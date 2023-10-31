Представьте, что попали в Амстердам тех времён, когда знатные дамы перетягивали себя корсетом и носили парики. Ян Вермеер писал «Молочницу», а Рембрандт создавал романтичный образ Флории. Я расскажу, кем были знаменитые герои их полотен, и помогу перевоплотиться в одного из них.

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Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по старинным улицам Амстердама, поговорим о жизни горожан 16–18 веков и тогдашней моде. Вы узнаете, зачем знать пудрила парики, как замужних дам отличали по размеру ушек на чепчике и почему нидерландцы спали сидя. Вспомним великих живописцев и обсудим знаменитых персонажей их картин. А затем отправимся перевоплощать вас в одного из них.

Вы сможете стать молочницей Вермеера, или его девушкой с жемчужной сережкой, или Флорией — богиней цветов с картины Рембрандта. Выбор костюмов достаточно широк. Под чутким руководством профессионального фотографа вы воплотите понравившийся образ и примете правильную позу для портрета.

После фотосессии по вашему желанию мы сможем посетить дом Рембрандта, где я расскажу ещё больше интересного об особенностях костюмов и бытовой культуре нидерландцев 17 века.

Организационные детали

В стоимость входят услуги гида, фотографа и 1 профессиональное фото в костюме одного героя на ваш выбор, которое вы получаете сразу в подарочном конверте.

Дополнительные расходы (по желанию):