24 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Фотопрогулка по Амстердаму

Увидеть знаковые и необычные места, услышать историю города и получить на память красочные снимки

  • 📷Для любителей фотосессий
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на вокзальной площади (Stationplein)
  • Договориться о времени

115 за экскурсию

У фотографа на этой прогулке24 отзыва
5
Pavel
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Pavel – Гид в Амстердаме
Я покажу классические достопримечательности 🏛️ и тайные уголки Амстердама и расскажу самые интересные факты о городе и менталитете местных жителей.

А еще запечатлею вас на фоне традиционной нидерландской архитектуры и живописных городских каналов!
Фотопрогулка по Амстердаму
Фотопрогулка по Амстердаму

Что вас ожидает

Все краски Амстердама
Вы увидите самые интересные места Амстердама: центральную площадь Дам, базилику Святого Николая, первую в Европе биржу Берлаге и Новую площадь. А также: старейшую церковь города, сохранившиеся башни крепостной стены и первую протестантскую церковь Амстердама. Гуляя по самой живописной части реки Амстел, рассмотрите знаменитые на весь мир «танцующие» домики и плавучий цветочный рынок.

Амстердам изнутри
Будучи без пяти минут нидерландцем, я расскажу, в чем специфика Северной Голландии и как живут здесь люди. Так, вы узнаете, куда любят ходить местные, как они проводят свободное время, по каким районам и улочкам гуляют, что едят и пьют, какие традиции соблюдают и другие любопытные факты.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет получить «в одном флаконе» полноценную экскурсию по городу и памятные фотоснимки с прогулки по Амстердаму.

Организационные детали

  • Стоимость каждого дополнительного часа — 20 евро, каждого дополнительного участника — 15 евро
  • После экскурсии я отправлю вам 10 фотопортретов с ретушью и постобработкой
Фотопрогулка по Амстердаму
Фотопрогулка по Амстердаму
Фотопрогулка по Амстердаму
Фотопрогулка по Амстердаму
Фотопрогулка по Амстердаму
Фотопрогулка по Амстердаму
Фотопрогулка по Амстердаму
Фотопрогулка по Амстердаму
Фотопрогулка по Амстердаму
Фотопрогулка по Амстердаму

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на вокзальной площади (Stationplein).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Pavel
Pavel
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Павел, я профессиональный фотограф и гид. Живу в Нидерландах три года. С радостью покажу самые интересные места этой удивительной страны, поделюсь своими знаниями и сделаю вам чудесные портреты. Надеюсь на скорую встречу!
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24 отзыва оставили туристы

9 сентября 2020
Я выбрала фотоэкскурсию по Амстердаму, потомучто хотела совместить два в одном : и экскурсию и хорошие фотографии. Павел предложил прекрасный маршрут, не только по известным туристическим местам но и прогулку по более спокойным, но не менее колоритным улицам Амстердама. Думаю фотографии тоже будут хорошими.
21 марта 2020
Когда у тебя в Амстердаме есть всего два полных дня, хочется провести их максимально приятно и интересно. И конечно же один из лучших вариантов это индивидуальная экскурсия с Павлом. Приятный собеседник, рассказал нам много интересного, ответил на все вопросы, сориентировал, где можно поесть. Время пролетело незаметно. Бонусом получили прекрасные фотографии. И самое главное - глаза Павла светятся любовью к городу, и это очень чувствуется. Амстердам сам по себе прекрасен, а когда тебе про него рассказывают с искренним удовольствием, он прекрасен вдвойне! Спасибо!
14 марта 2020
Понравилось все ! Павел отличный рассказчик, знает историю города, интересные маршруты. Экскурсия началась точно в назначенное время, прошла легко и непринуждённо. Узнали много интересного ! Воспользовались его рекомендациями по посещению кафе и необычных мест, о которых не рассказывают в путеводителях. Ну, а красивые фото будут напоминать нам о прекрасно проведённом времени ).
Владимир
12 марта 2020
Фотоэкскурсия была для нас совершенно новым форматом, остались очень довольны! Павел познакомил с городом, дал полезные советы и рекомендации. И это далеко не все, - на память остались бесподобные фотографии профессионального качества. Рекомендуем!
11 марта 2020
Друзья! Я неоднократно был в этом прекрасном городе Амстердам, и до встречи с гидом-экскурсоводом Павлом, думал, что неплохо знаю этот город. Однако после встречи с этим коммуникабельным, очень внимательным и прекрасно владеющим своим делом человеком я понял, что только после встречи с Павлом, я могу говорить, что теперь неплохо знаю Амстердам. Благодаря Павлу я увидел город новыми глазами, новым взглядом. Даже проходя по улочкам и знакомым мне каналам, по которым я ранее гулял, я ныне узнал столько много нового о них. Познал историческую ценность этих улочек и каналов и всё благодаря Павлу. Поверьте выбрав данную экскурсию с таким профессионалом как Павел вы не пожалеете, а наоборот запомните Амстердам в самых лучших его видах, с самыми наилучшими воспоминаниями. Я просто получил огромное удовольствие от услышанного и увиденного! Павел спасибо Вам огромное!!! Я не ожидал таких эммоций!
10 марта 2020
Павел, очень приятный рассказчик, пунктуальный, собраный, очень начитанный.
9 марта 2020
Гид оказался супер знающим и очень интересным. Экскурсия пролетела как 5 минут. Изначально брали экскурсию ради фото, но получили намного больше. 100 % рекомендую!
9 марта 2020
Экскурсия по Амстердаму вместе с Павлом была для меня прекрасной возможностью узнать новое и интересное, увидеть этот город с различных сторон. Маршрут продуман таким образом, что за 2, 5 часа мы прогулялись не только по знаковым местам Амстердама, но и посетили места, куда "не ступала нога туриста". При этом, Павел, несомненно, глубокого знает историю страны и города, что придает его рассказу познавательность, не смотря на то, что наше общение было наполнено шутками и юмором. Павел, спасибо, буду рекомендовать эту экскурсию друзьям!
7 марта 2020
Были на экскурсии с мужем и сыном почти 6 лет. Нам с мужем экскурсия понравилась, не пожалели, что выбрали ее. Интересный маршрут, много красивых и интересных мест. Сам так не пройдёшь за 2 часа, не зная города и увидишь лишь процентов 15 от того, что мог бы. Павел - хороший рассказчик, интеллигентный, эрудированный. Человек получает удовольствие от этой работы, а не просто от безысходности решил заняться подработкой. И цена более, чем адекватная, в сравнении с другими аналогичными предложениями. Про фото пока сказать ничего не могу - не видели ещё. Экскурсию и Павла смело рекомендуем!
1 марта 2020
21 февраля 2020 Павел провел с нами экскурсию по Амстердаму. Выбор экскурсовода полностью оправдал наши ожидания. Павел грамотный, общительный и эрудированный человек. Он влюблен в этот город и сделал все чтобы мы тоже влюбились в него. Он показал нам очень много изначально невидимых мест наполненных историей, которые не указаны в путеводителях. Наше неспешная прогулка прошла на одном дыхании, мы немного увлеклись и по моим воспоминаниям Павел показал нам дополнительно ещё пару мест, которые я посещал ранее. На память об этой поездке мы получили замечательные профессиональные фото. Мы рекомендуем Павла, как гида для знакомства с Амстердамом, а так же как знатока, который может дать грамотные советы по планированию всей поездки и посещению других малых городов Голландии (Нидерланды).
Ещё 14 отзывов

Pavel проводит ещё 2 экскурсии

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