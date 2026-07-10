24 отзыва оставили туристы

За 3 часа вы не просто узнаете город и увидите 30 достопримечательностей, а увезёте его частичку в виде ярких фотографий на фоне каналов и «танцующих» домов. Это совмещённый формат: я буду вашим гидом и фотографом, чтобы вы могли сосредоточиться на атмосфере и впечатлениях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Прогулка построена как наглядное путешествие во времени: от средневекового ядра города до его знаменитых каналов и колоритных кварталов. Мы посетим и знаковые места, и уютные уголки, которые часто остаются за рамками обычных маршрутов:

сердце города: Базилика Святого Николая, старейший средневековый двор.

аутентичный Амстердам: сохранившиеся башни крепостной стены, бывшие городские ворота, дом смотрителя каналов.

знаменитые виды: «танцующие» домики вдоль реки Амстел, плавучий цветочный рынок.

уникальные кварталы: первый в Европе китайский квартал.

В самых живописных локациях мы сделаем остановки для профессиональных фотографий — у вас останутся не просто снимки, а портреты в духе города. Экскурсия — это и рассказ о том, как жили, боролись с водой, творили и вели торговлю голландцы. Вы узнаете:

как возник Амстердам и как развивались Нидерланды

кто из местных жителей изменил мировую живопись и архитектуру

с какими вызовами сталкивалась страна на протяжении истории

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет:

получить два в одном: содержательную экскурсию и фотосессию в антураже Амстердама

увидеть город с разных сторон — и парадный, и скрытый

не переключаться между гидом и фотографом, а полностью погрузиться в прогулку»

Организационные детали