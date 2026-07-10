24 отзыва оставили туристы

За 3 часа вы не просто узнаете город и увидите 30 достопримечательностей, а увезёте его частичку в виде ярких фотографий на фоне каналов и «танцующих» домов.
Это совмещённый формат: я буду вашим гидом и фотографом, чтобы вы могли сосредоточиться на атмосфере и впечатлениях.
Это совмещённый формат: я буду вашим гидом и фотографом, чтобы вы могли сосредоточиться на атмосфере и впечатлениях.
Описание фото-прогулки
Прогулка построена как наглядное путешествие во времени: от средневекового ядра города до его знаменитых каналов и колоритных кварталов. Мы посетим и знаковые места, и уютные уголки, которые часто остаются за рамками обычных маршрутов:
- сердце города: Базилика Святого Николая, старейший средневековый двор.
- аутентичный Амстердам: сохранившиеся башни крепостной стены, бывшие городские ворота, дом смотрителя каналов.
- знаменитые виды: «танцующие» домики вдоль реки Амстел, плавучий цветочный рынок.
- уникальные кварталы: первый в Европе китайский квартал.
В самых живописных локациях мы сделаем остановки для профессиональных фотографий — у вас останутся не просто снимки, а портреты в духе города. Экскурсия — это и рассказ о том, как жили, боролись с водой, творили и вели торговлю голландцы. Вы узнаете:
- как возник Амстердам и как развивались Нидерланды
- кто из местных жителей изменил мировую живопись и архитектуру
- с какими вызовами сталкивалась страна на протяжении истории
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет:
- получить два в одном: содержательную экскурсию и фотосессию в антураже Амстердама
- увидеть город с разных сторон — и парадный, и скрытый
- не переключаться между гидом и фотографом, а полностью погрузиться в прогулку»
Организационные детали
- Стоимость каждого дополнительного часа — €45, каждого дополнительного участника — €50
- После экскурсии я отправлю вам ссылку на 10 фотопортретов с ретушью и постобработкой
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D7500 с портретным фотообъективом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзальной площади (Stationplein)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 389 туристов
Я профессиональный фотограф и гид. Живу в Королевстве Нидерланды с 2017 года. С радостью покажу самые интересные места этой удивительной страны, поделюсь своими знаниями и при желании сделаю для вас чудесные портреты на память. Только проверенные факты, живописные локации и нескучные рассказы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
фотопрогулка с Пашей пролетела незаметно! Истинное удовольствие гулять по Амстердаму с человеком, который его любит и понимает. Нас познакомили с бытом, особенностями менталитета, уникальными нетуристическими локациями и знаменитыми достопримечательностями. Интересные факты, забавные истории и искренний интерес к нам сделал нашу экскурсию незабываемой🫶🫶🫶
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Выбрала гида интуитивно - без долгих вычитываний отзывов и проссмотра разных вариантов. И по итогу остались очень довольны. Павел прекрасный гид, увлеченный своим делом, эрудированный и просто очень приятный, как собеседник, человек. Об экскурсии остались наилучшие вречатления. Однозначно рекомендую! . Ах да, еще и бонусом прекрасные фотографии
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Выбирая экскурсию Павла, Вы обеспечиваете себе:
1) классный день 2) уйму интересных фактов от влюбленного в Амстердам книжного червя 3) потрясающие снимки 4) желание вернуться в Амстердам После прогулки обсуждали, что
1) классный день 2) уйму интересных фактов от влюбленного в Амстердам книжного червя 3) потрясающие снимки 4) желание вернуться в Амстердам После прогулки обсуждали, что
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Павел, спасибо за крутую съёмку и классную экскурсию! Фотографии — огонь: яркие, живые, именно такие, как хотели. А экскурсия прошла на одном дыхании — столько интересного узнали. Однозначно 10/10, буду советовать Вас всем! 👍
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М
Очень классная получилась экскурсия. Павел не только талантливый фотограф но очень эрудированный, умный, очевидно что такие экскурсии не просто формальная работа было очень увлекательно слушать. От души рекомендую обязательно каждому кто будет в Амстердаме.
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О
Спасибо большое гиду Павлу! Было очень интересно, информативно, Ну и конечно особенно приятно было получить профессиональные фото на память!! очень рекомендую эту экскурсию всем кто первый раз планирует посетить Амстердам!!
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