24 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Все краски Амстердама

Вы увидите самые интересные места Амстердама: центральную площадь Дам, базилику Святого Николая, первую в Европе биржу Берлаге и Новую площадь. А также: старейшую церковь города, сохранившиеся башни крепостной стены и первую протестантскую церковь Амстердама. Гуляя по самой живописной части реки Амстел, рассмотрите знаменитые на весь мир «танцующие» домики и плавучий цветочный рынок.

Амстердам изнутри

Будучи без пяти минут нидерландцем, я расскажу, в чем специфика Северной Голландии и как живут здесь люди. Так, вы узнаете, куда любят ходить местные, как они проводят свободное время, по каким районам и улочкам гуляют, что едят и пьют, какие традиции соблюдают и другие любопытные факты.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет получить «в одном флаконе» полноценную экскурсию по городу и памятные фотоснимки с прогулки по Амстердаму.