SNURK проводит ещё 6 экскурсий

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Гастрономическая велопрогулка по городским рынкам

SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Что голландцы умеют делать лучше всех — ездить на велосипеде 🚲, а что любят делать больше всего? Торговать и торговаться.

А как быстрее всего проникнуть за парадный, показной фасад страны, национального характера и традиций и увидеть их настоящими — конечно, через национальную кухню 🥧.

Во время нашей велосипедной экскурсии 🧭 мы займемся всем этим одновременно.

Мы не только объедем весь центр Амстердама на велосипеде, но и перепробуем все самое вкусное, что только можно найти в Нидерландах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚲На велосипеде
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €196 за экскурсию

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Гастрономическая велопрогулка по городским рынкам
Гастрономическая велопрогулка по городским рынкам
Что голландцы умеют делать лучше всех? Ездить на велосипеде 🚲. А что любят делать больше всего? Торговать и торговаться. А как быстрее всего проникнуть за парадный, показной фасад страны, национального характера и традиций и увидеть их настоящими? Конечно, через национальную кухню 🥧. Сегодня на экскурсии 🧭 мы займемся всем этим одновременно! Мы не только объедем весь центр Амстердама на велосипеде, но и перепробуем все самое вкусное, что только можно найти в Нидерландах. А этого «самого вкусного» здесь вагон и маленькая тележка. Так что очень рекомендуем начинать тренировать желудок сильно заранее😃
Сложно представить себе выходные в Голландии без неспешной прогулки по рынку. Правда, выбрать по какому именно — нереально сложно. Рынки повсюду — один другого краше, от фермерских и до антикварных, у старинных соборов, у средневековой палаты весов, в буржуазных солидных кварталах и посреди площадей. Мы посетим три, но концептуально разных.
Заглянем на лучший фермерский рынок города, расположившийся в одном из самых старых и необычных кварталов у стен старинного собора. Сюда за продуктами по субботам стекается самая требовательная публика, поэтому и встретить здесь можно вещи совсем неординарные. Поговорим о вкусовых пристрастиях, особенностях национальной кухни и рациона и успехах страны в сельском хозяйстве. И уж надегустируемся вдоволь.
А если день будет будний, то отправимся на самый известный рынок Амстердама — Albert CyupMarkt. Здесь нежнейшая селедка, копченый угорь, устрицы и морские ежи, свежеиспеченные голландские и бельгийские вафли, восхитительные пирожные. А уж количества сыров — просто не сосчитать! И это мы не упомянули национальные тефтельки, готовить которые приходится чуть не с десяток часов, вьетнамские пирожки, итальянское печенье, помнить о котором вы будете всю оставшуюся жизнь, турецкие блинчики с начинкой, россыпи разнообразно фаршированных оливок, свисающие с перекладин колбасы и прочие радости обжор. Вот под рассказы про амстердамскую жизнь и будем все это с вами неспешно пробовать.
По живописным улочкам старого города, останавливаясь в самых интересных местах, доберемся до необычайно колоритного этнического рынка. Он, пожалуй, единственный в городе способен дать бой суперзвезде всех путеводителей — Albert CyupMarkt. Выясним покупательские и бытовые привычки местных жителей, особенности ценообразования, найдем самые неожиданные товары и перепробуем фастфуд со всего земного шара. Вот уж где нас ждет настоящий Амстердам для своих!
И, разумеется, настоящая любовь и страсть любого голландца — блошиный рынок. На нем сразу становится ясно, как умение покупать и продавать стало не просто традицией, но национальным достоянием этого королевства. И почему главный праздник страны, день Рождения Короля, представляет из себя вселенских масштабов веселый базар. А вы знаете, как на таком блошином рынке не так давно буквально за грош продавалась миниатюра Яна Стена? Может, и нам повезет?! А если ваш приезд попадет на один раз в месяц случающийся в Северном Амстердаме самый большой блошиный рынок Европы, так без сокровищ мы точно не останемся. А заодно и прокатимся на пароме, поглазеем на граффити и выпьем кофе на пляже.
Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • Услуги гида
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1, 5 евро с человека.
Что не входит
  • Питание, личные расходы
  • Прокат велосипедов (15 евро с человека)
Начало
🚩 Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Место завершения
🏁 По договоренности
Гастрономическая велопрогулка по городским рынкам
Гастрономическая велопрогулка по городским рынкам
Гастрономическая велопрогулка по городским рынкам
Гастрономическая велопрогулка по городским рынкам
Гастрономическая велопрогулка по городским рынкам

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
SNURK
SNURK
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