Представьте себя в Амстердаме времен Рембрандта и Вермеера. Прогулка по старинным улицам, рассказы о жизни горожан 16-18 веков и моде того времени. Узнайте, зачем знать пудрила парики и почему нидерландцы

спали сидя. Затем перевоплотитесь в молочницу Вермеера, девушку с жемчужной сережкой или Флору с картины Рембрандта. Под руководством профессионального фотографа примите правильную позу для портрета. После фотосессии можно посетить дом Рембрандта и узнать больше о костюмах и быте нидерландцев 17 века. В стоимость входят услуги гида, фотографа и одно профессиональное фото в костюме на ваш выбор, которое вы получите в подарочном конверте

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Мы прогуляемся по старинным улицам Амстердама, поговорим о жизни горожан 16–18 веков и тогдашней моде. Вы узнаете, зачем знать пудрила парики, как замужних дам отличали по размеру ушек на чепчике и почему нидерландцы спали сидя. Вспомним великих живописцев и обсудим знаменитых персонажей их картин. А затем отправимся перевоплощать вас в одного из них.

Вы сможете стать молочницей Вермеера, или его девушкой с жемчужной сережкой, или Флорой — богиней цветов с картины Рембрандта. Выбор костюмов достаточно широк. Под чутким руководством профессионального фотографа вы воплотите понравившийся образ и примете правильную позу для портрета.

Организационные детали