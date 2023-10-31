Узнать, как одевались современники Рембрандта, и превратиться в персонажа его картин
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Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по старинным улицам Амстердама, поговорим о жизни горожан 16–18 веков и тогдашней моде. Вы узнаете, зачем знать пудрила парики, как замужних дам отличали по размеру ушек на чепчике и почему нидерландцы спали сидя. Вспомним великих живописцев и обсудим знаменитых персонажей их картин. А затем отправимся перевоплощать вас в одного из них.
Вы сможете стать молочницей Вермеера, или его девушкой с жемчужной сережкой, или Флорией — богиней цветов с картины Рембрандта. Выбор костюмов достаточно широк. Под чутким руководством профессионального фотографа вы воплотите понравившийся образ и примете правильную позу для портрета.
После фотосессии по вашему желанию мы сможем посетить дом Рембрандта, где я расскажу ещё больше интересного об особенностях костюмов и бытовой культуре нидерландцев 17 века.
Организационные детали
В стоимость входят услуги гида, фотографа и 1 профессиональное фото в костюме одного героя на ваш выбор, которое вы получаете сразу в подарочном конверте.
Дополнительные расходы (по желанию):
- Каждый дополнительный герой — 14,50 евро с человека
- Вход в дом Рембрандта — 17.50 евро с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле центрального вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.