Фотосессия в образе нидерландца 17 века

Узнать, как одевались современники Рембрандта, и превратиться в персонажа его картин

Описание
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Ответы на вопросы
Представьте, что попали в Амстердам тех времён, когда знатные дамы перетягивали себя корсетом и носили парики. Ян Вермеер писал «Молочницу», а Рембрандт создавал романтичный образ Флории. Я расскажу, кем были знаменитые герои их полотен, и помогу перевоплотиться в одного из них.
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по старинным улицам Амстердама, поговорим о жизни горожан 16–18 веков и тогдашней моде. Вы узнаете, зачем знать пудрила парики, как замужних дам отличали по размеру ушек на чепчике и почему нидерландцы спали сидя. Вспомним великих живописцев и обсудим знаменитых персонажей их картин. А затем отправимся перевоплощать вас в одного из них.

Вы сможете стать молочницей Вермеера, или его девушкой с жемчужной сережкой, или Флорией — богиней цветов с картины Рембрандта. Выбор костюмов достаточно широк. Под чутким руководством профессионального фотографа вы воплотите понравившийся образ и примете правильную позу для портрета.

После фотосессии по вашему желанию мы сможем посетить дом Рембрандта, где я расскажу ещё больше интересного об особенностях костюмов и бытовой культуре нидерландцев 17 века.

Организационные детали

В стоимость входят услуги гида, фотографа и 1 профессиональное фото в костюме одного героя на ваш выбор, которое вы получаете сразу в подарочном конверте.

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Каждый дополнительный герой — 14,50 евро с человека
  • Вход в дом Рембрандта — 17.50 евро с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Фотопрогулки
Рембрандт

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