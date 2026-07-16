Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице

Фотоэкскурсия — идеальный способ познакомиться с городом! А прогулка со мной — это комбо 5 в 1. Загибайте пальцы. Вы узнаете о современной жизни и истории города, познакомитесь со знаковыми местами, получите прекрасные профессиональные снимки, советы местного жителя и, конечно, массу положительных эмоций. Ну что, пойдёмте гулять по прекрасному Амстердаму?

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Несколько маршрутов на выбор

Мы можем посетить Дамрак, площадь Дам, старую гавань. Посмотреть на самую узкую улицу с граффити и «Церковь Господа нашего на чердаке».

Затем переместимся в Плантаж — район с богатой и сложной историей. Задуманный как место для развлечения публики, он впоследствии стал еврейским районом и по этой причине сильно пострадал во время войны. По сути это тоже центр Амстердама. Тут можно посмотреть ботанический сад, зоопарк, синагогу, музей, который раньше был филиалом Эрмитажа, и другие интересные места.

По дороге зайдём в кафе, где тоже сделаем атмосферные снимки.

Увлекательные разговоры о прекрасном и зелёном Амстердаме

Амстердам — это не только тюльпаны и квартал красных фонарей. Но ещё и забота об экологии, множество волонтёрских проектов, прекрасные люди, борьба за то, чтобы город стал ещё лучше… На прогулке я расскажу обо всём этом и многом другом.

Необычные фото с творческим акцентом

Мои фотосессии — это не только «я на фоне достопримечательности». Мои фотоработы всегда были с уклоном в искусство. В последнее время я, например, создаю коллажи, добавляю на фото акварельные кусочки Амстердама, природу, животных. Помимо фотографий, вы получите и мой авторский коллаж в технике mix media.

Организационные детали