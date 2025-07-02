Лучшее время для велопрогулки по рынкам Амстердама - с апреля по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для велосипедных прогулок. В это время рынки особенно оживлены, а выбор продуктов максимален. Октябрь и март также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по февраль, прогулка может быть менее комфортной из-за холода, но рынки все равно открыты и предлагают уникальные товары.

Голландцы славятся умением ездить на велосипеде и любовью к торговле. На этой экскурсии предлагается уникальная возможность познакомиться с культурой и традициями Амстердама через его рынки. Участники смогут посетить фермерский рынок или знаменитый Albert CyupMarkt, где попробуют разнообразные деликатесы. Путешествие также включает посещение этнического и блошиного рынков, что позволит увидеть настоящий Амстердам

Описание экскурсии

Фермерский рынок или Альберт Кейп — прогулка по-раблезиански

Если прогулка состоится в субботу, вы отправитесь в один из самых старых и необычных кварталов, к стенам старинного собора, куда за продуктами стекается самая требовательная публика. Поговорим о вкусовых пристрастиях, особенностях национальной кухни и рациона, а также успехах страны в сельском хозяйстве. А уж надегустируетесь вдоволь! Если день будет будний, поедем на самый известный рынок Амстердама — Albert CyupMarkt. Под рассказы о радостях амстердамской жизни вы будете пробовать нежнейшую селедку, копченого угря, устрицы и морских ежей, свежеиспеченные голландские и бельгийские вафли, восхитительные пирожные. Немыслимое количество сыров, поразительные тефтельки, вьетнамские пирожки, итальянское печенье, турецкие блинчики с начинкой, россыпи фаршированных оливок, свисающие с перекладин колбасы и прочие кулинарные изыски.

Этнический рынок: тот, кто даст бой суперзвезде путеводителей Albert CyupMarkt

По живописным улочкам старого города, останавливаясь в самых интересных местах, вы доберетесь до необычайно колоритного рынка. Выясните покупательские и бытовые привычки местных жителей, особенности ценообразования, найдете самые неожиданные товары и перепробуете фастфуд со всего земного шара. Вот уж где вас ждет настоящий Амстердам для своих!

Блошиный рынок — любовь и страсть любого голландца

Именно здесь вы осознаете, как умение покупать и продавать стало не просто традицией, но национальным достоянием королевства. И поймете, почему главный праздник страны, День Короля, представляет из себя вселенских масштабов веселый базар. Гуляя среди лавочек со всем, что только можно представить, вы узнаете, какие сокровища здесь можно отыскать. Если же ваш приезд попадет на ежемесячный крупнейший в Европе блошиный рынок, то без улова вы точно не останетесь!

Отличный у нас с вами будет день! Приезжайте!

Организационные детали