Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

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Фототуры в Амстердаме

Pavel Z.
Pavel Z. – Гид из Амстердама
Большая прогулка 👣 по самым ярким и популярным местам Амстердама.

Вы познакомитесь с интересными фактами о городе, увидите все основные памятники исторического центра и узнаете о быте местных жителей.

Во время прогулки вы пройдётесь по центральной площади Дам, живописным каналам, увидите танцующие домики, башни старой крепостной стены и многое другое.

На память о прогулке у вас останутся профессиональные снимки с обработкой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €85 за экскурсию

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Фототуры в Амстердаме
Фототуры в Амстердаме
Многие туристы, отправляясь в такой живописный, уникальный и наполненный многовековой историей 📖 город 🏙️, как Амстердам, хотят не только узнать об этом без преувеличения удивительном месте, но при этом еще и получить на память красочные атмосферные фотоснимки на фоне традиционной нидерландской архитектуры и многочисленных городских каналов!
Со мной Вам представится возможность совместить всё это «в одном флаконе», получив одновременно полноценную экскурсию ⛳ по городу и портретную фотосессию 📷. Являясь профессиональным фотографом и гидом, я проведу Вас по наиболее интересным и загадочным местам в Амстердаме, многие из которых скрыты от посторонних взглядов, расскажу об истории города, а останавливаясь в самых красивых 🤩 местах, на профессиональную фототехнику запечатлею Вас в этой городской среде наилучшим образом. Могу смело заверить, что такой комплексной услуги в Амстердаме не представляет никто другой! Программа является уникальной.
За 2 с половиной часа нашей с Вами прогулки Вы получите не только много новой и интересной информации об Амстердаме, но и о стране в целом. Являясь уже без пяти минут нидерландцем, я расскажу Вам о том, как и чем здесь живут местные люди, какие особенности есть у жизни в Северной Голландии, отвечу на совершенно любые Ваши вопросы, касающиеся Нидерландов! Ну и, конечно, Ваши впечатления об интересной и информативной прогулке 👣 дополнит десяток фотоснимков, глядя на которые впоследствии Вы будете вспоминать о своей поездке в Амстердам, как о чем-то неповторимом и особенном!
Продолжительность фототура: 2, 5 часа (стоимость каждого дополнительного часа оплачивается отдельной, стоимость экстра часа составляет 20 евро);
Стоимость фототура: 85 евро за группу (не более 3 человек, участие дополнительных участников оплачивается отдельно, с расчетом 15 евро за человека);
Количество полученных фотопортретов: 15-20 (с ретушью и дополнительной постобработкой).
Что входит
  • Услуги гида
  • фотографа
Что не входит
  • Участие дополнительных туристов (фототур рассчитан на 3 человек) оплачивается отдельно
  • с расчётом 15 евро за туриста
Начало и место завершения
🚩 Амстердам
Фототуры в Амстердаме
Фототуры в Амстердаме
Фототуры в Амстердаме
Фототуры в Амстердаме
Фототуры в Амстердаме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Pavel Z.
Pavel Z.
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