаме.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму

Что вы увидите

  • Красный маршрут:
  • Большие каналы
  • Площадь Дам
  • Район 9 улиц
  • секретные дворы
  • Западная церковь
  • Синий маршрут:
  • Городские башни
  • Эрмитаж
  • площадь Рембрандта
  • река Амстел
  • Квартал красных фонарей
  • Музейная площадь
  • красно-белые 2-метровые буквы I Love Amsterdam
Амстердам — небольшой город 🏙️, поэтому знакомиться с ним пешком — самое оно. Дождь, снег, ветер, туман или солнце ☀️ — для нас не помеха в проведении экскурсии 🧭. Главное — ваше желание познакомиться с Амстердамом!
У нас два маршрута, которые чередуются через день.
Красный маршрут — прогулка 👣 по не-туристическому западному Амстердаму, там предпочитают жить сами Голландцы, там спокойствие и размеренность, но при этом много необычных и даже потайных мест. Большие каналы, площадь Дам, районы 9 улочек и Йордана, тайные дворики и церковь ⛪ маршрут — основной туристический маршрут который проходит через центр города. Он включает в себя главные городские достопримечательности 🏛️, туристические ценности и захватывающие факты. Городские башни, Эрмитаж, площади Рембрандта и Музеев, река Амстел, Красный квартал и многое другое.
Наша цель — познакомить вас с настоящим духом города и увлечь его современной жизнью. Во время экскурсии на каждом из маршрутов мы делаем около 20 остановок, во время которых знакомим вас со знаменитыми и секретными местами Амстердама, их необычной историей 📖 и нравами.
Мы покажем вам самые интересные места, но при этом расскажем то, что знают только местные жители. Эту информацию не печатают в путеводителях😉 У вас нет риска заблудиться, что-то пропустить или не узнать о городе, потому что два наших маршрута покрывают все аспекты прошлого и настоящего.
Наша экскурсия ⛳ — это своего рода путеводитель, который дает отличную ориентацию в городе. Как не заблудиться среди тысячи прекрасных каналов, где лучше закупиться сувенирами или поесть, узнаем, откуда растут ноги у «красных фонарей».
Мы будем наслаждаться историей, архитектурой, самой красивой улицей города, разберемся в местных законах. Часто участники повторяют маршрут самостоятельно на следующий день, чтобы уделить побольше внимания пройденным местам.
Присоединяйтесь, с нами весело 🥳 и увлекательно!
Начало
🚩 главный вход в Центральный вокзал
Место завершения
🏁 Амстердам
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СвойЧеловек
СвойЧеловек
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117 отзывов оставили туристы

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