Представьте себя в Амстердаме времен Рембрандта и Вермеера. Прогулка по старинным улицам, рассказы о жизни горожан 16-18 веков и моде того времени. Узнайте, зачем знать пудрила парики и почему нидерландцы
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🎨 Перевоплощение в героев картин
- 🏰 Прогулка по старинным улицам
- 👗 Костюмы 17 века
- 📚 Интересные исторические факты
- 🏡 Посещение дома Рембрандта
Что можно увидеть
- Старинные улицы Амстердама
- Дом Рембрандта
Описание фото-прогулки
Мы прогуляемся по старинным улицам Амстердама, поговорим о жизни горожан 16–18 веков и тогдашней моде. Вы узнаете, зачем знать пудрила парики, как замужних дам отличали по размеру ушек на чепчике и почему нидерландцы спали сидя. Вспомним великих живописцев и обсудим знаменитых персонажей их картин. А затем отправимся перевоплощать вас в одного из них.
Вы сможете стать молочницей Вермеера, или его девушкой с жемчужной сережкой, или Флорой — богиней цветов с картины Рембрандта. Выбор костюмов достаточно широк. Под чутким руководством профессионального фотографа вы воплотите понравившийся образ и примете правильную позу для портрета.
Организационные детали
- В стоимость входят услуги гида, прогулка по городу и лекция о моде, после которой вы научитесь различать костюмы и распознавать век создания портрета
- Фото в образе оплачивается отдельно — €15 за один
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1270 туристов
Mилые мои гости, каждый из вас дорог мне, и я стараюсь приложить все усилия, чтобы у вас сложилось самое приятное впечатление о городе. Вы можете смело писать мне по любым
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия, нам понравилось. Зара, спасибо!
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