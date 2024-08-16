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Фотосессия в образе нидерландца 17 века

Погрузитесь в атмосферу Амстердама 17 века, перевоплотившись в героев картин Вермеера и Рембрандта. Профессиональный фотограф поможет создать уникальные образы
Представьте себя в Амстердаме времен Рембрандта и Вермеера. Прогулка по старинным улицам, рассказы о жизни горожан 16-18 веков и моде того времени. Узнайте, зачем знать пудрила парики и почему нидерландцы
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спали сидя.

Затем перевоплотитесь в молочницу Вермеера, девушку с жемчужной сережкой или Флору с картины Рембрандта. Под руководством профессионального фотографа примите правильную позу для портрета.

После фотосессии можно посетить дом Рембрандта и узнать больше о костюмах и быте нидерландцев 17 века.

В стоимость входят услуги гида, фотографа и одно профессиональное фото в костюме на ваш выбор, которое вы получите в подарочном конверте

5
1 отзыв

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальная фотосессия
  • 🎨 Перевоплощение в героев картин
  • 🏰 Прогулка по старинным улицам
  • 👗 Костюмы 17 века
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🏡 Посещение дома Рембрандта
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Фотосессия в образе нидерландца 17 века

Что можно увидеть

  • Старинные улицы Амстердама
  • Дом Рембрандта

Описание фото-прогулки

Мы прогуляемся по старинным улицам Амстердама, поговорим о жизни горожан 16–18 веков и тогдашней моде. Вы узнаете, зачем знать пудрила парики, как замужних дам отличали по размеру ушек на чепчике и почему нидерландцы спали сидя. Вспомним великих живописцев и обсудим знаменитых персонажей их картин. А затем отправимся перевоплощать вас в одного из них.

Вы сможете стать молочницей Вермеера, или его девушкой с жемчужной сережкой, или Флорой — богиней цветов с картины Рембрандта. Выбор костюмов достаточно широк. Под чутким руководством профессионального фотографа вы воплотите понравившийся образ и примете правильную позу для портрета.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги гида, прогулка по городу и лекция о моде, после которой вы научитесь различать костюмы и распознавать век создания портрета
  • Фото в образе оплачивается отдельно — €15 за один

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1270 туристов
Mилые мои гости, каждый из вас дорог мне, и я стараюсь приложить все усилия, чтобы у вас сложилось самое приятное впечатление о городе. Вы можете смело писать мне по любым
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вопросам — всегда, даже вернувшись на Родину. Я очень люблю детей: берите свое чадо с собой, скучно ему не будет. Давайте прогуляемся вместе, и я раскрою вам другой, сказочный, тайный Амстердам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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2
1
Дарья
Прекрасная экскурсия, нам понравилось. Зара, спасибо!
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