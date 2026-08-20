Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Большая прогулка по самым ярким и популярным местам Амстердама.



Вы познакомитесь с интересными фактами о городе, увидите все основные памятники исторического центра и узнаете о быте местных жителей.



Во время прогулки вы пройдётесь по центральной площади Дам, живописным каналам, увидите танцующие домики, башни старой крепостной стены и многое другое. На память о прогулке у вас останутся профессиональные снимки с обработкой.

Pavel Ваш гид в Амстердаме Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка €195 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Многие туристы, отправляясь в такой живописный, уникальный и наполненный многовековой историей город, как Амстердам, хотят не только узнать об этом без преувеличения удивительном месте, но при этом еще и получить на память красочные атмосферные фотоснимки на фоне традиционной нидерландской архитектуры и многочисленных городских каналов! Со мной Вам представится возможность совместить всё это «в одном флаконе», получив одновременно полноценную экскурсию по городу и портретную фотосессию. Являясь профессиональным фотографом и гидом, я проведу Вас по наиболее интересным и загадочным местам в Амстердаме, многие из которых скрыты от посторонних взглядов, расскажу об истории города, а останавливаясь в самых красивых местах, на профессиональную фототехнику запечатлею Вас в этой городской среде наилучшим образом. Могу смело заверить, что такой комплексной услуги в Амстердаме не представляет никто другой! Программа является уникальной. За 3 часа нашей с Вами прогулки Вы получите не только много новой и интересной информации об Амстердаме, но и о стране в целом. Являясь самым настоящим нидерландцем, я расскажу Вам о том, как и чем здесь живут местные люди, какие особенности есть у жизни в Северной Голландии, отвечу на совершенно любые Ваши вопросы, касающиеся Королевства! Ну и, конечно, Ваши впечатления об интересной и информативной прогулке дополнит десяток фотоснимков, глядя на которые впоследствии Вы будете вспоминать о своей поездке в Амстердам, как о чем-то неповторимом и особенном! Продолжительность фототура: 2,5 часа (стоимость каждого дополнительного часа оплачивается отдельной, стоимость экстра часа составляет 45 евро); Количество полученных фотопортретов: 10 (с ретушью и дополнительной постобработкой).

Ежедневно с 9:00 до 17:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида, фотографа Что не входит в цену Напитки и закуски не включены в стоимость экскурсии. Где начинаем и завершаем? Начало: Stationsplein, Amsterdam Завершение: Dam Square Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 9:00 до 17:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.