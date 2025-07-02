Лучшее время для велопрогулки по рынкам Амстердама - с апреля по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для велосипедных прогулок. В это время рынки особенно оживлены, а выбор продуктов максимален. Октябрь и март также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по февраль, прогулка может быть менее комфортной из-за холода, но рынки все равно открыты и предлагают уникальные товары.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Фермерский рынок
Albert CyupMarkt
Этнический рынок
Блошиный рынок
Описание экскурсии
Фермерский рынок или Альберт Кейп — прогулка по-раблезиански
Если прогулка состоится в субботу, вы отправитесь в один из самых старых и необычных кварталов, к стенам старинного собора, куда за продуктами стекается самая требовательная публика. Поговорим о вкусовых пристрастиях, особенностях национальной кухни и рациона, а также успехах страны в сельском хозяйстве. А уж надегустируетесь вдоволь! Если день будет будний, поедем на самый известный рынок Амстердама — Albert CyupMarkt. Под рассказы о радостях амстердамской жизни вы будете пробовать нежнейшую селедку, копченого угря, устрицы и морских ежей, свежеиспеченные голландские и бельгийские вафли, восхитительные пирожные. Немыслимое количество сыров, поразительные тефтельки, вьетнамские пирожки, итальянское печенье, турецкие блинчики с начинкой, россыпи фаршированных оливок, свисающие с перекладин колбасы и прочие кулинарные изыски.
Этнический рынок: тот, кто даст бой суперзвезде путеводителей Albert CyupMarkt
По живописным улочкам старого города, останавливаясь в самых интересных местах, вы доберетесь до необычайно колоритного рынка. Выясните покупательские и бытовые привычки местных жителей, особенности ценообразования, найдете самые неожиданные товары и перепробуете фастфуд со всего земного шара. Вот уж где вас ждет настоящий Амстердам для своих!
Блошиный рынок — любовь и страсть любого голландца
Именно здесь вы осознаете, как умение покупать и продавать стало не просто традицией, но национальным достоянием королевства. И поймете, почему главный праздник страны, День Короля, представляет из себя вселенских масштабов веселый базар. Гуляя среди лавочек со всем, что только можно представить, вы узнаете, какие сокровища здесь можно отыскать. Если же ваш приезд попадет на ежемесячный крупнейший в Европе блошиный рынок, то без улова вы точно не останетесь!
Отличный у нас с вами будет день! Приезжайте!
Организационные детали
Прокат велосипедов в стоимость не входит и оплачивается отдельно (€15/чел)
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
В стоимость экскурсии включен туристический налог — €1,5/чел
Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы читать дальшеуменьшить
любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кинг
Анастасия, лёгкая и обаятельная! Местечки, которые вы сами пройдёте мимо. Не проходите мимо!
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