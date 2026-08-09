SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Что голландцы умеют делать лучше всех — ездить на велосипеде, а что любят делать больше всего? Торговать и торговаться.
А как быстрее всего проникнуть за парадный, показной фасад страны, национального характера
А как быстрее всего проникнуть за парадный, показной фасад страны, национального характера
Описание экскурсии
Что голландцы умеют делать лучше всех? Ездить на велосипеде. А что любят делать больше всего? Торговать и торговаться. А как быстрее всего проникнуть за парадный, показной фасад страны, национального характера и традиций и увидеть их настоящими? Конечно, через национальную кухню. Сегодня на экскурсии мы займемся всем этим одновременно! Мы не только объедем весь центр Амстердама на велосипеде, но и перепробуем все самое вкусное, что только можно найти в Нидерландах. А этого «самого вкусного» здесь вагон и маленькая тележка. Так что очень рекомендуем начинать тренировать желудок сильно заранее:) Сложно представить себе выходные в Голландии без неспешной прогулки по рынку. Правда, выбрать по какому именно — нереально сложно. Рынки повсюду — один другого краше, от фермерских и до антикварных, у старинных соборов, у средневековой палаты весов, в буржуазных солидных кварталах и посреди площадей. Мы посетим три, но концептуально разных. Заглянем на лучший фермерский рынок города, расположившийся в одном из самых старых и необычных кварталов у стен старинного собора. Сюда за продуктами по субботам стекается самая требовательная публика, поэтому и встретить здесь можно вещи совсем неординарные. Поговорим о вкусовых пристрастиях, особенностях национальной кухни и рациона и успехах страны в сельском хозяйстве. И уж надегустируемся вдоволь.
А если день будет будний, то отправимся на самый известный рынок Амстердама — Albert Cyup
Markt. Здесь нежнейшая селедка, копченый угорь, устрицы и морские ежи, свежеиспеченные голландские и бельгийские вафли, восхитительные пирожные. А уж количества сыров — просто не сосчитать! И это мы не упомянули национальные тефтельки, готовить которые приходится чуть не с десяток часов, вьетнамские пирожки, итальянское печенье, помнить о котором вы будете всю оставшуюся жизнь, турецкие блинчики с начинкой, россыпи разнообразно фаршированных оливок, свисающие с перекладин колбасы и прочие радости обжор. Вот под рассказы про амстердамскую жизнь и будем все это с вами неспешно пробовать. По живописным улочкам старого города, останавливаясь в самых интересных местах, доберемся до необычайно колоритного этнического рынка.
Он, пожалуй, единственный в городе способен дать бой суперзвезде всех путеводителей — Albert Cyup
Markt. Выясним покупательские и бытовые привычки местных жителей, особенности ценообразования, найдем самые неожиданные товары и перепробуем фастфуд со всего земного шара. Вот уж где нас ждет настоящий Амстердам для своих! И, разумеется, настоящая любовь и страсть любого голландца — блошиный рынок. На нем сразу становится ясно, как умение покупать и продавать стало не просто традицией, но национальным достоянием этого королевства. И почему главный праздник страны, день Рождения Короля, представляет из себя вселенских масштабов веселый базар. А вы знаете, как на таком блошином рынке не так давно буквально за грош продавалась миниатюра Яна Стена? Может, и нам повезет?! А если ваш приезд попадет на один раз в месяц случающийся в Северном Амстердаме самый большой блошиный рынок Европы, так без сокровищ мы точно не останемся. А заодно и прокатимся на пароме, поглазеем на граффити и выпьем кофе на пляже. Важно знать:
Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- В стоимость экскурсии включен туристический налог - 1, 5 евро с человека.
Что не входит в цену
- Питание, личные расходы
- Прокат велосипедов (15 евро с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станцион плейн, 1012 АБ Амстердам
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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