Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

Многие туристы, отправляясь в такой живописный, уникальный и наполненный многовековой историей 📖 город 🏙️, как Амстердам, хотят не только узнать об этом без преувеличения удивительном месте, но при этом еще и получить на память красочные атмосферные фотоснимки на фоне традиционной нидерландской архитектуры и многочисленных городских каналов!

Со мной Вам представится возможность совместить всё это «в одном флаконе», получив одновременно полноценную экскурсию ⛳ по городу и портретную фотосессию 📷. Являясь профессиональным фотографом и гидом, я проведу Вас по наиболее интересным и загадочным местам в Амстердаме, многие из которых скрыты от посторонних взглядов, расскажу об истории города, а останавливаясь в самых красивых 🤩 местах, на профессиональную фототехнику запечатлею Вас в этой городской среде наилучшим образом. Могу смело заверить, что такой комплексной услуги в Амстердаме не представляет никто другой! Программа является уникальной.

За 2 с половиной часа нашей с Вами прогулки Вы получите не только много новой и интересной информации об Амстердаме, но и о стране в целом. Являясь уже без пяти минут нидерландцем, я расскажу Вам о том, как и чем здесь живут местные люди, какие особенности есть у жизни в Северной Голландии, отвечу на совершенно любые Ваши вопросы, касающиеся Нидерландов! Ну и, конечно, Ваши впечатления об интересной и информативной прогулке 👣 дополнит десяток фотоснимков, глядя на которые впоследствии Вы будете вспоминать о своей поездке в Амстердам, как о чем-то неповторимом и особенном!

Продолжительность фототура: 2, 5 часа (стоимость каждого дополнительного часа оплачивается отдельной, стоимость экстра часа составляет 20 евро);

Стоимость фототура: 85 евро за группу (не более 3 человек, участие дополнительных участников оплачивается отдельно, с расчетом 15 евро за человека);

Количество полученных фотопортретов: 15-20 (с ретушью и дополнительной постобработкой).