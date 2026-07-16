Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице

Фотоэкскурсия — идеальный способ познакомиться с городом! А прогулка со мной — это комбо 5 в 1. Загибайте пальцы.
Вы узнаете о современной жизни и истории города, познакомитесь со знаковыми местами, получите прекрасные профессиональные снимки, советы местного жителя и, конечно, массу положительных эмоций. Ну что, пойдёмте гулять по прекрасному Амстердаму?
Вы узнаете о современной жизни и истории города, познакомитесь со знаковыми местами, получите прекрасные профессиональные снимки, советы местного жителя и, конечно, массу положительных эмоций. Ну что, пойдёмте гулять по прекрасному Амстердаму?
Описание экскурсии
Несколько маршрутов на выбор
- Мы можем посетить Дамрак, площадь Дам, старую гавань. Посмотреть на самую узкую улицу с граффити и «Церковь Господа нашего на чердаке».
- Затем переместимся в Плантаж — район с богатой и сложной историей. Задуманный как место для развлечения публики, он впоследствии стал еврейским районом и по этой причине сильно пострадал во время войны. По сути это тоже центр Амстердама. Тут можно посмотреть ботанический сад, зоопарк, синагогу, музей, который раньше был филиалом Эрмитажа, и другие интересные места.
- По дороге зайдём в кафе, где тоже сделаем атмосферные снимки.
Увлекательные разговоры о прекрасном и зелёном Амстердаме
Амстердам — это не только тюльпаны и квартал красных фонарей. Но ещё и забота об экологии, множество волонтёрских проектов, прекрасные люди, борьба за то, чтобы город стал ещё лучше… На прогулке я расскажу обо всём этом и многом другом.
Необычные фото с творческим акцентом
Мои фотосессии — это не только «я на фоне достопримечательности». Мои фотоработы всегда были с уклоном в искусство. В последнее время я, например, создаю коллажи, добавляю на фото акварельные кусочки Амстердама, природу, животных. Помимо фотографий, вы получите и мой авторский коллаж в технике mix media.
Организационные детали
- Через 2 недели после прогулки вы получите ссылку на мой сайт, откуда сможете скачать 20–150 прекрасных фотографий в обработке. Могу также сделать фото и видео на телефон и отдать их в тот же день
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 III
- Для фотосъёмки можно взять реквизит по желанию. Я подскажу, какой именно. Фотосессию я подготовлю непосредственно под вас, поэтому попрошу взять то, что отражает ваши интересы
- Фотосессию предпочтительней проводить утром, когда на улицах ещё мало людей и свет мягкий
- Напитки и еда в кафе не входят в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я фотограф, художник и гид. В прошлом зоозащитник. Живу в Амстердаме с 2019 года. Интересуюсь всем, что связано с экологией, социальными проектами, искусством. Я изучала много информации про Амстердам: как
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