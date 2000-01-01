Что вас ожидает

Фермерский рынок или Альберт Кейп — прогулка по-раблезиански

Если прогулка состоится в субботу, вы отправитесь в один из самых старых и необычных кварталов, к стенам старинного собора, куда за продуктами стекается самая требовательная публика. Поговорим о вкусовых пристрастиях, особенностях национальной кухни и рациона, а также успехах страны в сельском хозяйстве. А уж надегустируетесь вдоволь! Если день будет будний, поедем на самый известный рынок Амстердама — Albert CyupMarkt. Под рассказы о радостях амстердамской жизни вы будете пробовать нежнейшую селедку, копченого угря, устрицы и морских ежей, свежеиспеченные голландские и бельгийские вафли, восхитительные пирожные. Немыслимое количество сыров, поразительные тефтельки, вьетнамские пирожки, итальянское печенье, турецкие блинчики с начинкой, россыпи фаршированных оливок, свисающие с перекладин колбасы и прочие кулинарные изыски.

Этнический рынок: тот, кто даст бой суперзвезде путеводителей Albert CyupMarkt

По живописным улочкам старого города, останавливаясь в самых интересных местах, вы доберетесь до необычайно колоритного рынка. Выясните покупательские и бытовые привычки местных жителей, особенности ценообразования, найдете самые неожиданные товары и перепробуете фастфуд со всего земного шара. Вот уж где вас ждет настоящий Амстердам для своих!

Блошиный рынок — любовь и страсть любого голландца

Именно здесь вы осознаете, как умение покупать и продавать стало не просто традицией, но национальным достоянием королевства. И поймете, почему главный праздник страны, День Короля, представляет из себя вселенских масштабов веселый базар. Гуляя среди лавочек со всем, что только можно представить, вы узнаете, какие сокровища здесь можно отыскать. А заодно прокатитесь на пароме, рассмотрите граффити и выпьете кофе на пляже. Если же ваш приезд попадет на ежемесячный крупнейший в Европе блошиный рынок, то без улова вы точно не останетесь!

Отличный у нас с вами будет день! Приезжайте!